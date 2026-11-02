Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok

Miközben Magyarországon már megtorpant a lakásárak emelkedése, Szlovákiában továbbra is két számjegyű a drágulás. A szomszédos ország lakáspiaca ráadásul komoly kínálati problémákkal küzd, az új lakások építése jelentősen visszaesett, a bérlakáspiac pedig nem tud elegendő alternatívát kínálni a saját ingatlan megszerzésével szemben. A fiatalok egy része emiatt még a húszas évei közepén is a szüleivel él, miközben a lakhatás megfizethetősége a társadalom széles rétegeinek okoz egyre nagyobb gondot.

A magyarországi lakáspiacon az elmúlt években tapasztalt drágulás után sokan már azt találgatják, meddig lehet még fokozni az ingatlanárakat. A szomszédos Szlovákiában azonban egyelőre nem látszik érdemi fordulat. Az ingatlanok ára tovább emelkedik, miközben az építőipar egyre kevesebb új lakással bővíti a kínálatot.

A legfrissebb összehasonlítható adatok szerint a szlovák ingatlanpiacon még a magyarországit is meghaladó áremelkedés zajlik. Az Eurostat október elején publikált lakásárindexe alapján Szlovákiában a második negyedévben 13,6 százalékkal emelkedtek a lakásárak éves összevetésben, Magyarországon viszont 10,2 százalékos volt a drágulás. A különbség 3,4 százalékpont.

A negyedéves változás még érdekesebb. Míg Szlovákiában 1,4 százalékkal emelkedtek az árak az első negyedévhez képest, Magyarországon ugyanekkora mértékű csökkenést mért az uniós statisztikai hivatal. A magyar piacon tehát a korábbi rendkívül erős drágulás után már negyedéves szinten is lefelé mozdult az árindex, a szlovák piacon viszont folytatódott az emelkedés.

Mindkét országban lassult az éves áremelkedés, de eltérő mértékben. Szlovákiában az első negyedévi 14,4 százalékról 13,6 százalékra, Magyarországon pedig 14,1 százalékról 10,2 százalékra mérséklődött a drágulás. A szlovák lakáspiac így továbbra is magasabb éves növekedési ütemet produkál. Az Eurostat összehasonlítása az új és használt lakóingatlanok vásárlási árának változását egyaránt figyelembe veszi.

Hat negyedéve tart a két számjegyű drágulás

A szlovák statisztikai hivatal részletes adatai alapján nem kizárólag az új építésű ingatlanok ára hajtja felfelé a piacot. A használt lakások és családi házak 14,3 százalékkal kerültek többe 2026 második negyedévében, mint egy évvel korábban, míg az új ingatlanok ára 10 százalékkal emelkedett. A legerősebb drágulást Pozsony megyében regisztrálták, ahol 16,2 százalékkal emelkedtek az árak. Besztercebánya megyében 12,4 százalékos volt az éves növekedés, a keleti országrész egyes térségeiben viszont 10 százalék alatt maradt az áremelkedés.

A szlovák hivatal szerint a lakásárak már hat egymást követő negyedévben két számjegyű éves növekedést produkáltak. Hosszabb távon még látványosabb a változás, 2026 második negyedévében az ingatlanok átlagos ára 133 százalékkal haladta meg a 2010-es szintet. A használt lakások és házak ára ugyanezen idő alatt több mint két és félszeresére emelkedett.

Egyre kevesebb új lakás készül el Szlovákiában

A magas árak mellett a kínálati oldal is komoly problémákkal küzd. Szlovákiában 2026 első félévében mindössze 4849 új lakást adtak át, ami 29 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakánál. Az átadások száma az elmúlt tíz év első féléves átlagától is több mint 40 százalékkal elmaradt.

