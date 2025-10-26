Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek

A magyar utazási irodák szerint a 2025-ös adventi és karácsonyi vásárokba szervezett utak iránt már nyáron megindult az érdeklődés, és sok program hetekkel az indulás előtt teltházas lett. A klasszikus célpontok mellett egyre többen keresik a különleges élményeket: csokoládékóstolóval egybekötött kiruccanásokat, havas tájakat, vagy épp mediterrán városokat ünnepi díszben. Körképünkben három utazási iroda osztja meg tapasztalatait, és konkrét ajánlatokat is mutatunk a szezon legnépszerűbb útjai közül.

Az adventi időszak évről évre egyre több utazót csábít Európa karácsonyi vásáraiba. A meghitt fények, forralt boros standok és díszbe öltözött városok nemcsak hangulatot, hanem élményt is kínálnak, legyen szó rövid buszos kiruccanásról vagy többnapos városlátogatásról. Három utazási iroda vezetője osztotta meg tapasztalatait az idei szezonról.

Ahogy közeledik az év vége, egyre többen keresik a lehetőséget, hogy kiszakadjanak a hétköznapokból, és ünnepi hangulatban töltődjenek fel. Az adventi vásárok nemcsak a karácsonyi készülődés meghitt pillanatait kínálják, hanem egyre népszerűbb célponttá válnak a rövid, élményalapú utazások kedvelői számára. A magyar utazási irodák szerint 2025-ben különösen korán indult be az érdeklődés, és sok program már ősszel teltházas lett.

Stabil kereslet, teltházas csoportok

„Adventi utazásaink minden évben nagy népszerűségnek örvendenek, sokan keresik év végéhez közeledve ezeket a jellemzően 3-4 napos programokat. Mi szeptember első két hetében hirdettük meg az adventi árualapot, és október elején már kijelenthető volt, hogy mind a 18-féle úttípus valamennyi, összesen 35 időpontja biztosan indulni fog” - közölteDr. Ribi András, a Fehérvár Travel főmunkatársa. Hozzátette: „Az adventi csoportok helyeinek több mint 70%-át sikerült eladnunk október közepéig.”

Balog-Hertelendy Valentina, a Z(s)eppelin Utazási Iroda képviseletében megerősítette:

Idén az adventi és karácsonyi utazások iránti érdeklődés jóval hamarabb fellendült, mint az előző években. Bevezettük az előjelentkezés lehetőségét, így a legszemfülesebb utasaink már akár nyáron lefoglalhatták helyüket.

Nagy Szilvia, a Vár a Világ utazási iroda vezetője szerint „az északi utak,különösen Lappföld, már szeptemberben beteltek. A foglalások szeptember végén elindultak, jelenleg nagyjából 60–70%-os telítettségnél tartunk. Van olyan adventi út, amelyre már nem is tudunk több utast felvenni.”

Klasszikus célpontok és új kedvencek

A legnépszerűbb adventi úti célok között továbbra is vezető helyen állnak a közép-európai nagyvárosok. A Fehérvár Travel utasai körében „veronai, salzburgi, krakkói és prágai adventi utazásaink a legkeresettebbek, de népszerűek az alpesi vidékek is, ahol talán az itthon már csak ritkán megadató fehér karácsony iránti vágyukat is valamennyire ki tudják elégíteni az érdeklődők.”

A Z(s)eppelin Utazási Iroda tapasztalatai szerint „Bécs, Graz és Mariazell továbbra is kiemelkedően népszerűek, de Krakkó és a mesébe illő Zakopane is töretlen népszerűségnek örvend. Emellett a mediterrán adventi vásárok és szilveszteri programok iránt is nő az érdeklődés.”

A Vár a Világ utasai között

repülővel Párizs, London, Barcelona, Edinburgh, Dublin és Nizza a legkeresettebbek. A buszos programok közül kiemelkednek a csokoládékóstolóval összekötött utak,például Graz-Zotter csokigyár, illetve Zakopane, ahol sokan remélik, hogy már lesz egy kis hó, és lehet lovasszánozni.

Árak, csomagok, szolgáltatások

Az adventi utazások ára széles skálán mozog, de a legtöbb iroda igyekszik kedvező ajánlatokat kínálni. A Fehérvár Travel programjai jellemzően 100 ezer - 150 ezer forint között mozognak, ami az útiköltség, az idegenvezetés, a 3 vagy 4 csillagos szállodai elhelyezés és a büféreggeli mellett az esetek többségében a félpanziót is tartalmazza.

A Z(s)eppelin kínálatában számos program már 100 ezer forint alatt elérhető, a legkedvezőbb adventi utazás pedig 24 ezer forinttól foglalható. Az egyéjszakás programok ára reggelis ellátást tartalmaz, de sok esetben félpanziós ellátás is szerepel az árban.

A Vár a Világ utazásainál az alapcsomag jellemzően tartalmazza az utazást, a szállást és a csoportkísérő költségét; ezen felül úti célonként eltérő fakultatív programok közül lehet választani. A karácsonyi és szilveszteri időszakban az árak magasabbak lehetnek, de az év többi részéhez képest nem számítunk jelentős drágulásra.

Adventi utazások 2025: válogatás magyar irodák kínálatából

Goldenway Utazási Iroda

Zakopane adventkor: 2 nap / 1 éj, reggelis ellátás, indulás: 2025.12.19 46 906 Ft-tól

Ljubljana adventi hétvége: 1 éj, félpanzió, indulás: 2025.12.13 49 900 Ft-tól

Krakkó adventkor: 1 éj, reggelis ellátás, indulás: 2025.12.06 49 900 Ft-tól

TravelOrigo Utazási Iroda

Advent Bécsben: Madame Tussauds Panoptikum 1 napos buszos program, indulás: 2025.11.22 / 11.29 / 12.06 12 900 Ft-tól

Advent Bécsben: Tenger Háza 1 napos buszos program, természetkedvelőknek, indulás: 2025.11.22 / 11.29 / 12.06 12 900 Ft-tól

Bravo Travel

Helsinki–Tallinn adventkor 3 éj, repülős utazás, reggelis ellátás, indulás: 2025.12.01 350 000 Ft-tól

Proko Travel

Máltai adventi kirándulás 4 nap, történelmi és filmes helyszínekkel, indulás: 2025.12.04 265 000 Ft-tól

Erdély adventkor 3 nap, Kolozsvár és Nagyszeben ünnepi hangulatban, indulás: 2025.12.05 125 000 Ft-tól

London karácsonyi csodavilága 4 nap, Winter Wonderland programmal, indulás: 2025.12.05 409 000 Ft-tól

Adutours