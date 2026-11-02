Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,73 forintról 364,22 forintra csökkent este hat órára. A nap folyamán ugyanakkor jelentős mozgások voltak, az euró jegyzése 363,74 és 366,10 forint között ingadozott.

A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a reggeli 397,26 forintról 397,18 forintra csökkent. A dollár ennél nagyobb gyengülést mutatott a forinttal szemben, jegyzése 327,02 forintról 325,07 forintra süllyedt.

A nemzetközi devizapiacon közben az euró erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben. Az euró jegyzése a reggeli 1,1183 dollárról 1,1206 dollárra emelkedett hétfő este.