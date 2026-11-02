2026. november 2. hétfő Achilles
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Asztalra helyezett 20 000 forintos bankjegyek közelképe. Pénzügyi érték, megtakarítás, gazdaság, költségvetés-tervezés és vagyonkezelés fogalma minimalista kompozícióban.
Gazdaság

Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Pénzcentrum
2026. november 2. 19:45 1 perc

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,73 forintról 364,22 forintra csökkent este hat órára. A nap folyamán ugyanakkor jelentős mozgások voltak, az euró jegyzése 363,74 és 366,10 forint között ingadozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a reggeli 397,26 forintról 397,18 forintra csökkent. A dollár ennél nagyobb gyengülést mutatott a forinttal szemben, jegyzése 327,02 forintról 325,07 forintra süllyedt.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben. Az euró jegyzése a reggeli 1,1183 dollárról 1,1206 dollárra emelkedett hétfő este.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:30
20:02
19:45
19:31
19:16
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. november 2. 16:47
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek  
Media1
2026. október 28. 04:53
A helyi média ereje: elérés, online növekedés, hirdetési lehetőségek, interjú Hauk Zoltánnal  
Bankmonitor  |  2026. november 2. 12:35
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyh...
Holdblog  |  2026. november 2. 12:00
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézség...
ChikansPlanet  |  2026. október 30. 10:34
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúd...
KonyhaKontrolling  |  2026. október 26. 08:49
Miért demotiválod magad? Lesz nyugdíjad vagy nem kell miatta aggódnod
Nemrég szembejött egy internetes fejtegetés, amiben azt próbálta levezetni az író, hogy lehetetlen s...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. november 2.
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
2026. november 2.
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
December 24-i munkaszüneti nap: itt a hivatalos módosító javaslat, tényleg eltörölnek egy ledolgozós szombatot
2
1 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: bárki jogosult lenne, akinek elromlik a mosógépe, kazánja vagy telefonja?
3
5 napja
Már benyújtották a törvényjavaslatot: teljesen eltörölhetik ezt a kötelező díjat
4
1 hete
A hitelesek és a bérből élők is megérezhetik az MNB lépését: a kamathoz hozzá sem nyúlt, mégis szigorított a jegybank
5
1 hete
Új fűtési támogatásról döntöttek: szigorú feltételekhez kötik, sok háztartás kimaradhat a segítségből
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékgarancia
biztosítási szolgáltatás, mellyel a biztosítás hatálya alá tartozó és bankkártyával megvásárolt termékben - a vásárlástól számított néhány hónapig - bekövetkezett meghatározott kárt a biztosító a biztosítási feltételek szerint megtéríti ( Az Áruvédelem biztosítással szinonima fogalom)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 20:30
Egyeztetés nélkül módosítanák a kedvezményes áramtarifát: sokan kiakadtak a tervezet miatt
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 19:05
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
Agrárszektor  |  2026. november 2. 20:29
Újabb kudarctól tartanak a termelők: megtörténhet, amitől sokan félnek