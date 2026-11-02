Mikor jár végkielégítés és mennyi idő után? Ennyi a végkielégítés mértéke felmondás esetén, itt a végkielégítés kalkulátor

Amikor a munkáltató felmond egy dolgozónak, bizonyos feltételekkel végkielégítést kell fizetnie. De mennyi idő után jár végkielégítés, és mekkora összegre lehet számítani? A végkielégítés összege akár többhavi fizetésnek is megfelelhet, de nem minden dolgozó jogosult ugyanakkora juttatásra. Összegyűjtöttük, hogyan alakul a végkielégítés mértéke, milyen körülmények befolyásolják a jogosultságot, és mit érdemes tudni a végkielégítés 2026-os szabályairól.

Egy állás elvesztésekor sok múlik azon, hogy pontosan milyen módon ér véget a munkaviszony. A közös megegyezés végkielégítés szempontjából például egészen más helyzetet jelent, mint a munkáltatói felmondás, de az sem mindegy, milyen régóta állt fenn a munkaviszony, hiszen ezen is múlik, mikor jár a végkielégítés. Megnézzük, hogyan számolható ki a várható összeg a végkielégítés kalkulátor segítségével, és arra is kitérünk, milyen eltérő előírások vonatkoznak a közalkalmazotti végkielégítés összegére és feltételeire.

Mi a végkielégítés, és mikor jár?

A végkielégítés egy olyan pénzösszeg, amelyet a munkáltató bizonyos esetekben köteles kifizetni a távozó dolgozónak. Ez egyfajta anyagi segítséget jelent az állás elvesztése után, amíg a munkavállaló új munkahelyet talál. A 2012. évi I. törvény 77. §-a, azaz a munka törvénykönyve végkielégítés kapcsán rögzíti, hogy milyen feltételekkel és mekkora összegre jogosult a munkavállaló.

De mikor jár végkielégítés 2026-ban? A leggyakoribb eset az, amikor a munkáltató mond fel a dolgozónak, például létszámleépítés vagy átszervezés miatt. Végkielégítés járhat akkor is, ha a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, vagyis a cég úgy szűnik meg, hogy nem veszi át másik munkáltató a helyét. A jogosultság további alapfeltétele, hogy a munkavállaló legalább három éve az adott munkáltatónál dolgozzon.

Fontos tisztában lenni azzal, hogy végkielégítés elsősorban elbocsátás esetén, tehát akkor jár, ha a munkáltató mond fel a dolgozónak. Ha a felmondást a munkavállaló kezdeményezi, főszabály szerint nem jogosult végkielégítésre, ám léteznek kivételek. Ilyen például, ha a dolgozó azért mond fel azonnali hatállyal, mert a munkáltató súlyosan megszegte a kötelezettségeit.

Kizáró okok: mikor nem jár végkielégítés?

Attól, hogy valaki hosszú évek óta ugyanannál a cégnél dolgozik, még nem biztos, hogy végkielégítést is kap, amikor megszűnik a munkaviszonya. Azt, hogy mikor jár a végkielégítés, a munka törvénykönyve pontosan meghatározza, de a törvény azokat az eseteket is felsorolja, amikor a dolgozó három év munkaviszony után sem jogosult rá.

A végkielégítési jogosultságot az alábbi okok zárják ki:

Munkavállalói felmondás: ha a dolgozó saját döntéséből mond fel.

ha a dolgozó saját döntéséből mond fel. Nyugdíjas munkavállaló: ha a dolgozó a felmondás közlésekor már nyugdíjasnak minősül.

ha a dolgozó a felmondás közlésekor már nyugdíjasnak minősül. A munkavállaló magatartása: ha a munkáltatói felmondás oka például súlyos kötelezettségszegés vagy rendszeres igazolatlan hiányzás.

ha a munkáltatói felmondás oka például súlyos kötelezettségszegés vagy rendszeres igazolatlan hiányzás. Nem megfelelő munkavégzés: ha a munkáltatói felmondás oka a dolgozó képességeivel összefüggő, nem egészségi jellegű probléma. Az egészségi okból történő felmondás önmagában nem zárja ki a jogosultságot.

ha a munkáltatói felmondás oka a dolgozó képességeivel összefüggő, nem egészségi jellegű probléma. Az egészségi okból történő felmondás önmagában nem zárja ki a jogosultságot. Határozott idejű szerződés lejárata: ha a munkaviszony a szerződésben előre meghatározott idő elteltével ér véget.

A végkielégítés szempontjából tehát nemcsak az számít, ki kezdeményezi a munkaviszony megszüntetését, hanem az is, milyen indokkal történik a felmondás. Egy létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállaló például a törvényi feltételek teljesülése esetén jogosult végkielégítésre, míg az, akinek a saját magatartása miatt mondanak fel, nem kapja meg ezt a juttatást.

