Megszólalt a WizzAir: bombafenyegetés miatt hajtott végre kényszerleszállást egy gépük Budapesten

Bombafenyegetés miatt megszakította útját a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járat hétfőn, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kért leszállási lehetőséget. A NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el, ezért a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe is felszállt, hogy biztosítsa az utasszállító biztonságos landolását.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, az esetről Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter számolt be. Közlése szerint a Gripen perceken belül a levegőbe emelkedett, majd biztosította a Wizz Air repülőgépének budapesti leszállását. A vadászgép ezt követően visszatért a kecskeméti bázisra, a további intézkedéseket pedig a rendőrség vette át.

A Wizz Air megerősítette, hogy a London-Luton és Szófia között közlekedő járatán repülés közben érkezett a bombafenyegetés. A légitársaság ezért az utasok és a személyzet biztonsága érdekében, a vonatkozó előírásoknak megfelelően Budapestre irányította át a gépet. A repülőgép biztonságosan leszállt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, majd a kijelölt állóhelyre gurult. A hatóságok ezt követően megkezdték a repülőgép és az utasok biztonsági átvizsgálását.

A légitársaság közleményében hangsúlyozta, hogy az eljárás során mindenben együttműködött az illetékes hatóságokkal, az utasok és a személyzet biztonsága pedig minden körülmények között elsődleges szempont.

Nem találtak veszélyes eszközt, folytathatja útját a repülőgép

A vizsgálatok során végül nem találtak fenyegetést jelentő kockázatot sem a repülőgépen, sem az utasokkal kapcsolatban. A Wizz Air tájékoztatása szerint a gépet az induláshoz kijelölt állóhelyre vontatták, az utasok pedig az ismételt biztonsági ellenőrzést követően a terminálban várakoztak.

A járat az új személyzet rendelkezésre állása után folytathatja útját Szófiába. A Sky News hétfő délutáni frissítése szerint a légitársaság már azt is megerősítette, hogy a repülőgépen végzett átvizsgálás során nem találtak semmit, és a gép rövidesen továbbindulhatott volna a bolgár főváros felé.

Az eset miatt átmenetileg a repülőtér egyik futópályájának forgalmát is korlátozták, miközben a hatóságok elvégezték a szükséges intézkedéseket. A Wizz Air megköszönte az utasok türelmét és együttműködését.