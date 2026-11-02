A módosítás a zöldség-gyümölcs kínálatának harmadát érinti.
Kibertámadás ért több nagy boltláncot: legalább 55 üzlet értintett, óriási a kár
Újabb kibertámadás bénította meg több európai szupermarket hűtőrendszerét: Belgiumban legalább 55 üzletet érintett az incidens. A hűtők és fagyasztók felmelegedése miatt jelentős élelmiszerkészletek kerültek veszélybe, miközben a láncok még a korábbi informatikai támadások következményeivel is küzdenek.
Újabb kibertámadás bénította meg több belga szupermarket hűtő- és fagyasztórendszerét. Az incidens a Delhaize legalább 40 üzletét és a Carrefour Belgium 15 áruházát érintette. A támadás következtében több üzletben is megemelkedett a hűtőberendezések hőmérséklete. A fagyasztókban akár 15 Celsius-fokot is mértek, ami veszélyeztette az élelmiszerek minőségét és biztonságát. - írta a Retail Detail.
A probléma Flandriában és Vallóniában egyaránt jelentkezett. A legsúlyosabban a kisebb üzletek érintettek. A Delhaize vezetése üzenetben értesítette az üzletvezetőket a történtekről. A vállalat anyacége, az Ahold Delhaize számára különösen kedvezőtlen az újabb incidens, mivel nemrég egy másik komoly informatikai támadás következményeit is kezelnie kellett.
Nem ez az első hasonló eset idén. Októberben Franciaországban több mint 350 szupermarket hűtőrendszerét érte kibertámadás. A támadók távolról módosították a berendezések működését, aminek következtében jelentős mennyiségű élelmiszer vált használhatatlanná. A károkat több millió euróra becsülték. A szakértők szerint az elavult és nem megfelelően frissített vezérlőszoftverek komoly biztonsági kockázatot jelentenek.
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