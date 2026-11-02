Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom

Az iráni tárgyalások folytatásáról szóló bejelentés javította hétfőn a nemzetközi tőzsdei hangulatot, miközben meredeken estek az energiaárak. Az amerikai részvényindexek emelkedéssel nyitottak, de az Oracle és az Intel kimaradt az erősödésből. Budapesten új történelmi csúcsot ért el a Magyar Telekom, az Alteo pedig növekvő árbevétel mellett jelentős profitcsökkenésről számolt be.

Az amerikai nyitást követően a Dow Jones 0,8, a Nasdaq 0,7, az S&P 500 pedig 0,5 százalékos pluszban állt. Európában az iráni bejelentés után a DAX 0,3, a francia CAC 0,4 százalékos emelkedésbe került. Ezzel párhuzamosan a Brent típusú kőolaj ára délutánra 5,5 százalékos, az európai földgáz irányadó holland TTF-jegyzése pedig 8,7 százalékos mínuszba süllyedt.

Esnek az energiaárak, emelkednek a nemesfémek

A Brent már hétfő délelőtt több mint 4 százalékot veszített értékéből, és hordónként 109 dollár alá került. A délutáni iráni bejelentésre percek alatt további közel 3 százalékot esett, napi vesztesége ekkor érte el az 5,5 százalékot. Az olaj jegyzése ezzel október 21. óta nem látott szintre került, míg a földgáz ára október 27. óta nem volt ilyen alacsony.

A nemesfémek ezzel szemben erősödtek. Az arany az iráni hírre rövid idő alatt mintegy 1,3 százalékot ugrott, így délután 1,9 százalékos napi pluszban állt. Az ezüst ugyanebben az időszakban 2,5 százalékkal drágult, napi emelkedése pedig elérte a 3,5 százalékot. Az arany ezzel a korábbi, több mint egyéves mélypontra vezető zuhanás után korrigált felfelé.

Az amerikai kötvénypiacon is csökkentek a hozamok. A tízéves amerikai államkötvény hozama hétfő délután 4,88 százalékra süllyedt, ami szeptember 10. óta a legalacsonyabb érték volt.

Az Oracle és az Intel is szembement a piaccal

A kedvező amerikai tőzsdei hangulat ellenére az Oracle részvényei késő délután már 5,5 százalékos mínuszban jártak. A vállalat összesen 20 milliárd dollár bevonását jelentette be a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrájának fejlesztésére. Ebből 10 milliárd dollárt részvény-, további 10 milliárdot kötvénykibocsátással teremtene elő.

Az Intel árfolyama mintegy 2,5 százalékkal csökkent, folytatva a pénteki, hozzávetőleg 28,5 százalékos zuhanást. Az eladási hullámot a társaság vártnál jóval gyengébb negyedik negyedéves előrejelzése indította el.

Európában az Alstom került különösen nagy nyomás alá. A francia vasútijármű-gyártó részvényei a délelőtti adatok szerint 28 százalékot estek, miután a vállalat jelentősen rontotta éves kilátásait. Az árfolyam 2024 márciusa óta nem látott szintre süllyedt, az idei veszteség pedig elérte az 55 százalékot.

Új csúcson járt a Magyar Telekom

A budapesti tőzsdén a Magyar Telekom részvényei hétfő délelőtt 2878 forinton új történelmi csúcsot értek el, folytatva a pénteki rekorddöntést.

A távközlési társaság már októberben is a legerősebben teljesített a négy hazai blue chip közül. Árfolyama a hónap során 10,1 százalékkal, 2800 forintra emelkedett. A Richter 4,7 százalékos drágulással 12 950 forinton, a Mol 0,5 százalékos erősödéssel 5000 forinton zárta az októbert. Az OTP ugyanakkor 2,1 százalékot veszített értékéből, és 41 800 forinton fejezte be a hónapot.

Az év elejétől október végéig a Mol vezette a vezető magyar részvények mezőnyét 70,1 százalékos emelkedéssel. A Magyar Telekom 56,3, a Richter 31,3, az OTP 19,1 százalékkal került feljebb. A kispapírok és a közepes kapitalizációjú vállalatok közül októberben a Megakrán emelkedett a legnagyobbat, 16,6 százalékkal. A BUX 145 257,34 ponton zárta a hónapot.

