2026. november 2. hétfő Achilles
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Utazás

Kiszivárgott az új üzemanyag-szabályozás: csak rendkívüli drágulásnál lépne fel a kormányzat

Pénzcentrum
2026. november 2. 13:51 2 perc

Elkészült a német üzemanyagár-sapkáról szóló törvénytervezet, amely a vártnál jóval szűkebb körben és szigorúbb feltételek mellett tenné lehetővé az állami beavatkozást. A kiszivárgott tervek szerint 2027-től csak akkor léphet életbe az árkorlátozás, ha a benzin vagy a gázolaj drágulásának üteme tartósan és jelentősen meghaladja az európai uniós átlagot - számolt be a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Katherina Reiche gazdasági miniszter által kidolgozott, és a Handelsblatt birtokába került javaslat önmagában még nem maximalizálja az árakat, csupán a jogi kereteket teremti meg ehhez. A kormány csak akkor léphetne közbe, ha a benzin vagy a gázolaj áremelkedésének üteme három egymást követő héten át legalább 5 százalékponttal meghaladja a többi uniós tagállam átlagát. A szabályozás nem a konkrét árszintet, hanem a drágulás mértékét veszi alapul, az ársapka pedig a két üzemanyagtípusra külön-külön is bevezethető lenne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tervezet jövőre, 2027. január 1-jén lépne hatályba. A piaci feltételek teljesülését azonban csak január második teljes hetétől kezdenék vizsgálni, így a kötelező háromhetes megfigyelési időszak miatt az árkorlátozás tényleges alkalmazása eleve későbbre tolódna.

Kapcsolódó cikkeink:

A készülő jogszabály előzménye egy szeptemberi megállapodás, amelyet a német szövetségi kormány és a tartományok kötöttek az iráni háború miatt megugró árak letörésére. Ennek azonnali lépéseként jelenleg is érvényben van egy átmeneti adócsökkentés, amelynek keretében októbertől az év végéig a jövedéki adó és az áfa mérséklésével literenként mintegy 17 eurócenttel tették olcsóbbá a tankolást.

Ugyanez a paktum rögzítette azt is, hogy legkésőbb 2027 elejétől belga és luxemburgi mintára ideiglenes ársapkát vezetnek be. A mostani, rendkívül óvatos tervezet azonban messze elmarad a koalíciós partner szociáldemokraták elvárásaitól. Az esetleges ellátásbiztonsági kockázatok miatt a szöveg több kivételt is tartalmaz, ráadásul a hazai finomítóipart féltve korábban maga a gazdasági miniszter is bírálta a hatósági árszabályozás ötletét. Mivel az elképzelés egyelőre csak tervezet, a végleges szabályozás és az árplafon jövő évi sorsa még bizonytalan.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #benzin #üzemanyag #gázolaj #tankolás #németország #benzinár #üzemanyagár #árstop #benzinárstop #2027
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:28
14:13
14:01
13:51
13:44
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 2.
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. november 2.
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
2026. november 2.
Súlyos ára lehet az 5,19 milliárdos lottónyereménynek: pszichológus figyelmeztet, erre senki sincs felkészülve
2026. november 2.
A futár mentőautóval érkezett, a kutya vette át a csomagot: ezek a Wolt és a Foodora legfurcsább kiszállításai
NAPTÁR
Tovább
2026. november 2. hétfő
Achilles
45. hét
November 2.
Halottak napja
November 2.
D-vitamin nap
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
6 napja
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
6 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
2 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
2 hete
Végre átszállás nélkül juthatnak el a magyarok erre a közkedvelt úticélra: új charterjárat indul télen Budapestről
PÉNZÜGYI KISOKOS
Loro számlák
Külföldi banknak hazai kereskedelmi banknál vezetett számlája.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 14:01
Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti
Pénzcentrum  |  2026. november 2. 13:44
Csodás égi jelenségek tanúi lehetünk novemberben is: látványos hódhold, hullócsillagok és fényes tűzgömbök tarkítják az eget ebben a hónapban
Agrárszektor  |  2026. november 2. 13:31
Gyakran veszel tésztát a boltokban? Jobb, ha tudod, mi derült ki róla