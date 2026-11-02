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Vásárlás

Kibertámadás ért több nagy boltláncot: legalább 55 üzlet értintett, óriási a kár

Pénzcentrum
2026. november 2. 12:45 2 perc

Újabb kibertámadás bénította meg több európai szupermarket hűtőrendszerét: Belgiumban legalább 55 üzletet érintett az incidens. A hűtők és fagyasztók felmelegedése miatt jelentős élelmiszerkészletek kerültek veszélybe, miközben a láncok még a korábbi informatikai támadások következményeivel is küzdenek.

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Újabb kibertámadás bénította meg több belga szupermarket hűtő- és fagyasztórendszerét. Az incidens a Delhaize legalább 40 üzletét és a Carrefour Belgium 15 áruházát érintette. A támadás következtében több üzletben is megemelkedett a hűtőberendezések hőmérséklete. A fagyasztókban akár 15 Celsius-fokot is mértek, ami veszélyeztette az élelmiszerek minőségét és biztonságát. - írta a Retail Detail.

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A probléma Flandriában és Vallóniában egyaránt jelentkezett. A legsúlyosabban a kisebb üzletek érintettek. A Delhaize vezetése üzenetben értesítette az üzletvezetőket a történtekről. A vállalat anyacége, az Ahold Delhaize számára különösen kedvezőtlen az újabb incidens, mivel nemrég egy másik komoly informatikai támadás következményeit is kezelnie kellett.

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Nem ez az első hasonló eset idén. Októberben Franciaországban több mint 350 szupermarket hűtőrendszerét érte kibertámadás. A támadók távolról módosították a berendezések működését, aminek következtében jelentős mennyiségű élelmiszer vált használhatatlanná. A károkat több millió euróra becsülték. A szakértők szerint az elavult és nem megfelelően frissített vezérlőszoftverek komoly biztonsági kockázatot jelentenek.
Címlapkép: Getty Images
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