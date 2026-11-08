Ez lehet a jövő nyár nagy kerti meglepetése: uborkának indul, de sárgadinnye lesz belőle, rántva, savanyítva is finom a banánuborka

Mi lenne, ha jövőre az uborka mellett egy olyan különlegességnek is helyet szorítanánk a kertben, amiből egyszerre készülhet friss saláta, ropogós savanyúság, sőt még rántott zöldség is? A banánuborka elsőre talán furcsán hangzik, de éppen ez benne az izgalmas: fiatalon az uborkára emlékeztet, éretten viszont már a sárgadinnye ízét idézi. Ráadásul a termesztése sem ördöngösség. Mutatjuk, mit érdemes tudni erről a különleges kerti újdonságról, és miért kerülhet fel a jövő évi vetési listánkra!

Már tudjuk, mit próbálunk ki a következő szezonban a kertben… Ti hallottatok már a banánuborkáról, más néven örményuborkáról? Ha nem jön szembe velünk a közösségi médiában, könnyen lehet, hogy ez az évünk is tudatlanságban telik. Ez a különleges, hosszúkás kabakos növény ugyanis a sárgadinnyével és az uborkával is rokonságban áll. Élete első felében még teljesen úgy viselkedik, mint egy közönséges uborka: az íze is arra emlékeztet, nyugodtan szeletelhetjük, készülhet belőle friss saláta vagy akár savanyúság is, éppen úgy, mint a kígyóuborkából. Ahogy azonban beérik, az íze egyre inkább a sárgadinnyéére hasonlít. Vagyis egy növényben kapunk kétféle élményt: egyszerre zöldség és gyümölcs – legalábbis a konyhában mindkét szerepben megállja a helyét.

Jó hír, hogyha kedvet kaptunk ehhez a különleges növényhez, a banánuborka termesztése nem igényel különösebb kertészeti tudományt. Aki nevelt már uborkát vagy sárgadinnyét a kertjében, annak valószínűleg nem lesz teljesen ismeretlen a feladat. Van azonban néhány dolog, amire érdemes odafigyelni, ha azt szeretnénk, hogy a nyár második felében ne csak mutatós, hanem ízletes terméseket is szüretelhessünk.

Hol érzi jól magát a banánuborka?

A növény meleg- és fényigényes, ezért a kertben mindenképpen napos, lehetőleg szélvédett helyet keressünk neki. A tápanyagban gazdag, jó vízáteresztő képességű talajt kedveli, és a rendszeres öntözést is meghálálja. Különösen a virágzás és a termésfejlődés idején fontos, hogy ne száradjon ki alatta a föld.

A banánuborka kúszó növekedésű, hosszú indákat fejleszt, ezért érdemes támrendszer mellé ültetni. Így nemcsak helyet takaríthatunk meg a kertben, hanem a termések is tisztábban maradnak, könnyebb lesz őket észrevenni és leszedni.

Miért érdemes banánuborkát fogyasztani? Nemcsak különleges, hanem tápláló is A banánuborka nem csupán a kertben, hanem a tányérunkon is érdekes újdonság lehet. Magas víztartalmának köszönhetően hozzájárulhat a napi folyadékbevitelhez, miközben viszonylag kevés energiát tartalmaz. A szakirodalom szerint a növény termése C-vitamint, káliumot és kalciumot is tartalmaz, emellett kisebb mennyiségben antioxidáns hatású növényi vegyületek, például polifenolok is megtalálhatók benne. A zsenge termés különösen jól illik a könnyű, friss nyári fogásokhoz, salátákhoz és joghurtos mártogatósokhoz. Rosttartalma szintén hozzájárulhat a változatos, kiegyensúlyozott étrendhez.

Mikor vessük el, és érdemes-e palántázni?

A banánuborka melegkedvelő növény, a fagyokat egyáltalán nem viseli jól, ezért a szabadföldi vetéssel nem érdemes sietni. Magyarországi viszonyok között május elejétől, de inkább a fagyveszély elmúltával, kellően felmelegedett talajba vethetjük el a magokat. A vetőmag-forgalmazók ajánlása szerint a magokat körülbelül 2 centiméter mélyre tegyük, a növények között pedig 30–50 centiméteres tőtávolságot hagyjunk. A sortávolság nagyjából egy méter legyen.

Aki szeretné előrébb hozni a betakarítást, már áprilisban elkezdheti a palántanevelést. Ilyenkor érdemes külön kis cserepekbe vetni a magokat, és a fiatal növényeket csak akkor kiültetni, amikor már biztosan nem fenyegeti őket fagy. Fontos, hogy az átültetésnél óvatosan bánjunk a gyökerekkel, mert a kabakos növények nem igazán szeretik, ha bolygatják a gyökérzetüket. A közvetlen szabadföldi vetés ugyanakkor teljesen megfelelő módszer, tehát nem kötelező palántázással bajlódnunk.