Jár végkielégítés közös megegyezés esetén?

A közös megegyezés végkielégítés szempontjából különleges helyzet, hiszen ilyenkor nem az egyik fél mond fel a másiknak, hanem a munkáltató és a munkavállaló együtt állapodik meg a munkaviszony megszüntetéséről. Ebben az esetben a törvény alapján nem jár automatikusan végkielégítés, de a felek megállapodhatnak annak kifizetésében.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a dolgozó akkor is kaphat végkielégítést, ha a munkáltató egyébként nem lenne köteles fizetni. A végkielégítés közös megegyezés esetén megállapított összege a felek megállapodásától függ, ezért különösen fontos, hogy a kifizetés pontos feltételei és összege írásban is szerepeljenek.

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Végkielégítés hány év után jár?

A végkielégítés mértéke elsősorban az alapján kerül meghatározásra, hogy a munkavállaló mennyi ideje dolgozik az adott munkáltatónál. Arra, hogy mennyi idő után jár végkielégítés, a törvény egyértelmű választ ad: legalább három év munkaviszony szükséges hozzá, és minél hosszabb ez az idő, annál magasabb összeg jár. A korábbi munkahelyeken eltöltött évek nem számítanak bele, kivéve például munkáltatói jogutódlás esetén, amikor az új munkáltató átveszi a korábbi munkaviszonyt is.

A munka törvénykönyve alapján általában nem számítanak bele a végkielégítéshez szükséges időbe azok az egybefüggően harminc napnál hosszabb időszakok, amelyek alatt a dolgozó nem kapott munkabért. Ez alól kivételt jelent többek között a szülési és szülői szabadság, valamint a gyermekgondozás miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadság. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat miatt igénybe vett fizetés nélküli szabadságból legfeljebb három hónap szintén beleszámít a jogosultsági időbe.

Nem mindegy az sem, hogy a munkavállaló mikor tölti be a magasabb összegű végkielégítéshez szükséges időt. Munkáltatói felmondás esetén a felmondás közlésének napján fennálló munkaviszony hosszát veszik alapul, nem a munkaviszony utolsó napját. Ha például valaki néhány héttel az ötödik év betöltése előtt kapja meg a felmondását, az ötéves munkaviszony után járó magasabb végkielégítésre még nem jogosult, akkor sem, ha a felmondási ideje alatt már eléri ezt az időhatárt.

Végkielégítés kalkulátor: kinek mennyi végkielégítés jár?

A végkielégítés összege a munkaviszony hosszától és a havi távolléti díj mértékétől függ. A törvény nem konkrét forintösszegeket határoz meg, hanem azt, hogy a munkaviszony hossza alapján hányhavi távolléti díjat kell kifizetni. Minél régebb óta dolgozunk ugyanannál a munkáltatónál, annál magasabb összegre vagyunk jogosultak.

A végkielégítés felmondás esetén sávos rendszerben kerül meghatározásra. Az alábbi listából látható, hány év után jár végkielégítés, valamint hogy az egyes időhatároknál hányhavi távolléti díjra jogosult a dolgozó:

legalább 3 év munkaviszony után: 1 havi távolléti díj,

legalább 5 év munkaviszony után: 2 havi távolléti díj,

legalább 10 év munkaviszony után: 3 havi távolléti díj,

legalább 15 év munkaviszony után: 4 havi távolléti díj,

legalább 20 év munkaviszony után: 5 havi távolléti díj,

legalább 25 év munkaviszony után: 6 havi távolléti díj.

Az idősebb dolgozóknak nemcsak az kérdés, hogy a végkielégítés mikor jár, hanem az is, hány év munkaviszony választja el őket az öregségi nyugdíjtól. Ha valakinek legfeljebb öt éve van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, a munkaviszonya hosszától függően további juttatást kap a szokásos végkielégítésen felül. A védett korban történő elbocsátásnál az alábbi összegek vonatkoznak

legalább 3 év munkaviszony után további 1 havi távolléti díjat,

legalább 10 év munkaviszony után további 2 havi távolléti díjat,

legalább 20 év munkaviszony után további 3 havi távolléti díjat.

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Hogyan számíthatod ki a távolléti díjad?

Ahhoz, hogy tudd pontosan mennyi végkielégítés jár, előbb az úgynevezett távolléti díjad kell kiszámolni – ezt a bruttó alapbér, valamint a törvény szerint figyelembe veendő bérpótlékok és teljesítménybér alapján határozhatod meg. A végkielégítés számítása akkor a legegyszerűbb, ha minden hónapban ugyanannyi fix fizetést kapsz, és nincsenek további beszámítandó bérelemeid. Ilyen esetben ugyanis a havi távolléti díjad megegyezik a bruttó alapbéreddel. Ha viszont bérpótlékot vagy teljesítménybért is kapsz, az alábbi végkielégítés kalkulátor lépéseit követve állapíthatod meg a távvoléti díjad.

