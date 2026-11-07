Mikor van Márton-nap és a libanapok 2026-ban? A Szent Márton-nap története, legendája, népszokások, hagyományok - Mit ünneplünk Márton napján?

November 11-én minden évben a Márton-napját, azaz Tours-i Szent Márton napját ünnepeljük, amely egyben a naptár szerinti Márton névnap is. A 4. században élt, Savariában - a mai Szombathely területén - született tours-i püspök a katonák, a koldusok és számos mesterség védőszentje, emellett a frank birodalom, Magyarország, a kismartoni püspökség, több német város és a pannonhalmi főapátság patrónusa. Az ünnephez számos népszokás és hagyomány kötődik, és országszerte minden évben különféle programokkal várják az érdeklődőket. Cikkünkben bemutatjuk többek között, hogyan alakult ki a Márton-nap ünnepe, honnan származik a Márton-napi lámpás felvonulás hagyománya, valamint azt is, mikor és hol rendezik meg a Márton-napi libanapokat 2026-ban.

A Márton-napi ünnepi szokások elsősorban a németajkú vidékeken terjedtek el, majd Európa más területein, így Magyarországon is hagyománnyá vált. Szent Mártont a magyarok már a honfoglalás előtti időkben is tisztelhették: a legendák szerint a szent István király segítségére sietett álmában. A pannonhalmi bencés apátságot szintén az ő tiszteletére emelték, mivel egy régi hagyomány úgy tartja, hogy a szent ezen a helyen született. A legújabb kutatások alapján azonban Szent Márton szülővárosa Szombathely volt.

A Szent Márton-nap története

A legtöbb keresztény ünnephez hasonlóan a Márton-napi hagyományok eredete is részben a pogány szokásokig nyúlik vissza. Ebben az időszakban fejeződtek be a mezőgazdasági munkák, ilyenkor lakomákat és bálokat rendeztek, valamint megkóstolták az újbort. A téli hónapokra készülve az éléskamrákat is ekkor kezdték feltölteni. November 11-e környéke tehát már évszázadokkal ezelőtt is fontos fordulópontnak számított a mezőgazdasági munkák, a téli felkészülés és az időjárás változása szempontjából.

A Márton-nap a keresztény naptárban szintén kiemelt helyet foglal el: ez az advent kezdete előtti utolsó ünnep, amelyet a karácsonyt megelőző böjti időszak követ. A keresztény hagyomány Tours-i Szent Márton emlékének szenteli ezt a napot. A püspök nevéhez számos legenda fűződik, amelyek több régi, illetve ma is élő szokás kialakulásához hozzájárultak. Ilyen például a libahús fogyasztása, a szent történeteinek gyerekek általi előadása vagy a koldusnak öltözés. A szokásokra később részletesebben kitérünk cikkünkben.

Ki volt Tours-i Szent Márton? A Márton-nap legendája

Tours-i Szent Márton a Wikipédia vonatkozó szócikke szerint Tours harmadik püspöke volt. Franciaország egyik legismertebb keresztény szentjeként tartják számon, a Harmadik Francia Köztársaság védőszentjévé is nyilvánították, emellett Európa számos közössége és szervezete választotta patrónusának. A tours-i szentélye a spanyolországi Santiago de Compostelába, vagyis a közismert nevén El Caminóra vezető zarándokút egyik híres állomásává vált.

Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában, a mai Szombathelyen született Kr. u. 316-ban vagy 317-ben. A hagyomány szerint a mai Szent Márton-templom éppen a szülőháza fölött áll. Már 12 éves korában elhatározta, hogy keresztény lesz, döntését azonban szülei nem fogadták örömmel. Apja kívánságára 15 évesen katonának állt, ám fiatal kora miatt először négy éven keresztül egy kiképzőegységnél szolgált. Legionáriussá 19 éves korában vált.

Életéről számos olyan történet maradt fenn, amely jóságát és segítőkészségét mutatja be. Az egyik legismertebb legenda szerint egy téli estén, amikor éppen kilépett Ambianensium, a mai Amiens kapuján, egy nélkülöző koldussal találkozott. A férfit rablók fosztották ki és verték meg. Márton kardjával kettévágta saját köpenyét, majd az egyik felét a koldus vállára terítette. Később álmában Jézus jelent meg abban a köpenydarabban, amelyet a nélkülözőnek adott. Márton 339-ben, 22 évesen vette fel a keresztséget.

