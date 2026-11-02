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Vérfagyasztó, mire készülnek Veszprémben: zombik és rémek lepik el az egyetemet, itt bizony futni is kell

HelloVidék
2026. november 2. 17:15 1 perc

Nem mindennapi futóversenyre készülnek Veszprémben: november 4-én a Pannon Egyetem alsó kampuszán rendezik meg a hagyományos Halloween-futást. A résztvevőknek nem kell hosszú kilométerekkel vagy komoly szintidővel számolniuk, a lényeg most inkább a hangulat, a jelmez és a közös mozgás lesz.

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A program november 4-én, szerdán 17:30-kor kezdődik a Pannon Egyetem A épülete előtti közösségi téren, az A01 terem közelében. A regisztráció mellett tök-darts, fotósarok, arcfestés és tombola is várja az érkezőket, a futam pedig az egyetem hivatalos tájékoztatása szerint 18 órakor rajtol.

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A táv mindössze körülbelül 1,5 kilométer, így azok is bátran csatlakozhatnak, akik nem számítanak gyakorlott futónak. Az útvonal a B épülettől indul, az alsó kampusz körül és az Erzsébet-ligeten át vezet, a cél pedig a rekortán sportpályáknál lesz.

A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy jelmezben érkezzenek: a futás után tombolát sorsolnak, és a legötletesebb maskarákat is díjazzák. Az egyetemi hallgatók ráadásul két testnevelés-aláírást is kaphatnak a részvételért.

A rendezvényt a Pannon Egyetem Testnevelési és Sport Intézete szervezi, a Veszprémi Egyetemi Sport Club, a BrickZone egyetemi konditerem és a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club közreműködésével. A szervezők azt javasolják, hogy a szabadtéri programhoz mindenki öltözzön rétegesen, és ha van otthon, fejlámpát is hozzon magával.
Címlapkép: Getty Images
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