Az iráni diplomáciai nyitás mozgatta a piacokat

A délutáni piaci fordulatot az váltotta ki, hogy Irán legfőbb vallási és politikai vezetője felhatalmazta a kormányt a tárgyalások folytatására. Mivel az ország stratégiai külpolitikai döntéseiben ő mondja ki a végső szót, a lépés fontos jelzés a diplomáciai rendezés lehetősége szempontjából.

Már korábban is olyan értesülések jelentek meg, amelyek szerint Donald Trump amerikai elnök több időt adna a tárgyalásoknak, és csak a keddi félidős választások után döntene az Irán elleni katonai csapások esetleges újraindításáról. Katari és iráni tisztviselők eközben már a harmadik egymást követő napon egyeztettek.

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A katonai eszkaláció veszélye ugyanakkor nem múlt el. Teherán arra figyelmeztetett, hogy újabb támadások esetén megtorló csapásokat indítana a térségbeli amerikai és izraeli célpontok ellen. Az olajpiac szempontjából további fontos fejlemény, hogy az OPEC+ olajtermelő szövetség a hétvégén december végéig változatlan kitermelési szintekről döntött.

Súlyosan romlottak az Alstom kilátásai

Az Alstom szeptember végén lezárult pénzügyi félévében a korrigált működési eredményhányad az egy évvel korábbi 6,4 százalékról mínusz 4 százalékra esett vissza. A vállalat a teljes 2026/2027-es pénzügyi évre már csak 1 százalékos marzsot vár a korábban jelzett 6,5 százalék helyett.

A korábban várt pozitív szabad cash flow helyett 1,5 milliárd eurós pénzkiáramlással számol a menedzsment, az éves járműgyártási célt pedig 4400–4500 darabról mintegy 4000-re csökkentette.

A gondokat elsősorban a németországi Coradia Max vonatprogram műszaki és engedélyezési nehézségei okozzák. A problémák hat szerződést érintenek, az első szerelvények átadása pedig 2027-ről 2028-ra tolódott. A budapesti 2-es és 4-es metró szerelvényeit is gyártó társaság mintegy 2 milliárd eurós adósságcsökkentési programot tervez.

Növekedés mellett zuhant az Alteo nyeresége

Az Alteo harmadik negyedéves árbevétele 17 százalékkal, EBITDA-ja – vagyis a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye – 18 százalékkal nőtt éves bázison. A bővülést elsősorban az új energiatárolók és a Mol számára végzett fejlesztések támogatták.

Az első kilenc hónap nettó profitja ugyanakkor 94 százalékkal, 2,7 milliárd forintról 157 millió forintra zuhant. A visszaeséshez a növekvő amortizáció és a megugró kamatráfordítások, valamint több kulcsfontosságú üzletág romló jövedelmezősége is hozzájárult.

A vállalatcsoport szervezeti átalakításokat is lezárt. November 1-jével a Pannon Szélerőmű, a Mov-R H1 Szélerőmű és az Energy Corp Hungary az EURO GREEN ENERGY-be, a DEPO Erőmű pedig az ALTEO-Thermbe olvadt be.

Megugrott a budapesti forgalom, változatlanok a Shopper Park Plus bérleti bevételei

Októberben 701,8 milliárd forintos forgalmat bonyolítottak a Budapesti Értéktőzsde azonnali részvénypiacán, ami 24 százalékkal haladta meg a szeptemberi szintet. A napi átlagos forgalom közel 30 százalékkal, 33,4 milliárd forintra nőtt.

Az OTP egymaga a teljes részvénypiaci forgalom 74 százalékát adta, a bankpapírral 519,4 milliárd forint értékben kereskedtek. A Mol forgalma 94,4 milliárd, a Richteré 54,9 milliárd, a Magyar Telekomé 22,1 milliárd forint volt.

A Shopper Park Plus hétfőn arról tájékoztatott, hogy négy csehországi és négy szlovákiai kiskereskedelmi parkját érinti a Tesco és az Ahold Delhaize megállapodása. Az Ahold Delhaize a Tesco helyébe lép a bérleti szerződésekben, amelyek változatlan feltételekkel maradnak érvényben, így a tranzakció nem módosítja az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételeit. A tranzakció zárása a hatósági jóváhagyások megszerzését követően, várhatóan 2027 negyedik negyedévében történhet meg.