Miután 341-ben elhagyta a hadsereget, Poitiers-ba ment, majd 355-ben Julianus császárral Galliába utazott. Ezt követően visszatért szülőföldjére, ahol a 4. században megerősödő ariánus mozgalom miatt elűzték Savariából. Itáliába menekült, de az ariánusok onnan is távozásra kényszerítették. A veszély 360-ban szűnt meg, ekkor visszatért Galliába, ahol a falvak lakóinak keresztény hitre térítésével foglalkozott. Egy évvel később, 361-ben Ligugében megalapította Európa egyik első szerzeteskolostorát.

371-ben Tours püspökévé választották, Márton azonban nem akarta elfogadni a tisztséget. A legenda szerint egy libaólban próbált elrejtőzni a kinevezés elől, ám a ludak hangos gágogásukkal elárulták, hol bujkál. Püspökként jelentős hittérítő munkát végzett, és a pogány falvak nagy részét is sikerült megtérítenie. Életéről számos történet és csodás esemény maradt fenn. Hivatását egészen haláláig gyakorolta: 397. november 8-án hunyt el, majd három nappal később, november 11-én Tours-ban temették el. Sírja fölé kápolnát emeltek.

Mikor van Márton-nap és mihez kötődik ez a dátum?

Márton-napot minden évben november 11-én tartjuk, Tours-i Szent Márton halálának emléknapján. A naptár szerint ugyanerre a dátumra esik a Márton névnap is. A szentet számos országban tisztelik, többek között az Árpád-ház és Magyarország patrónusaként is számon tartják. Születésének 1700. évfordulója alkalmából a magyar kormány 2016-ot Szent Márton-emlékévvé nyilvánította.

Márton-napi lámpás, Márton-napi liba és más szokások

Ahogy korábban hangsúlyoztuk, a pogány és keresztény hagyományok összefonódásából alakultak ki a ma ismert Márton-napi népszokások. Továbbá a Márton-naphoz kapcsolódó népszokások országonként és tájegységenként is különböznek. A németalföldi területeken például egy Mikuláshoz hasonló, szakállas, lovon érkező férfi ajándékozza meg a gyerekeket, jellemzően diófélékkel és almával. Németország egyes vidékein ezzel szemben egy krampuszra emlékeztető figura ijesztgeti a gyermekeket, mielőtt apró ajándékokat adna nekik. Máltán pedig hagyományosan kis zsákocskákban kapták meg az ajándékokat a gyerekek, hasonlóan ahhoz, ahogyan ma sok helyen Mikuláskor.

Számos országban a házról házra járás szokása is kapcsolódik az ünnephez. Ez a hagyomány sok tekintetben hasonlít a mai mindenszentekhez és halloweenhez kötődő szokásokra.

Kialakulásának hátterében feltehetően az áll, hogy Márton-nap egykor határnapnak számított: ekkor tartották a tisztújítást, fizették ki a járandóságokat, és ezen a napon kellett rendezni a jobbágytartozásokat is. A Márton-napi juttatások a papok, tanítók és pásztorok javadalmazásának részét képezték. A korábbi kötelezettségek idővel feledésbe merültek, vagy ajándékozási szokássá alakultak át – írja a Wikipédia.

A gazdák ezen a napon fizették ki a pásztoroknak az úgynevezett bélesadót vagy rétespénzt, cserébe pedig a pásztorok többágú vesszőt, vagyis Szent Márton vesszejét ajándékozták nekik. A Dunántúl egyes részein is élt az a hagyomány, hogy Márton-nap estéjén a pásztorok sorra felkeresték a házakat. Köszöntőt mondtak, miközben dús lombú nyírfavesszőt tartottak a kezükben, amelyből a házigazdának is adtak.

A Márton-naphoz a beöltözés szokása is hozzátartozott. Szent Márton és a koldus történetére emlékezve elsősorban a gyerekek öltöztek koldusnak, de a szent életéről szóló történeteket is előadták. Emellett fáklyás és lámpás felvonulásokat rendeztek. Az óvodákban ma is gyakori program a lámpáskészítés és az azt követő közös felvonulás, Magyarországon azonban ez elsősorban a német nemzetiségűek által lakott területeken jellemző. Márton-nap időben a Mindenszentek és a Miklós-nap, vagyis a Mikulás közé esik, így a hozzá kapcsolódó népszokások mindkét ünnep hagyományaival mutatnak hasonlóságot.