Mennyibe kerül a banánuborka vetőmagja?

A különleges zöldségmagok között egyáltalán nem számít drága különlegességnek. A hazai webáruházak kínálatában már néhány száz forintért is találhatunk banánuborkamagot.

A Rédei Kertimag 1,5 grammos kiszerelése a gyártói webáruházban 355 forint.

A Békés Botanikánál ugyanez a kiszerelés 415 forint.

A Parasztplázánál a Rocalba 1 grammos vetőmagja 1040 forint.

Bio változatot is találunk: a Biokiskertnél 1690 forintért kínálnak Armenian Striped vetőmagot.

Vagyis akár egyetlen kávé árából is beszerezhetjük az első adag vetőmagot, és kipróbálhatjuk, hogyan boldogul ez a különleges növény a saját kertünkben.

Mikor szüretelhetjük, és hogyan fogyasszuk?

A banánuborka egyik érdekessége, hogy a termését kétféle fejlettségi állapotban is felhasználhatjuk. Ha zsengén szedjük le, íze és állaga az uborkáéra emlékeztet, így salátákhoz, hideg ételekhez vagy savanyúságnak is kiváló. A legjobb ízélményhez általában 30–40 centiméter körüli méretnél érdemes szüretelni, de ez fajtánként változhat. Ha viszont a növényen hagyjuk tovább érni, a termés sárgásabb színűvé válik, húsa és aromája pedig egyre inkább a sárgadinnyéére emlékeztet. A teljesen beérett terméseknek jellegzetes dinnyés illatuk is lehet.

A betakarítás általában júliustól szeptemberig tart, a rendszeres szedéssel pedig újabb termések képződésére ösztönözhetjük a növényt. Érdemes tehát néhány naponta körülnézni az indák között, mert a banánuborka gyorsan növekszik. A terméseket lehetőleg késsel vagy metszőollóval vágjuk le, ne tépjük le, nehogy megsértsük a növényt.

Akár rántani is lehet, mint a cukkinit

A banánuborka a konyhában is meglepően sokoldalú: zsengén ugyanúgy felhasználhatjuk, mint a hagyományos uborkát, készülhet belőle saláta, savanyúság, de akár rántva is kipróbálhatjuk. Utóbbihoz a zsenge termést karikázzuk vagy hosszában szeleteljük fel, itassuk le róla a nedvességet, majd a cukkinihez hasonlóan panírozzuk be, és süssük aranybarnára. Aki könnyedebb fogásra vágyik, grillezve is elkészítheti: vastagabb szeletekre vágva, kevés olívaolajjal, sóval, borssal és egy csipet chilivel igazán izgalmas köret lehet belőle. Nyersen is érdemes kísérletezni vele: paradicsommal, lilahagymával, friss petrezselyemmel és olívaolajjal egyszerű nyári salátát készíthetünk, de görög joghurttal, fokhagymával, kaporral és extra szűz olívaolajjal frissítő tzatziki is kerülhet az asztalra. Ehhez különösen jól illik a friss rozmaringgal sült, héjas burgonya. Aki pedig télire is eltenne belőle, savanyúságként is próbálkozhat vele: roppanós állaga miatt erre is alkalmas.

Egy apró konyhai tipp: a rántáshoz és a tzatzikihez is érdemes a felszeletelt vagy lereszelt uborkát először kissé besózni, majd a kiengedett levét leönteni, illetve a felesleges nedvességet kinyomkodni. Így a panír is jobban sikerül, a joghurtos mártás pedig nem hígul fel.

Egy apró érdekesség: nem is igazi uborka?

Bár a hétköznapi elnevezésében uborkaként szerepel, botanikailag van benne egy kis csavar. Az örményuborkát a szakirodalom gyakran a sárgadinnye (Cucumis melo) egyik változataként, Cucumis melo var. flexuosus néven tartja számon, vagyis valójában közelebb áll a dinnyéhez, mint a hagyományos kígyóuborkához. Eredetileg Ázsia és a Közel-Kelet térségéből származik, termesztése pedig több évszázados múltra tekint vissza. Ma már a világ számos melegebb éghajlatú vidékén termesztik.

Magyarországon is érdemes lehet kísérletezni vele, hiszen a hosszú, meleg nyári időszak kedvezhet a fejlődésének. Ha van egy napos kertrészünk, néhány tő banánuborka igazán izgalmas újdonság lehet a hagyományos paradicsom, paprika és kígyóuborka mellett.