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Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás

Pénzcentrum
2026. november 2. 10:45 4 perc

Hamar kifulladt a hétfő reggeli felpattanás az európai tőzsdéken, miközben a magyar részvénypiac mérsékelt emelkedéssel indította a november 2-i kereskedést. Az olaj ára a diplomáciai rendezés reményére csökkent, Németországból pedig a vártnál jóval gyengébb kiskereskedelmi adat érkezett. A Ryanair visszaeső profitról számolt be, vezérigazgatója pedig drasztikus jegyáremelkedésre figyelmeztetett. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hétfői nyitást követően a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 0,2 százalékos, a brit FTSE 100 pedig 0,4 százalékos mínuszba került. Ezzel szemben a BUX 0,3 százalékkal emelkedett. A hazai blue chipek közül az OTP 0,5, a Richter 0,4, a Mol pedig 0,1 százalékkal drágult, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékkal csökkent.

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Amerikában nagy esés után jöhet javulás

Az európai kereskedés előtt még enyhe emelkedést jeleztek a határidős indexek, a kezdeti javulás azonban nem bizonyult tartósnak. A befektetők jelentős amerikai esés után kezdték a hetet: a legutóbbi kereskedési napon a Dow Jones 1,1 százalékkal, az S&P 500 1,8 százalékkal, a technológiai fókuszú Nasdaq pedig 3,5 százalékkal került lejjebb.

Hétfő reggel az amerikai határidős részvényindexek már korrekciót vetítettek előre. A Dow Jones határidős mutatója 0,37, az S&P 500-é 0,49, a Nasdaqé pedig 0,88 százalékos pluszban állt, ez azonban még nem jelent biztos irányt a délutáni tengerentúli nyitásra.

Ázsiában vegyes volt a kép a reggeli adatok alapján. A japán Nikkei 0,14 százalékkal, a kínai CSI 300 pedig 0,36 százalékkal csökkent, miközben a hongkongi Hang Seng 0,46 százalékkal emelkedett.

Olcsóbb lett az olaj, nyomás alatt az arany

A Brent típusú kőolaj jegyzése hétfő reggel 2,3 százalékkal esett. A csökkenést azok a hírek kísérték, amelyek szerint erősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus diplomáciai rendezését célzó erőfeszítések.

A reggeli korrekció ellenére az olaj idei drágulása továbbra is jelentős: a Brent árfolyama az év eleje óta 93,3 százalékkal emelkedett. Az arany ezzel szemben az elmúlt időszak zuhanása során több mint egyéves mélypontra került.

A részvénypiacok idei teljesítményét tekintve a BUX a vezető amerikai, ázsiai, európai és régiós indexek között 30,8 százalékos szárnyalással az élmezőnyben áll. A hazai vezető részvények közül a Mol 70,1 százalékos felértékelődéssel teljesített a legjobban, míg az OTP 19,1 százalékos emelkedése volt a legszerényebb.

Kellemetlen meglepetés Németországból

A német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben havi bázison 2 százalékkal csökkent, miközben az elemzők átlagosan 0,4 százalékos növekedést vártak. Augusztusban még 1,2 százalékos bővülést mértek.

Éves összevetésben 2,3 százalékos volt a visszaesés az augusztusi 0,3 százalékos csökkenés után. A gyenge teljesítményben részben az üzemanyagtöltő állomások eladásainak visszaesése játszott szerepet.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A nap további részében az európai feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexek (BMI), délután pedig az amerikai ISM feldolgozóipari mutatója kerülhet a befektetők fókuszába. Ezek a termelés, a megrendelésállomány és a vállalati költségnyomás alakulásáról adhatnak friss képet.

Jelentős jegyáremelésre készülhet a Ryanair

A Ryanair szeptember végén zárult félévében az adózott eredmény éves összevetésben 15 százalékkal, 2,15 milliárd euróra csökkent, miközben az árbevétel 3 százalékkal, 10,08 milliárd euróra nőtt.

A nyereséget egyszerre terhelte az iráni konfliktus nyomán megugró kerozinköltség és az átlagos jegyárak csökkenése. A fedezeti ügyletekkel nem biztosított, vagyis a piaci spot áraknak közvetlenül kitett repülőgép-üzemanyag ára a duplájára, hordónként mintegy 130 dollárra emelkedett. A működési költségek összességében 10 százalékkal nőttek.

Az átlagos jegyár közben 4 százalékkal csökkent, részben azért, mert a közel-keleti feszültség óvatosabbá tette az utazóközönséget, és későbbre tolta a foglalási időpontokat. Az utasforgalom ugyanakkor 6 százalékkal, 125,8 millió főre bővült.

Michael O'Leary vezérigazgató a gyorsjelentést követően arra figyelmeztetett, hogy 2027-ben két számjegyű jegyáremelkedés jöhet az európai légi közlekedésben. A Ryanair kalkulációi szerint a 2028 márciusában záruló pénzügyi évben az üzemanyagköltségek mintegy 2 milliárd euróval, nagyjából harmadával emelkedhetnek.

Ennek teljes kompenzálásához O'Leary szerint akár 20 százalékos jegyáremelésre is szükség lenne, de kérdéses, hogy mekkora drágítást bír el a piac. A légitársaság ezért további hatékonyságnövelő intézkedéseket is vizsgál, többek között a bérek átmeneti befagyasztását, a személyzeti ráfordítások lefaragását és a mesterséges intelligencia szélesebb körű integrálását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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