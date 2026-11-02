Kiszivárgott az új üzemanyag-szabályozás: csak rendkívüli drágulásnál lépne fel a kormányzat

Elkészült a német üzemanyagár-sapkáról szóló törvénytervezet, amely a vártnál jóval szűkebb körben és szigorúbb feltételek mellett tenné lehetővé az állami beavatkozást. A kiszivárgott tervek szerint 2027-től csak akkor léphet életbe az árkorlátozás, ha a benzin vagy a gázolaj drágulásának üteme tartósan és jelentősen meghaladja az európai uniós átlagot - számolt be a Portfolio.

A Katherina Reiche gazdasági miniszter által kidolgozott, és a Handelsblatt birtokába került javaslat önmagában még nem maximalizálja az árakat, csupán a jogi kereteket teremti meg ehhez. A kormány csak akkor léphetne közbe, ha a benzin vagy a gázolaj áremelkedésének üteme három egymást követő héten át legalább 5 százalékponttal meghaladja a többi uniós tagállam átlagát. A szabályozás nem a konkrét árszintet, hanem a drágulás mértékét veszi alapul, az ársapka pedig a két üzemanyagtípusra külön-külön is bevezethető lenne.

A tervezet jövőre, 2027. január 1-jén lépne hatályba. A piaci feltételek teljesülését azonban csak január második teljes hetétől kezdenék vizsgálni, így a kötelező háromhetes megfigyelési időszak miatt az árkorlátozás tényleges alkalmazása eleve későbbre tolódna.

A készülő jogszabály előzménye egy szeptemberi megállapodás, amelyet a német szövetségi kormány és a tartományok kötöttek az iráni háború miatt megugró árak letörésére. Ennek azonnali lépéseként jelenleg is érvényben van egy átmeneti adócsökkentés, amelynek keretében októbertől az év végéig a jövedéki adó és az áfa mérséklésével literenként mintegy 17 eurócenttel tették olcsóbbá a tankolást.

Ugyanez a paktum rögzítette azt is, hogy legkésőbb 2027 elejétől belga és luxemburgi mintára ideiglenes ársapkát vezetnek be. A mostani, rendkívül óvatos tervezet azonban messze elmarad a koalíciós partner szociáldemokraták elvárásaitól. Az esetleges ellátásbiztonsági kockázatok miatt a szöveg több kivételt is tartalmaz, ráadásul a hazai finomítóipart féltve korábban maga a gazdasági miniszter is bírálta a hatósági árszabályozás ötletét. Mivel az elképzelés egyelőre csak tervezet, a végleges szabályozás és az árplafon jövő évi sorsa még bizonytalan.