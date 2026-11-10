A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján 2026. december december 24-e és január 1je között ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok.
Komoly bajba kerülhetnek a magyar boltok 2027-től: sürgősen módosítani kellene egy fontos jogszabályt
A jelenlegi jogszabályok szerint idén december 31-ig helyezhetők forgalomba a hagyományos online pénztárgépek, januártól pedig már csak az elektronikus nyugta kiállítására alkalmas e-pénztárgépeket lehetne beüzemelni. Mivel azonban az adóhivatal eddig mindössze egyetlen, speciális géptípust engedélyezett, a boltok komoly bajba kerülhetnek az év elején. A Pénzügyminisztérium már vizsgálja a határidő kitolását, ám a teljes átállásra vonatkozó 2028 közepi végső dátum várhatóan változatlan marad, ami jelentősen lerövidíti a kereskedők felkészülési idejét .
Az eredeti tervek szerint 2027 januárjától a kereskedők már kizárólag e-pénztárgépeket vásárolhatnának, ha cserélniük kell a meghibásodott kasszát, vagy új üzletet nyitnak. A gyakorlatban azonban ez jelenleg kivitelezhetetlen, mert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) eddig csak egyetlen hardveralapú e-pénztárgépet hagyott jóvá, amelyet ráadásul kifejezetten éttermi és egészségkártyás használatra optimalizáltak. Általános bolti használatra alkalmas, engedélyezett készülék még nincs a piacon. A Pénzügyminisztérium a kialakult helyzet miatt már dolgozik az üzembe helyezési határidő felülvizsgálatán, és hamarosan új tájékoztatást ad ki- írja a G7.
Bár a decemberi határidő elhalasztása elkerülhetetlennek tűnik, piaci források szerint a kormány nem kíván módosítani azon az előíráson, hogy 2028 júliusától már kizárólag e-nyugta kiállítására alkalmas kasszák működhetnek az országban. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltoknak a korábban kalkulált másfél évnél jóval kevesebb idejük marad a teljes cserére, hiszen a folyamat csak akkor indulhat el érdemben, ha már lesz megfelelő eszközválaszték a piacon. Az e-nyugta bevezetése nem először szenved késedelmet, a rendszer indulása már most is jelentős csúszásban van a korábbi tervekhez képest.
Az e-pénztárgépek megjelenésével a digitális nyugta válik alapértelmezetté, miközben a papíralapú változat csupán másolatnak minősül, amelyet a rendszer csak a vevő külön kérésére nyomtat ki. Fizetéskor a vásárlónak egy okostelefonos alkalmazásban megjelenő QR-kódot kell majd felmutatnia a kasszánál. A digitális bizonylatot ezt követően egy központi adatbázisban, az úgynevezett nyugtatárban tárolja a rendszer, ahonnan a felhasználó a saját alkalmazásával bármikor hozzáférhet.
Az applikáció számos olyan kényelmi funkciót is kínál majd, amellyel a vásárló előre személyre szabhatja a fizetési folyamatot. Beállítható lesz például, hogy készpénzzel vagy bankkártyával kíván-e fizetni, kér-e automatikusan áfás számlát vagy papíralapú nyugtát, és meghatározhatja azt is, hogy az adott szolgáltatónál mekkora borravalót szeretne adni. A fejlesztések révén a jövőben mindez egyetlen komplex folyamattá integrálható, így a telefon felmutatásával egyszerre történhet meg a fizetés, a hűségpontok jóváírása, a kuponok beváltása, valamint a nyugta és a jótállási jegy digitális átadása is.
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Címlapkép: Lehoczky Péter, MTI/MTVA
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