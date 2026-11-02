Bár Magyar Péter és a Tisza Párt a kormányváltás utánra a zöldségek és gyümölcsök áfájának azonnali csökkentését ígérte, a 2027-es költségvetésből ez a lépés egyelőre...
Árrésstopra sincs szükség, hatalmas árcsökkentést jelentett be az Aldi: mutatjuk az olcsósított termékek listáját
November 5-től negyven zöldség és gyümölcs árát csökkenti az Aldi Magyarország, az érintett termékek átlagosan 6,9 százalékkal lesznek olcsóbbak. Az üzletlánc egyes tejtermékek, húskészítmények, tartós élelmiszerek és háztartási cikkek árát is mérsékli – derül ki a vállalat közleményéből.
Csütörtökön több árváltozás is életbe lépett az Aldi üzletekben. A módosítás a zöldség-gyümölcs kínálatának harmadát érinti. Többféle paradicsom, paprika, burgonya, hagyma, alma, körte és szőlő mellett szilva és fejes káposzta is szerepel az olcsóbbá váló termékek között. A negyven árucikk több mint ötödénél meghaladja a 8 százalékot az árcsökkentés mértéke.
A lédig fokhagyma kilogrammonként 120 forinttal, az 500 grammos fürtös paradicsom csomagonként 60 forinttal, a másfél kilogrammos alma pedig 44 forinttal kerül majd kevesebbe.
Ennyibe kerülnek a zöldségek és gyümölcsök november 5-től
Az üzletlánc az alábbi példákat közölte az árváltozásokra:
- A lédig fokhagyma kilogrammonkénti ára 1419 forintról 1299 forintra csökken
- Az 500 grammos fürtös paradicsom ára 739 forintról 679 forintra mérséklődik
- A 2 kilogrammos sárga étkezési burgonya 999 forint helyett 955 forintba kerül majd
- A lédig fehér szőlő kilogrammonkénti ára 999 forintról 929 forintra csökken
- Az 1 kilogrammos lecsópaprika ára 679 forintról 629 forintra változik
- A másfél kilogrammos alma 529 forint helyett 485 forintért lesz kapható
- Az 1 kilogrammos vöröshagyma ára 239 forintról 225 forintra mérséklődik
- A vaj, a rizs és több háztartási termék is olcsóbb lesz.
Ugyancsak november 5-től csökken egyes tejtermékek, húskészítmények, száraztészták, rizsek, kekszek és almaitalok ára, valamint az árváltozás öblítőt és macskaeledelt is érint. A felsorolt termékek közül a 100 grammos, háromnegyed zsíros vaj ára közel 36 százalékkal mérséklődik. A 100 grammos szeletelt szárazkolbász 150 forinttal, az egykilós hosszúszemű rizs ugyancsak 150 forinttal lesz olcsóbb.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
További árváltozások:
- A Kokárdás háromnegyed zsíros vaj 100 grammos kiszerelésének ára 279 forintról 179 forintra csökken.
- A Kokárdás szeletelt szárazkolbász 100 grammos csomagja 499 forint helyett 349 forintba kerül majd.
- Az 1 kilogrammos Kokárdás baromfirudacska ára 899 forintról 635 forintra mérséklődik.
- Az 500 grammos Császár fodros nagykocka ára 279 forintról 199 forintra csökken.
- Az 1 kilogrammos Bon-Ri hosszúszemű rizs 549 forint helyett 399 forintért lesz kapható.
- A 200 milliliteres, 10 százalékos Kokárdás főzőtejszín ára 209 forintról 159 forintra változik.
- A többféle változatban kapható, 415 grammos macskaeledel ára 229 forintról 175 forintra csökken.
- A 2 literes Tandil öblítő 869 forint helyett 699 forintba kerül majd.
További két termék november 5-től érvényes ára is kiderült: a 250 grammos Barissimo Classico őrölt kávé 729 forintba, a 4,2 literes, színes ruhákhoz való folyékony mosószer 1399 forintba kerül majd.
Az új árak az üzletlánc valamennyi magyarországi üzletében egységesen érvényesek. A most bejelentett árcsökkentések időtartamát a közlemény nem részletezi.
