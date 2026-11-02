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Utazás

Megszólalt a WizzAir: bombafenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást egy gépük Budapesten

Pénzcentrum
2026. november 2. 17:46 2 perc

Bombafenyegetés miatt megszakította útját a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat hétfőn, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget. A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, ezért a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe is felszállt, hogy biztosítsa az utasszállító biztonságos landolását.

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Ahogy korábban beszámoltunk róla, az esetről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter számolt be. Közlése szerint a Gripen perceken belül a levegőbe emelkedett, majd biztosította a Wizz Air repülőgépének budapesti leszállását. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.

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A Wizz Air megerősítette, hogy a London-Luton és Szófia között közlekedő járatán repülés közben érkezett a bombafenyegetés. A légitársaság ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében, a vonatkozó előírásoknak megfelelően Budapestre irányította át a gépet. A repülőgép biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, majd a kijelölt állóhelyre gurult. A hatóságok ezt követően megkezdték a repülőgép és az utasok biztonsági átvizsgálását.

A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy az eljárás során mindenben együttműködött az illetékes hatóságokkal, az utasok és a személyzet biztonsága pedig minden körülmények között elsődleges szempont.

Nem találtak veszélyes eszközt, folytathatja útját a repülőgép

A vizsgálatok során végül nem találtak fenyegetést jelentő kockázatot sem a repülőgépen, sem az utasokkal kapcsolatban. A Wizz Air tájékoztatása szerint a gépet az induláshoz kijelölt állóhelyre vontatták, az utasok pedig az ismételt biztonsági ellenőrzést követően a terminálban várakoztak.

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A járat az új személyzet rendelkezésre állása után folytathatja útját Szófiába. A Sky News hétfő délutáni frissítése szerint a légitársaság már azt is megerősítette, hogy a repülőgépen végzett átvizsgálás során nem találtak semmit, és a gép rövidesen továbbindulhatott volna a bolgár főváros felé. 

Az eset miatt átmenetileg a repülőtér egyik futópályájának forgalmát is korlátozták, miközben a hatóságok elvégezték a szükséges intézkedéseket. A Wizz Air megköszönte az utasok türelmét és együttműködését.
Címlapkép: Getty Images
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