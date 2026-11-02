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Hiába a Tisza párt választási ígérete: mégsem csökken a zöldségek és a gyümölcsök áfája
Bár Magyar Péter és a Tisza Párt a kormányváltás utánra a zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentését ígérte, a 2027-es költségvetésből ez a lépés egyelőre kimaradt. Míg a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa adóterhe idén ősszel valóban mérséklődött, a fogyasztás megadóztatására épülő, kiugróan magas áfakulcs velünk marad, amit a pénzügyminiszter a költségvetés feszes helyzetével indokolt - írja a 24.hu.
Még 2024 augusztusában ígérte meg Magyar Péter a választóknak, hogy kormányra kerülése esetén azonnal öt százalékra csökkenti a zöldségek és gyümölcsök, majd fokozatosan minden alapvető, egészséges élelmiszer áfáját. A lépés mellett szóló érvelés azóta sem változott, hiszen míg az Egyesült Királyságban, Írországban és Spanyolországban nulla, Lengyelországban négy, Romániában pedig öt százalék ez az adókulcs, addig nálunk a kiskereskedelmi különadóval együtt az elvonás mértéke eléri a 31,5 százalékot.
A kormányváltás óta azonban a nagyszabású ígéret nem valósult meg, csupán két kisebb, célzott intézkedés lépett életbe idén szeptemberben. A vényköteles gyógyszerek áfája öt százalékról nullára csökkent, ami a költségvetésnek az idei évre kétmilliárd forintos bevételkiesést okoz, a háztartások számára viszont havonta átlagosan mindössze 144 forintos megtakarítást jelent.
Ennél érzékelhetőbb lépés volt a tűzifa áfájának szeptember közepi, 27-ről 5 százalékra történő mérséklése. Bár ez elméletben több mint 17 százalékos árcsökkenést indokolna, a gyakorlatban a vásárlók csak annyit tapasztalnak belőle, amennyit a kereskedők hajlandók az árakban is érvényesíteni.
A 2027-es költségvetési tervezet szerint a gyógyszerek és a tűzifa adócsökkentése jövőre együttesen 14 milliárd forintos bevételkiesést jelent. Ezzel szemben a zöldségek és gyümölcsök áfájának mérséklése nagyságrendekkel nagyobb, mintegy 160 milliárd forintos terhet róna a büdzsére. Bár az agrárium szereplői számítottak a könnyítésre, Kármán András pénzügyminiszter a költségvetési mozgástér szűkösségével magyarázta az intézkedés elmaradását.
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Hiába történt tehát kormányváltás, az Európa-bajnok magyar áfakulcs, vagyis a korábbi, fogyasztásalapú adórendszer egyelőre érintetlen maradt. Arról, hogy mikor jöhet el a valódi áfacsökkentés ideje, vezető makrogazdasági és agrárpiaci szakértőket kérdeztünk.
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