Magyarországon talán a Márton-napi libasült a legismertebb és leginkább fennmaradó hagyomány.

A libához kötődő szokások elterjedése valószínűleg Szent Márton legendájához vezethető vissza, amelyben a ludak gágogásukkal elárulták a rejtőzködő püspököt. A régi mondás szerint: „Aki Márton-napján libát nem eszik, egész évben éhezik.” Ezt a hagyományt napjainkban is számos vendéglátóhely tartja fenn mindenféle Márton-napi menüsorokkal, libás kínálattal. A Márton-napi libanapok 2026-ban sem maradnak el: cikkünk végén az idei programokat is összegyűjtöttük.

Az újbor megkóstolása szintén a november 11-éhez kapcsolódó szokások közé tartozik, és más bortermelő országokban is fontos szerepet kap. Portugáliában például nem a liba, hanem a sült gesztenye számít hagyományos ételnek, amelyet az újbor mellé fogyasztanak.

Márton-napi babonák, a Márton-nap jelentése

A legtöbb jeles naphoz hasonlóan Márton-naphoz is több, az időjárással kapcsolatos népi hiedelem kötődik. Az egyik ismert mondás szerint: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.” Egy másik népi megfigyelés így szól: „Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Mindkét mondás lényege, hogy ha november 11-én hideg, havas az idő, akkor karácsony táján enyhébb időjárásra lehet számítani. Egy további hiedelem szerint a Márton-napi időjárásból a következő március időjárására is következtetni lehet. A néphagyomány úgy tartja, hogy ha Márton-napon esik az eső, azt rendszerint fagyos, majd száraz időszak követi.

A karácsonyi időjárást a liba mellcsontjából is megpróbálták előre jelezni. Ha a csont hosszú és fehér volt, hosszú, havas és hideg telet jósoltak, ha viszont rövid és barna, akkor enyhébb télre számítottak.

Egy másik fontos babona szerint Márton-napon tilos volt házimunkát végezni, mert az a jószágok és a termények pusztulását hozhatta. Az asszonyoknak és a szolgálóknak így ezen a napon nem kellett dolgozniuk, nyugodtan részt vehettek a lakomákon, bálokon és vásárokon.

Ahogy korábban is említettük, a néphit szerint az, aki Márton-napon nem fogyaszt libát, a következő évben éhezni fog. A hiedelem hátterében feltehetően az áll, hogy erre az időszakra befejeződött a betakarítás, és addigra az éléskamrák téli feltöltéséről is gondoskodni kellett. Aki ezt elmulasztotta, vagy nem tudta megfelelően megoldani, annak nehéz, szűkös télre kellett felkészülnie.

Márton-napi versek

A Márton-nap mára sok óvodában is hagyományos ünneppé vált. A lámpás felvonulás és a koldusnak öltözés mellett ilyenkor gyakran mondókákkal és versekkel is megemlékeznek a jeles napról. A gyerekeknek szánt művek közül sok csupán a libák szerepeltetésével kapcsolódik az ünnephez. Mutatunk néhány példát!

Orgoványi Anikó: Márton püspök kalandjai

Tudjátok-e ki volt Márton?

Püspök lett egy katonából.

Vajon ez hogy történhetett?

Mindjárt elmesélem nektek.

Hűvös szél fújt, eső esett,

Márton lóháton ügetett,

bíborvörös palástjában

nem bánta ő a hideget.

Amint éppen így vágtázott,

egy koldus épp elé esett.

Szegény ember ázott, fázott,

így szíve rajta megesett.

Vacogott a koldus: - Fázom!

- Fogjad, itt a fél palástom! -

azzal köpönyegét fogta,

kardjával széthasította.

A koldusra terítette,

köszönetet se várt érte,

ellovagolt héthatáron,

túl a hegyen, pusztaságon.

Vajon hová tűnt el Márton?

Keresik őt réten, gáton.

Talán elrepült a széllel?

A föld tán csak nem nyelte el!

Csitt, füleljünk csak egy kicsit!

Honnan jön ez a hangzavar?

