Magyarországon a 15–24 évesek munkanélküliségi rátája 13,9 százalék volt 2025-ben, miközben a 25 éves és idősebb korosztályban 3,8 százalékot mértek.
Erőre kapott a magyar fizetőeszköz: jelentős elmozdulás történt a devizapiacon
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn a bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,73 forintról 364,22 forintra csökkent este hat órára. A nap folyamán ugyanakkor jelentős mozgások voltak, az euró jegyzése 363,74 és 366,10 forint között ingadozott.
A svájci frank árfolyama szintén mérséklődött, a reggeli 397,26 forintról 397,18 forintra csökkent. A dollár ennél nagyobb gyengülést mutatott a forinttal szemben, jegyzése 327,02 forintról 325,07 forintra süllyedt.
A nemzetközi devizapiacon közben az euró erősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben. Az euró jegyzése a reggeli 1,1183 dollárról 1,1206 dollárra emelkedett hétfő este.
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Vegyesen alakult pénteken, a hónap utolsó kereskedési napján a forint árfolyama.
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