Van fény az alagút végén? Olyan dolog történt a magyarok pénztárcájával, amiben már nagyon régóta reménykedünk

Az idei első három negyedévben a növekvő reálbéreknek és a mérséklődő inflációnak köszönhetően jelentősen javult a magyar háztartások fizetőképessége. A kedvező folyamatokat elsősorban a lakosság óvatos, megtakarításokra fókuszáló magatartása hajtja, miközben az általános gazdasági fellendülést továbbra is hátráltatja a gyenge külső kereslet és a visszafogott beruházási aktivitás.

Az Intrum és a GKI Gazdaságkutató Zrt. közös fizetőképességi indexe 2026 harmadik negyedévében átlagosan 28,2 pontra emelkedett. Ez az előző negyedévhez képest 11,2 százalékos, éves összevetésben pedig több mint kétszeres, 202 százalékos növekedést jelent. Bár a nyár és a kora ősz folyamán mutatkoztak kisebb ingadozások, a családok pénzügyi helyzete összességében egyértelműen kedvezőbbé vált a korábbi időszakokhoz viszonyítva.

A pozitív fordulat hátterében a dezinfláció, a fogyasztói bizalom erősödése, valamint a folyamatos béremelések állnak. Fontos tényező, hogy a lakosság a többletjövedelmet nem költötte el azonnal, mivel a korábbi inflációs sokk hatására a legtöbben igyekeztek újraépíteni a lemerült pénzügyi tartalékaikat. Ezt az óvatossági motívumot az európai adatok is igazolják.

A magyarok 61 százaléka jelenleg a megtakarítást részesíti előnyben a fogyasztással szemben, a pénzügyi kockázatokat kerülők aránya pedig egyetlen év alatt 56-ról 65 százalékra nőtt. Nemzetközi összevetésben is stabil a hazai helyzet, hiszen a vizsgált húsz európai ország közül nálunk a legalacsonyabb azok aránya, akik hitelből egyenlítik ki a számláikat, és az uniós átlagnál jóval kevesebben esnek fizetési késedelembe.

A tartalékolásnak köszönhetően a fizetőképesség sokkal gyorsabb javulást mutat, mint maga a lakossági fogyasztás vagy a bruttó hazai termék (GDP) bővülése. Ez a makrogazdasági kettősség arra utal, hogy a pénzügyi helyzet stabilizálódását jelenleg szinte kizárólag a belső kereslet és a jövedelmek emelkedése támogatja, nem pedig egy átfogó konjunktúra. Ez utóbbit egyelőre gátolja az alacsony hazai beruházási hajlandóság, valamint az európai – különösen a német – ipari kereslet gyengélkedése.

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A közeljövőben a háztartások fizetőképessége várhatóan továbbra is magas szinten marad. Az elmúlt hónapokban tapasztalt gyors emelkedés helyett azonban a következő időszakban már inkább a mutató stabilizálódására, illetve mérsékeltebb ütemű javulására lehet számítani.