Ezer libatorok gágog!

Hatalmas itt a zűrzavar!

Nocsak, ki lapul az ólban?

A szomszéd Morzsa kutya tán?

Vagy egy balga bárány talán?

Sem ez, sem az, ki lehet hát?

Nem más bizony ez, mint Márton,

ő bujdosik az ól mélyén!

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Nem akar ő híres lenni,

csak egy szerény szegénylegény.

Gyere csak ki Márton onnan!

Küldöttségben érted jöttünk.

Ne bujdokolj libaólban,

legyél inkább a püspökünk!

Gazdag Erzsi: Jóbarátaink

Libám lábán sárga csizma,

gúnár-varga rámán varrta.

Abban megy a liba bálba,

Harminchárom liba várja.

Liba-bálban, vízi bálban,

csupa-csupa vízi tánc van.

Ott forognak, ott sürögnek,

ha megunják, megfürödnek.

Verseghy Erzsébet: Libanátha

Lúdanyónak könnye pereg,

kislibája nagyon beteg.

Megfázott a csupasz lába,

mezítláb ment óvodába.

Jó mamája borogatja,

forró teával itatja,

meg is gyógyul harmadnapra,

holnapután vasárnapra.

Hétfőn reggel korán költik,

tó vízében megfürösztik,

csizmát húznak lúdtalpára,

úgy küldik az óvodába.

Weöres Sándor: Liba pék

Haragos a liba pék,

A kenyere odaég.

Liba pék, te liba pék, gyere, liba pék!

Ha kisasszony volnál,

Nem morognál,

Lágy meleg cipóért

Kicsi fehér fejkendőben

Kényesen hajolnál!

Ma dühös a liba pék:

Csuda-sok a potyadék,

A perece nem elég,

Kenyere meg odaég.

Liba pék! Szegény liba pék!

Ha menyecske volnál,

Nem búsulnál,

Három derék péklegényed

Fűtené a kemencédet,

Királyasszony volnál!

Liba pék!

A te bajod is elég!

Liba pék!

A kenyered odaég!

Márton-napi libanapok 2026-ban

A Márton-napi libanapok elnevezést akár libahetekre vagy libahónapra is változtathatnánk, hiszen a vendéglátóhelyek tematikus gasztronómiai programjai nem korlátozódnak feltétlenül november 11-re, egyes vendéglátóhelyeken több mint 3 hétig is tarthat a különleges időszak. Ezeken az eseményeken természetesen a libahúsból készült ételeké a főszerep.

A programok sok helyen már november elején elkezdődnek, és akár a hónap végéig is eltarthatnak. Novemberben több száz ilyen ajánlat és rendezvény közül lehet válogatni, így valamennyit lehetetlen lenne felsorolni, ezért az alábbiakban néhány lehetőséget gyűjtöttünk össze a teljesség igénye nélkül:

A fenti táblázatban az éttermeket névsorba rendeztük és így soroljuk fel. Viszont ha valaki cím alapján szeretne böngészni, akkor a "Cím" oszlopra kattintva irányítószám alapján újrarendezheti a listát.

EZ IS ÉRDEKELHET Közeleg a Márton-nap, máris kezdődnek a libanapok 2026-ban: ezek az éttermek várják különleges menüsorral a vendégeket, itt a lista A Márton-napi szokások a keresztény tradíciók és a népi hagyományok összefonódásai. Az egyik még élő tradíció a "libalakoma", melyet a hazai éttermek is igyekeznek fenntartani.

A táblázatban található éttermeket az alábbi térképen is megjelenítettük. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez a lista minden bizonnyal nem teljes: a Dining City gyűjtése nem fedi le az ország összes éttermét, ahol libanapokat, Márton-napot tartanak. Tehát ha valaki nem talál ezen a térképen, vagy fenti listán egy éttermet, akkor az nem zárja ki, hogy ott mégis lesznek különleges menük novemberben.

Az éttermek pontos ajánlatairól az adott vendéglátóhely honlapján, vagy közösségi média felületén érdemes tájékozódni! Illetve az éttermek mellett is lehetnek más "libás" programok, legfőképpen kisgyermekes családokat célozva november 11-e környékén. Ezekről is helyben, vagy a közösségi médiában érdemes tájékozódni.

Címlapkép: Getty Images