A második negyedév önmagában is gyenge eredményt hozott. Mindössze 2368 lakás készült el, több mint egyharmaddal kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. A szlovák statisztikai hivatal szerint a második negyedéves átadások száma 2000 óta nem volt ilyen alacsony az adott időszakban. A jövőbeni kínálat szempontjából sem biztató a helyzet. Az első hat hónapban 4839 lakás építése kezdődött meg, egyharmaddal kevesebb, mint egy évvel korábban. A június végén építés alatt álló lakások száma 76 800 volt, ami szintén éves csökkenést jelentett.

Magyarországon ezzel szemben 2026 első félévében 6278 új lakást adtak át, 22 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A KSH ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az emelkedéshez hozzájárult a 2025-ös alacsony bázis is. A jövőbeni kínálat szempontjából biztatóbb, hogy az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján megvalósuló lakásépítések száma 16 588-ra emelkedett, ami 29 százalékos éves növekedés.

A két országban tehát ellentétes irányú folyamatok láthatók. Miközben Magyarországon a lakásépítések száma emelkedett, Szlovákiában jelentős visszaesés következett be. A nyers átadási darabszámok ugyanakkor a két ország eltérő népességszáma miatt önmagukban nem alkalmasak az építési intenzitás összehasonlítására.

Pozsonyban a bérlés sem olcsó menekülőút

A saját lakás megszerzése mellett a bérlakáspiacon is komoly megfizethetőségi problémák láthatók. A Deloitte 2026 második negyedévére vonatkozó Rent Indexe szerint a vizsgált szlovákiai városokban az átlagos havi bérleti díj 727 euró volt, rezsi nélkül. Pozsonyban már 931 eurót kértek átlagosan egy lakásért, míg a vizsgált megyeszékhelyek közül Trencsénben volt a legalacsonyabb, 554 eurós átlag.

A negyedéves adatok alapján országosan 1,2 százalékkal csökkentek a bérleti díjak, de ez részben annak köszönhető, hogy a kínálatban szereplő lakások átlagos alapterülete is kisebb lett. A négyzetméterenkénti bérleti díj gyakorlatilag változatlan maradt, az éves összevetésben pedig a szlovákiai átlagos bérleti díj nem változott.

Magyarországon a KSH–ingatlan.com lakbérindexe szerint 2026 augusztusában országosan 5, Budapesten pedig 5,2 százalékkal emelkedtek a kínálati bérleti díjak éves alapon. A két index módszertana és időszaka eltér, ezért az országos átlagok közvetlen összevetése nem lenne helyes. Az viszont mindkét piacon látható, hogy a bérlés továbbra is jelentős kiadást jelent a háztartásoknak.

Szinte mindenki saját lakásban él, mégis sokan zsúfoltságban

A szlovák lakhatási helyzet egyik legérdekesebb sajátossága, hogy az országban rendkívül magas a saját tulajdonú ingatlanban élők aránya. Az Eurostat 2024-es adatai szerint a szlovák lakosság 93 százaléka, a magyarok 92 százaléka lakott saját tulajdonú ingatlanban. Az Európai Unióban ugyanez az arány 68 százalék volt.

A magas tulajdonosi arány azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy megfelelőek a lakáskörülmények. Az Eurostat 2025-ös adatai szerint Szlovákiában a lakosság 27,8 százaléka élt túlzsúfolt lakásban, Magyarországon viszont mindössze 14,6 százalék volt ez az arány. A szlovák mutató tehát csaknem kétszerese a magyarnak.

A lakások mérete is sokat elárul.

Szlovákiában 2024-ben mindössze 1,1 szoba jutott egy lakosra, miközben az uniós átlag 1,7 volt.

szlovák háztartásokban átlagosan 3,1 ember élt, ami szintén az egyik legmagasabb érték az EU-ban.

A számokból az látszik, hogy Szlovákiában a lakhatási probléma nem egyszerűen a magas ingatlanárakban jelenik meg. A lakásállomány mérete, a háztartások összetétele és a rendelkezésre álló lakóterület is hozzájárul ahhoz, hogy sokan a tulajdonukban lévő ingatlan ellenére sem élnek megfelelő körülmények között.

