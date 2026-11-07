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Vége lehet a bosszantó késéseknek a legzsúfoltabb vasúti fővonalon: hatalmas felújítási hullám kezdődik

Pénzcentrum
2026. november 7. 16:56 3 perc

Több száz milliárd forintos keretből újulnak meg a hazai közutak és a vasúti infrastruktúra különböző elemei, beleértve a győri fővonalat, a balatoni állomásokat és a debreceni Nagyállomást – közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára.

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A kormányzat jelentős forrásokat csoportosít a közlekedési infrastruktúra modernizálására. A közösségi közlekedés fejlesztésére – amely magában foglalja az új szerelvények beszerzését, a vasúti közlekedés gyorsítását, a csatlakozások javítását és az állomások megújítását – 331 milliárd forintot fordítanak. Emellett 100 milliárd forint jut a közutak felújítására és kátyúmentesítésére, ami a vidéki térségek fejlődését is szolgálja. "A jó állapotú utak megkönnyítik a munkába járást, és segítik a helyi vállalkozások mindennapi működését" – emelte ki az államtitkár a közúti beruházások gazdasági hatásai kapcsán.

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A vasúti munkálatok egyik kiemelt helyszíne a Budapest–Győr–Hegyeshalom fővonal, ahol a december 13-i menetrendváltásig mintegy 26 kilométeren végeznek pályakarbantartást a pontosabb közlekedés érdekében. A Budaörs és Hegyeshalom közötti szakaszon – többek között Bicske, Tatabánya, Tata, Almásfüzitő, Komárom, Győr és Mosonmagyaróvár térségében – több mint tíz helyszínen zajló munkálatok célja a 12 percnyi késést okozó sebességkorlátozások (lassújelek) felszámolása vagy megelőzése közel 3 kilométeren. Az őszi karbantartás során a MÁV szakemberei legalább 8000 tonna zúzott követ mozgatnak meg, sín- és alkatrészcseréket hajtanak végre, valamint három váltóban a faaljakat vasbeton aljakra cserélik, folytatva az októberi vágányzárak idején megkezdett, 1300 métert érintő ágyazattisztítási és hegesztési munkákat.

A pálya rendbetétele nemcsak a csatlakozások biztosítása és a műszaki fennakadások ritkulása miatt kritikus, hanem a fenntarthatóság szempontjából is, hiszen a kevesebb fékezés és visszagyorsítás révén egyenletesebbé válik az utazás, és csökken az energiafelhasználás. "A nagy vasútfejlesztések mellett az ilyen munkákhoz is kiszámítható forrás kell. A 2027-es költségvetés tervezetében ezért 30 helyett 80 milliárd forintot irányoztunk elő a MÁV kisebb pálya- és állomásfelújításaira, köztük a lassújelek megszüntetésére" – hangsúlyozta Tárkányi Zsolt.

A pályarekonstrukciók mellett komoly állomásfejlesztések is indulnak. A Balaton északi partján tizenegy vasútállomás és megállóhely – Polgárdi, Füle, Balatonfőkajár felső, Csittényhegy, Balatonkenese, Balatonfűzfő, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred, Aszófő, majd egy későbbi ütemben Balatonalmádi – vasúti létesítményei újulnak meg. A korszerűbb és biztonságosabb állomásokat eredményező beruházás az érintett települések közterületeinek rendezéséhez és a turisztikai vonzerő növeléséhez is hozzájárul.

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Mindeközben megkezdődött a debreceni Nagyállomás teljes körű felújításának előkészítése is. A tervek szerint egy akadálymentes, modern, európai színvonalú közlekedési csomópont jön létre új aluljárókkal, buszpályaudvarral, vasútvillamos-kapcsolattal (tram-train), valamint fedett és zárt kerékpártárolókkal. A korszerűsítés során kiemelt figyelmet fordítanak az építészeti és kulturális értékek megóvására is, így megmarad és megújul a központi épület, a várócsarnok falain pedig restaurálják Domanovszky Endre Kossuth-díjas festőművész két monumentális alkotását, a "Debreceni vásár" és az "Ötösfogat" című műveket.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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