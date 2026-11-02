Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant

Széles körben erősödik a forint hétfő délelőtt, az euró jegyzése 365 forint alá süllyedt, a dollár pedig még nagyobb mértékben lett olcsóbb. A magyar deviza a régiós fizetőeszközökkel szemben is felértékelődött, miközben a befektetők az amerikai félidős választásokra és a heti jegybanki kamatdöntésekre készülnek.

Hétfő délelőtt végén az euró árfolyama valamivel 365 forint alatt járt, ami 1,2 forintos, mintegy 0,3 százalékos csökkenést jelentett. A dollárért 325,5 forint körüli összeget kellett fizetni, 2,5 forinttal, azaz 0,8 százalékkal kevesebbet. A forint a lengyel zlotyval szemben 0,6, a cseh koronával szemben pedig 0,3 százalékkal erősödött.

A magyar deviza már reggel kedvezően indította a hetet, akkor az eurót 365,5, a dollárt 326,5 forint körül jegyezték. A délelőtt korábbi részében a dollár árfolyama 325 forint közelébe is benézett, innen később kissé feljebb korrigált. A zloty jegyzése reggel 82,7 forint alá süllyedt, ilyen erős a forint a nyár közepe óta nem volt a lengyel fizetőeszközzel szemben.

Az euró is erősödött a dollár ellenében. A reggeli, 1,1182 körüli jegyzés után délelőtt már 1,123 dollár körül mozgott az árfolyama, ami akkor 0,66 százalékos emelkedést jelentett.

Választások és kamatdöntések a figyelem középpontjában

Mozgalmas hét előtt állnak a devizapiacok. Az amerikai félidős választásokon a kongresszusi erőviszonyok alakulása lesz a tét, emellett több jegybank kamatdöntése is befolyásolhatja a befektetői hangulatot.

Az európai piacok számára további fontos fejlemény, hogy a Fitch Ratings pénteken stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását. Ez önmagában még nem leminősítés, de annak megnövekedett kockázatát jelzi.

A hétfői adatközlések között több európai ország és az euróövezet feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexei (BMI) is szerepelnek, délután pedig az amerikai ISM feldolgozóipari indexe kerül a figyelem középpontjába.

Váratlanul gyenge német kiskereskedelmi adat érkezett

A hétfőn közzétett német adatok a vártnál gyengébb fogyasztói keresletről árulkodtak. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom havi alapon 2 százalékkal csökkent, miközben az elemzők átlagosan 0,4 százalékos növekedésre számítottak. Augusztusban még 1,2 százalékos bővülést mértek.

Éves összevetésben 2,3 százalékkal esett vissza a forgalom az augusztusi 0,3 százalékos mérséklődés után. A gyenge teljesítményhez részben az üzemanyagtöltő állomások eladásainak visszaesése járult hozzá.