A fiataloknak különösen nehéz az önállósodás

A felvidéki magyar sajtóban is egyre hangsúlyosabb téma a lakhatás megfizethetősége. A ma7 egy, a Simplea megbízásából készített MindBridge-felmérést ismertetett, amely szerint a szlovákiaiak 74 százaléka hosszú távon előnyösebbnek tartja a saját ingatlant a bérlésnél. A megkérdezettek 42 százaléka az időskori pénzügyi biztonság egyik alapját is a saját lakásban látja.

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a 18–24 évesek 85 százaléka még a szüleivel él. A 25–34 évesek körében viszont már erősebb az önállósodási szándék, ebben a korcsoportban a megkérdezettek 37 százaléka tervezi, hogy két éven belül jelzáloghitelt vesz fel.

A felmérés szerint a lakhatási költségek a háztartások jövedelmének leggyakrabban 20–30 százalékát teszik ki, ami havi 200–500 eurós kiadást jelent. A kutatás nem hivatalos statisztika, hanem egy piaci szereplő megbízásából készült reprezentatív felmérés, de jól érzékelteti a saját tulajdonú lakhatás társadalmi jelentőségét.

A lakossági elégedetlenség egy frissebb kutatásban is megjelent. A válaszadók 62 százaléka úgy vélte, hogy a lakhatás egyre nagyobb pénzügyi terhet jelent, 76 százalékuk pedig megfizethetetlennek vagy aránytalannak tartotta a jelenlegi bérleti díjakat. A megkérdezettek 90 százaléka szerint az államnak támogatnia kellene a megfizethető bérlakások elérhetőségét. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy Szlovákiában a bérlés hagyományosan jóval kevésbé elterjedt, mint a saját tulajdonú lakhatás.

Az állam és a jegybank is próbál beavatkozni

A szlovák jegybank szeptember végén jelentette be, hogy módosítja a jelzáloghitelek finanszírozási szabályait. A változások 2027. január 1-jétől lépnek életbe, és elsősorban a saját első otthonukat kereső fiatalokat, illetve a több ingatlant vásárló ügyfeleket érintik. Az új szabályozás szerint a 35 év alatti, lakóingatlannal nem rendelkező hitelfelvevők az első otthonuk megvásárlásakor vagy felépítésekor akár az ingatlan értékének 90 százalékáig is kaphatnak hitelt. A legtöbb más ügyfélnél 80 százalék marad a hitelfedezeti korlát, a harmadik vagy további ingatlan finanszírozásánál pedig 70 százalékra csökken.

A 90 százalékos finanszírozás nem jelent automatikus hitelhez jutást, a bankok továbbra is vizsgálják az ügyfelek jövedelmét és hitelképességét. A módosítás ugyanakkor könnyíthet azok helyzetén, akiknek a lakásvásárláshoz szükséges önerő előteremtése jelenti a legnagyobb akadályt.

A bérlakáspiac bővítése szintén napirenden van. Október 20-án újabb 151 államilag támogatott bérlakás építését jelentették be Pozsony ligetfalui városrészében, a Panónska úton. A projektet 2028-ban adhatják át, a szlovák államilag támogatott bérlakásügynökség pedig már mintegy 14 ezer érdeklődőt tartott nyilván, akiknek körülbelül a fele a pozsonyi régióból érkezett. A kormány tájékoztatása szerint egy átlagos kétszobás lakás bérleti díja támogatás nélkül 680 euró lehet, munkáltatói hozzájárulással viszont akár 460 euróra is csökkenhet. A beruházás önmagában nem oldja meg a szlovák lakhatási problémákat, a több ezer érdeklődő azonban jól mutatja, mekkora igény van a saját ingatlan megvásárlása helyett elérhető, kiszámítható bérlakásokra.

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