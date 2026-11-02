Egyeztetés nélkül módosítanák a kedvezményes áramtarifát: sokan kiakadtak a tervezet miatt

Érdemi egyeztetés nélkül készítették elő a villamosenergia-ipari dolgozókat és nyugdíjasokat érintő kedvezményes áramvételezés, az úgynevezett C tarifa szabályozásának módosítását az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége szerint. Az EVDSZ az érintett munkavállalói és munkaadói szervezetek bevonását, valamint az egyeztetések haladéktalan megkezdését sürgeti.

A szakszervezeti szövetség azt kifogásolja, hogy a döntés előkészítésekor sem a munkavállalói érdekképviseletek, sem az érintett ágazati szereplők nem kaptak lehetőséget álláspontjuk ismertetésére. Az EVDSZ szerint ez azért is elfogadhatatlan, mert a jelenlegi szabályozás hosszas érdekegyeztetés eredményeként született meg.

A villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa több évtizedes múltra tekint vissza. A villamosenergia-piac liberalizációját megelőzően a munkavállalói érdekképviseletek és a kormányzat hosszú tárgyalásokat folytattak a megszerzett jogosultságok megőrzéséről.

Ezek eredményeként 2007. június 21-én a kormány, a Villamosenergia-ipari Ágazati Sztrájkbizottság és a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége megállapodott a kedvezményes villamosenergia-vételezés fenntartásáról. Erre a megállapodásra épült a 116/2007. (XII. 29.) GKM rendelet.

Az EVDSZ álláspontja szerint az így kialakított szabályozás módosítása is csak az érintett felek bevonásával, egyeztetés és megállapodás alapján lenne elfogadható. A szövetség kész tárgyalni, és azt kezdeményezi, hogy haladéktalanul kezdődjenek érdemi egyeztetések a munkavállalói és munkaadói oldal részvételével. Szerintük a dolgozók és nyugdíjasok helyzetét érdemben befolyásoló szabályozási kérdésekben nem hagyható ki az érdekegyeztetés.