A hűtők és fagyasztók felmelegedése miatt jelentős élelmiszerkészletek kerültek veszélybe, miközben a láncok még a korábbi informatikai támadások következményeivel is küzdenek.
Adventi kirándulást tervezel Prágába? Összegyűjtöttük a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, helyszíneit, programjait és a hasznos utazási tippeket.
Adventi kirándulást tervezel Bécsbe? Mutatjuk a 2026-os karácsonyi vásárok időpontjait, a legszebb helyszíneket és a legfontosabb utazási tudnivalókat.
Budapest karácsonyi vásár 2026: indul az adventi szezon, mutatjuk a helyszíneket, a nyitvatartást és a programokat
Indulnak a budapesti adventi vásárok 2026-ban! Mutatjuk a Vörösmarty téri és a Bazilika előtti vásár nyitvatartását, programjait és a legfontosabb tudnivalókat.
Raskó György: az áfacsökkentés visszavonása miatt kérdéses a zöldség-gyümölcs ágazat jövője, hibázott a Tisza-kormány
Az idei nyár 1901 óta nem látott szárazságot hozott Magyarországon, így a Kárpát-medencében a 2022-es aszályhoz hasonló, drámai helyzet alakult ki.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
Egyetlen év alatt közel 3 ezer kiskereskedelmi üzlet tűnt el Magyarországról, a boltok száma 100 ezer alá csökkent. A visszaesés Nógrád megyét és Budapestet érintette...
November végén indul a krakkói karácsonyi vásár! Mutatjuk a 2026-os nyitvatartást, az ünnepi programokat és a Budapestről történő megközelítést.
Minden nyolcadik magyar fizetett már kétszer ugyanazért a termékért: az ok olyan hétköznapi, hogy sokan magukra ismernek
Különösen érdekes, ahogyan a fiatalabb korosztály viszonyul a saját fogyasztásához.
2026-ban 149 Ft-tól 15799 Ft-ig terjed az ünnepi desszertek ára.
Hetekkel Black Friday előtt beindult a trükközés a webshopokban: a GVH elárulta, hogyan csalják lépre a magyar vásárlókat
Közeledik a Black Friday napja, az azt megelőző hónapban pedig a legtöbb webáruház már „megelőlegezi” a kedvezményeket a vásárlóknak.
Az ír vaj lett a világ legjobb vajfajtája a TasteAtlas október végén frissített rangsorában. A konkrét márkák versenyét pedig francia kézműves vajak nyerték.
Változás jöhet a palackvisszaváltásnál: itt a javaslat, csak az kapná vissza a betétdíjat, aki megvette az italt
A köztéri kukákat feldúló palackgyűjtők visszaszorítása érdekében radikálisan átalakítanák a hazai visszaváltási rendszert.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Nigériában a fogyasztói kiadások mintegy 56 százalékát fordítják otthoni fogyasztásra vásárolt élelmiszerre, az Egyesült Államokban ez az arány 6 százalék.
Szürke a héja, gesztenyeíze van: ezt a különleges magyar sütőtököt a franciák is külön néven, magyar kékként ismerik
Egyre nagyobb területen termesztenek sütőtököt Magyarországon, a hazai termelés pedig továbbra is meghatározó szerepet játszik a belföldi kereslet kiszolgálásában.
Made in China az autóktól a robotokig: így szorítja ki a piacról a nyugati cégeket a távol-keleti ipar
Alapjaiban változik meg a "Made in China" címke jelentése, mivel az olcsó textíliák és műanyag játékok helyét egyre inkább a csúcstechnológiás iparcikkek veszik át.
Újabb levélben sürget kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a Spar osztrák anyavállalata az Európai Bizottságnál a fennmaradó kiskereskedelmi különadó miatt.
November 1-jén, vasárnap a nagy élelmiszerláncok üzletei általánosságban zárva tartanak.
Óriási télinyitó akcióval támad a Lidl: ezekre sok autósnak szüksége lesz 2026-ban, meglepően olcsón árulják
A hideg idő beköszöntével az autósoknak is érdemes felkészülniük a téli hónapokra.