Amennyiben pótlékátalányt kapsz, akkor annak a teljes összegét figyelembe veszik. Emellett a műszak- és éjszakai pótlék, vasárnapi, valamint az ügyeleti és készenléti pótlék is beleszámíthat a távolléti díjba, ha az előző hat hónapban rendszeresen jogosult voltál rájuk.

A beszámítható pótlékok havi összegét így számolhatod ki:

add össze az előző hat hónapban kapott, beszámítható pótlékokat,

oszd el az összeget az ebben az időszakban rendes munkaidőben ledolgozott órák számával,

az így kapott óradíjat napi 8 órás munkaidő esetén szorozd meg 174-gyel.

Például: ha hat hónap alatt összesen 96 000 forint pótlékot kaptál 960 ledolgozott órára, az óránként 100 forintot jelent. Ezt 174-gyel megszorozva havi 17 400 forintot kapunk, amely hozzáadódik az alapbérhez.

Ha teljesítményalapú díjazást kapsz, szintén az előző hat hónapra járó béredet kell alapul venni. Ebben az esetben így számolhatod ki a havi távolléti díjad teljesítménybérből származó részét:

add össze az előző hat hónapra járó teljesítménybéredet,

oszd el az összeget az ebben az időszakban teljesítménybérrel díjazott munkaórák számával,

az így kapott óradíjat napi 8 órás munkaidő esetén szorozd meg 174-gyel, ettől eltérő napi munkaidő esetén pedig annak arányos részével.

Például: ha hat hónap alatt 1 920 000 forint teljesítménybért kerestél 960 munkaórával, az óradíjad 2000 forint. Ezt 174-gyel megszorozva havi 348 000 forintot kapunk, amely a távolléti díj teljesítménybérből számított összege.

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Miben más a közalkalmazotti végkielégítés 2026-ban?

A végkielégítés közalkalmazott esetében az általános munkaviszonyhoz hasonló szabályok szerint működik, de vannak fontos eltérések. Hogy milyen feltételekkel és mértékben részesülhet egy közalkalmazott végkielégítés folyósításában, azt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg. A legfontosabb különbség, hogy a közalkalmazottaknál eltérőek a végkielégítésre vonatkozó jogosultsági sávok, így bizonyos esetekben rövidebb jogviszony után is magasabb összeg jár, mint a hagyományos munkaviszonyban dolgozóknak.

A közalkalmazott végkielégítés összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján így alakul:

végkielégítés 3 év után: 1 havi távolléti díj,

végkielégítés 5 év után: 2 havi távolléti díj,

végkielégítés 8 év után: 3 havi távolléti díj,

végkielégítés 10 év után: 4 havi távolléti díj,

végkielégítés 13 év után: 5 havi távolléti díj,

végkielégítés 16 év után: 6 havi távolléti díj,

végkielégítés 20 év után: 8 havi távolléti díj.

A közalkalmazotti végkielégítés összegét különleges esetekben további szabályok módosítják:

Nyugdíj előtt: további 4 havi távolléti díj jár, ha legfeljebb 5 év van hátra az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséig.

további 4 havi távolléti díj jár, ha legfeljebb 5 év van hátra az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséig. Rendkívüli lemondás esetén: a végkielégítés kétszerese jár, ha a közalkalmazott a munkáltató súlyos kötelezettségszegése miatt jogszerűen szünteti meg a jogviszonyát.

a végkielégítés kétszerese jár, ha a közalkalmazott a munkáltató súlyos kötelezettségszegése miatt jogszerűen szünteti meg a jogviszonyát. Másik munkakör visszautasításakor: a végkielégítés fele jár, ha a közalkalmazott alapos indok nélkül utasítja vissza a törvény szerint megfelelően felajánlott másik munkakört.

Fontos, hogy a fentiek a közalkalmazotti bértábla alapján számítandók, illetve hogy a szabályok kizárólag a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozókra vonatkoznak, nem pedig minden közszférában foglalkoztatottra. A végkielégítés kiszámításakor ezért különösen fontos tisztázni, milyen jogviszonyban dolgozik az érintett munkavállaló.

Önmagában az, hogy valaki állami vagy önkormányzati intézménynél dolgozik, még nem árulja el, melyik törvény alapján és mekkora végkielégítés illeti meg. A pedagógusok többsége például 2024 óta köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban dolgozik, míg az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakra és a kormánytisztviselőkre szintén külön törvények vonatkoznak, amelyek az esetleges végkielégítések feltételeit és mértékét is szabályozzák.