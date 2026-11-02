Árrésstopra sincs szükség, hatalmas árcsökkentést jelentett be az Aldi: mutatjuk az olcsósított termékek listáját

November 5-től negyven zöldség és gyümölcs árát csökkenti az Aldi Magyarország, az érintett termékek átlagosan 6,9 százalékkal lesznek olcsóbbak. Az üzletlánc egyes tejtermékek, húskészítmények, tartós élelmiszerek és háztartási cikkek árát is mérsékli – derül ki a vállalat közleményéből.

Csütörtökön több árváltozás is életbe lépett az Aldi üzletekben. A módosítás a zöldség-gyümölcs kínálatának harmadát érinti. Többféle paradicsom, paprika, burgonya, hagyma, alma, körte és szőlő mellett szilva és fejes káposzta is szerepel az olcsóbbá váló termékek között. A negyven árucikk több mint ötödénél meghaladja a 8 százalékot az árcsökkentés mértéke.

A lédig fokhagyma kilogrammonként 120 forinttal, az 500 grammos fürtös paradicsom csomagonként 60 forinttal, a másfél kilogrammos alma pedig 44 forinttal kerül majd kevesebbe.

Ennyibe kerülnek a zöldségek és gyümölcsök november 5-től

Az üzletlánc az alábbi példákat közölte az árváltozásokra:

A lédig fokhagyma kilogrammonkénti ára 1419 forintról 1299 forintra csökken

Az 500 grammos fürtös paradicsom ára 739 forintról 679 forintra mérséklődik

A 2 kilogrammos sárga étkezési burgonya 999 forint helyett 955 forintba kerül majd

A lédig fehér szőlő kilogrammonkénti ára 999 forintról 929 forintra csökken

Az 1 kilogrammos lecsópaprika ára 679 forintról 629 forintra változik

A másfél kilogrammos alma 529 forint helyett 485 forintért lesz kapható

Az 1 kilogrammos vöröshagyma ára 239 forintról 225 forintra mérséklődik

A vaj, a rizs és több háztartási termék is olcsóbb lesz.

Ugyancsak november 5-től csökken egyes tejtermékek, húskészítmények, száraztészták, rizsek, kekszek és almaitalok ára, valamint az árváltozás öblítőt és macskaeledelt is érint. A felsorolt termékek közül a 100 grammos, háromnegyed zsíros vaj ára közel 36 százalékkal mérséklődik. A 100 grammos szeletelt szárazkolbász 150 forinttal, az egykilós hosszúszemű rizs ugyancsak 150 forinttal lesz olcsóbb.

További árváltozások:

A Kokárdás háromnegyed zsíros vaj 100 grammos kiszerelésének ára 279 forintról 179 forintra csökken.

A Kokárdás szeletelt szárazkolbász 100 grammos csomagja 499 forint helyett 349 forintba kerül majd.

Az 1 kilogrammos Kokárdás baromfirudacska ára 899 forintról 635 forintra mérséklődik.

Az 500 grammos Császár fodros nagykocka ára 279 forintról 199 forintra csökken.

Az 1 kilogrammos Bon-Ri hosszúszemű rizs 549 forint helyett 399 forintért lesz kapható.

A 200 milliliteres, 10 százalékos Kokárdás főzőtejszín ára 209 forintról 159 forintra változik.

A többféle változatban kapható, 415 grammos macskaeledel ára 229 forintról 175 forintra csökken.

A 2 literes Tandil öblítő 869 forint helyett 699 forintba kerül majd.

További két termék november 5-től érvényes ára is kiderült: a 250 grammos Barissimo Classico őrölt kávé 729 forintba, a 4,2 literes, színes ruhákhoz való folyékony mosószer 1399 forintba kerül majd.

Az új árak az üzletlánc valamennyi magyarországi üzletében egységesen érvényesek. A most bejelentett árcsökkentések időtartamát a közlemény nem részletezi.