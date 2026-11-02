Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás

Hamar kifulladt a hétfő reggeli felpattanás az európai tőzsdéken, miközben a magyar részvénypiac mérsékelt emelkedéssel indította a november 2-i kereskedést. Az olaj ára a diplomáciai rendezés reményére csökkent, Németországból pedig a vártnál jóval gyengébb kiskereskedelmi adat érkezett. A Ryanair visszaeső profitról számolt be, vezérigazgatója pedig drasztikus jegyáremelkedésre figyelmeztetett. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

A hétfői nyitást követően a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékos, a brit FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszba került. Ezzel szemben a BUX 0,3 százalékkal emelkedett. A hazai blue chipek közül az OTP 0,5, a Richter 0,4, a Mol pedig 0,1 százalékkal drágult, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal csökkent.

Amerikában nagy esés után jöhet javulás

Az európai kereskedés előtt még enyhe emelkedést jeleztek a határidős indexek, a kezdeti javulás azonban nem bizonyult tartósnak. A befektetők jelentős amerikai esés után kezdték a hetet: a legutóbbi kereskedési napon a Dow Jones 1,1 százalékkal, az S&P 500 1,8 százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq pedig 3,5 százalékkal került lejjebb.

Hétfő reggel az amerikai határidős részvényindexek már korrekciót vetítettek előre. A Dow Jones határidős mutatója 0,37, az S&P 500-é 0,49, a Nasdaqé pedig 0,88 százalékos pluszban állt, ez azonban még nem jelent biztos irányt a délutáni tengerentúli nyitásra.

Ázsiában vegyes volt a kép a reggeli adatok alapján. A japán Nikkei 0,14 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 0,36 százalékkal csökkent, miközben a hongkongi Hang Seng 0,46 százalékkal emelkedett.

Olcsóbb lett az olaj, nyomás alatt az arany

A Brent típusú kőolaj jegyzése hétfő reggel 2,3 százalékkal esett. A csökkenést azok a hírek kísérték, amelyek szerint erősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus diplomáciai rendezését célzó erőfeszítések.

A reggeli korrekció ellenére az olaj idei drágulása továbbra is jelentős: a Brent árfolyama az év eleje óta 93,3 százalékkal emelkedett. Az arany ezzel szemben az elmúlt időszak zuhanása során több mint egyéves mélypontra került.

A részvénypiacok idei teljesítményét tekintve a BUX a vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek között 30,8 százalékos szárnyalással az élmezőnyben áll. A hazai vezető részvények közül a Mol 70,1 százalékos felértékelődéssel teljesített a legjobban, míg az OTP 19,1 százalékos emelkedése volt a legszerényebb.

Kellemetlen meglepetés Németországból

A német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben havi bázison 2 százalékkal csökkent, miközben az elemzők átlagosan 0,4 százalékos növekedést vártak. Augusztusban még 1,2 százalékos bővülést mértek.

Éves összevetésben 2,3 százalékos volt a visszaesés az augusztusi 0,3 százalékos csökkenés után. A gyenge teljesítményben részben az üzemanyagtöltő állomások eladásainak visszaesése játszott szerepet.

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Jelentős jegyáremelésre készülhet a Ryanair

A Ryanair szeptember végén zárult félévében az adózott eredmény éves összevetésben 15 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent, miközben az árbevétel 3 százalékkal, 10,08 milliárd euróra nőtt.

A nyereséget egyszerre terhelte az iráni konfliktus nyomán megugró kerozinköltség és az átlagos jegyárak csökkenése. A fedezeti ügyletekkel nem biztosított, vagyis a piaci spot áraknak közvetlenül kitett repülőgép-üzemanyag ára a duplájára, hordónként mintegy 130 dollárra emelkedett. A működési költségek összességében 10 százalékkal nőttek.

Az átlagos jegyár közben 4 százalékkal csökkent, részben azért, mert a közel-keleti feszültség óvatosabbá tette az utazóközönséget, és későbbre tolta a foglalási időpontokat. Az utasforgalom ugyanakkor 6 százalékkal, 125,8 millió főre bővült.

Michael O'Leary vezérigazgató a gyorsjelentést követően arra figyelmeztetett, hogy 2027-ben két számjegyű jegyáremelkedés jöhet az európai légi közlekedésben. A Ryanair kalkulációi szerint a 2028 márciusában záruló pénzügyi évben az üzemanyagköltségek mintegy 2 milliárd euróval, nagyjából harmadával emelkedhetnek.

Ennek teljes kompenzálásához O'Leary szerint akár 20 százalékos jegyáremelésre is szükség lenne, de kérdéses, hogy mekkora drágítást bír el a piac. A légitársaság ezért további hatékonyságnövelő intézkedéseket is vizsgál, többek között a bérek átmeneti befagyasztását, a személyzeti ráfordítások lefaragását és a mesterséges intelligencia szélesebb körű integrálását.