Már nem kell sokat várni arra, hogy Magyarországon is megjelenjenek az első hópelyhek
Kiszivárgott az új üzemanyag-szabályozás: csak rendkívüli drágulásnál lépne fel a kormányzat
Elkészült a német üzemanyagár-sapkáról szóló törvénytervezet, amely a vártnál jóval szűkebb körben és szigorúbb feltételek mellett tenné lehetővé az állami beavatkozást. A kiszivárgott tervek szerint 2027-től csak akkor léphet életbe az árkorlátozás, ha a benzin vagy a gázolaj drágulásának üteme tartósan és jelentősen meghaladja az európai uniós átlagot - számolt be a Portfolio.
A Katherina Reiche gazdasági miniszter által kidolgozott, és a Handelsblatt birtokába került javaslat önmagában még nem maximalizálja az árakat, csupán a jogi kereteket teremti meg ehhez. A kormány csak akkor léphetne közbe, ha a benzin vagy a gázolaj áremelkedésének üteme három egymást követő héten át legalább 5 százalékponttal meghaladja a többi uniós tagállam átlagát. A szabályozás nem a konkrét árszintet, hanem a drágulás mértékét veszi alapul, az ársapka pedig a két üzemanyagtípusra külön-külön is bevezethető lenne.
A tervezet jövőre, 2027. január 1-jén lépne hatályba. A piaci feltételek teljesülését azonban csak január második teljes hetétől kezdenék vizsgálni, így a kötelező háromhetes megfigyelési időszak miatt az árkorlátozás tényleges alkalmazása eleve későbbre tolódna.
A készülő jogszabály előzménye egy szeptemberi megállapodás, amelyet a német szövetségi kormány és a tartományok kötöttek az iráni háború miatt megugró árak letörésére. Ennek azonnali lépéseként jelenleg is érvényben van egy átmeneti adócsökkentés, amelynek keretében októbertől az év végéig a jövedéki adó és az áfa mérséklésével literenként mintegy 17 eurócenttel tették olcsóbbá a tankolást.
Ugyanez a paktum rögzítette azt is, hogy legkésőbb 2027 elejétől belga és luxemburgi mintára ideiglenes ársapkát vezetnek be. A mostani, rendkívül óvatos tervezet azonban messze elmarad a koalíciós partner szociáldemokraták elvárásaitól. Az esetleges ellátásbiztonsági kockázatok miatt a szöveg több kivételt is tartalmaz, ráadásul a hazai finomítóipart féltve korábban maga a gazdasági miniszter is bírálta a hatósági árszabályozás ötletét. Mivel az elképzelés egyelőre csak tervezet, a végleges szabályozás és az árplafon jövő évi sorsa még bizonytalan.
A Pénzcentrum 2026. november 2.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Budapesti közlekedők, figyelem! Komoly változás jön ezen a forgalmas villamosvonalon: egész novemberre korlátozás lép életbe
A belváros felé tartóknak az M4-es metró, illetve a 7-es, az 58-as, a 114-es, a 213-as vagy a 214-es autóbusz igénybevételét javasolják.
Hétfőn országszerte erősen felhős, borús marad az ég, időnként pedig az eső is elered.
Nem indul túl biztatóan az új hét, hétfőn országszerte sok felhőre és többfelé esőre készülhetünk.
Újabb jelentős vasúti fejlesztések indulhatnak az észak-balatoni vonalon, miután elérhetővé váltak a szükséges uniós források.
A Pénzcentrum 2026. november 1.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon.
Európa legszebb karácsonyi vására november 13-án nyit Budapesten: itt az Advent Bazilika és a Vörösmarty téri vásár nyitvatartása
November 13-án nyit Budapest két legnagyobb karácsonyi vására. A Vörösmarty téri és a bazilikai karácsonyi vásár is egy napon indul. A Bazilikánál egészen újév napjáig...
avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
170 milliárd forintos üzlet jött létre: teljesen átalakulhat Budapest és az agglomeráció közlekedése
Az állam az Országos Közlekedési Központ Zrt.-n keresztül 50 százalékos tulajdonrészt szerezhet a BKK-ban,.
Erre figyeljen, aki hétvégén temetőbe indul: rendkívüli járatok jönnek, több helyen változik a közlekedés
Nagyobb járműkapacitással és sűrített járatokkal készül a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a mindenszenteki és halottak napi hétvégére.
A Pénzcentrum 2026. október 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Aki a hétvégén temetőlátogatást, kirándulást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes megnéznie a friss előrejelzést.
Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
Európa legjobb szállodái közé választották a W Budapestet: a Readers’ Choice Awards rangsorban az Andrássy úti luxushotel a „Rest of Europe” kategória 17. helyén végzett.
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén.
Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal
Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta.