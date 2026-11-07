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Most közölte a HungaroMet: élvezd ki a hétvégi napsütést, mert, ami jövő héten jön, abban nem lesz sok köszönet
Vasárnap még marad a túlnyomóan napos, száraz időjárás a fagyos éjszakát követően, a jövő héten azonban változékonyabbra, csapadékosabbra és egyben enyhébbre fordul az idő – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-videójából.
Jelenleg még egy anticiklon alakítja Európa nagy részének időjárását, így a frontok elkerülik térségünket. Az előttünk álló éjszaka nagyrészt derült lesz, de többfelé párássá válik a levegő, elsősorban az Alföldön pedig köd is képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, ám a fagyzugos területeken a -10 fokot is megközelítheti a lehűlés, fagymentes idő csak kisebb körzetekben várható.
Vasárnap napközben a pára és a ködfoltok feloszlása után a keleti országrészben zavartalan napsütés várható. Bár a Dunántúl fölé délnyugat felől némi felhőzet érkezik, amely napközben tovább terjeszkedik, számottevő csapadékra még nem kell készülni, legfeljebb néhol fordulhat elő gyenge, időszakos eső. A nappali csúcsértékek 8 és 13 fok között alakulnak.
A jövő héten azonban mozgalmasabbra fordul időjárásunk, többször is nedvesebb léghullámok érkezhetnek fölénk
– hangzott el a HungaroMet előrejelzésében. A csapadék első hulláma várhatóan kedden éri el az ország nagyobb részét, de a hét második felében is több alkalommal kell számítani esőre, záporesőre.
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A csapadékosabb időjárással párhuzamosan melegedés zajlik majd a légkörben, így a hét második felében a nappali maximum-hőmérsékletek is emelkednek. "A fagyoknak a területi kiterjedése várhatóan csökken, a hét második felében akár teljesen meg is szűnhet" – emelték ki a videóban.
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