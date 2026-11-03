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Egy karcsú ipari robotkar nyúlik egy áramköri lap felett lebegő, fénylő CPU-chip felé, szimbolizálva a mesterséges intelligenciát és a gépi kognitív képességeket.
Tech

Ott terjed a leggyorsabban a mesterséges intelligencia Magyarországon, ahol senki sem várná: egy év alatt háromszorosára ugrott az arány az építőiparban

Pénzcentrum
2026. november 3. 04:00 2 perc
  Gyors összefoglaló
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A GKI Gazdaságkutató Zrt. 2026-ban is elkészítette mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatását, amelyben azt vizsgálta, hogyan viszonyulnak a vállalatok az AI terjedéséhez, milyen lehetőségeket látnak benne, és milyen hatásokra számítanak működés kapcsán. A cikksorozat első részében az AI-t használó vállalatok megoszlásával, vélt hatásának megítélésével foglalkozott a cég.

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A GKI 2025-ös kutatásához képest 21 százalékponttal nőtt az AI-t használó vállalatok száma a válaszadók között. Bár a két adatfelvétel közötti változás önmagában még nem elegendő egy hosszabb távú trend azonosításához, az eredmény illeszkedik a mesterséges intelligencia gazdasági térnyerését jelző nemzetközi folyamatokhoz.

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A vállalatméret szerinti bontásból kiderül, hogy 2026-ban a kisvállalatok körében volt a legelterjedtebb az AI használata: közel kétharmaduk alkalmaz AI-alapú szoftvert vagy alkalmazást. A közép- és nagyvállalatok 52%-a, míg a mikrovállalatok 48%-a használta a technológiát.

Forrás: GKIForrás: GKI

Az eredmény árnyalja azt a várakozást, hogy az új technológiák alkalmazása szükségszerűen a nagyobb vállalatok körében lenne a legelterjedtebb.

Ágazati bontásban az AI-használat növekedése elsősorban az iparban és az építőiparban volt jelentős: előbbi esetében 29%-ról 57%-ra, utóbbiban pedig 19%-ról 52%-ra emelkedett az AI-t alkalmazó vállalatok aránya.

Forrás: GKIForrás: GKI

A piaci hatások megítélése – vagyis az AI adott iparágra gyakorolt átalakító hatásának értékelése – az első riadalom elmúlása után jelentősen változott. Míg 2025-ben a vállalatok 9%-a egyáltalán nem érzékelt piaci hatást, 2026-ban ez az arány 19%-ra emelkedett. A vállalatok többsége mindkét évben közepes hatásról számolt be, a jelentős vagy teljes piacátalakító hatást érzékelők aránya továbbra is alacsony. A mikrovállalatok különösen kitettnek tűnnek az AI piaci hatásainak: mindössze 8%-uk nem érzékelt semmilyen hatást, míg 4%-uk szerint az AI teljesen átalakította a piacot.

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Az iparban a jelentős piaci hatást érzékelők aránya 21%-ról 12%-ra, az építőiparban 25%-ról 7%-ra csökkent, miközben az AI-használat mindkét ágazatban jelentősen bővült. Ez a két tendencia közötti feszültségre utal: az AI vállalati alkalmazása terjed, miközben a jelentős piaci hatást érzékelők aránya csökken. Ezzel szemben a kereskedelemben és a szolgáltatószektorban nem történt érdemi változás.

Ezek az eredmények különösen érdekesek a 2025-ös kutatás fényében: megtörni látszik az a mintázat, amelyben a szolgáltatóipari és kereskedelmi vállalatok sokkal nagyobb arányban használják az AI-t, illetve sokkal markánsabban is érzik annak piaci hatásait.

A 2026-os felmérésben az ipari és építőipari vállalatok körében jelentősen nőtt az AI-t alkalmazó cégek aránya, amely egyértelmű felzárkózást jelent ezen a téren. Ugyanakkor a vállalatai szereplők mérsékeltebb piacátalakító hatásról számolnak be.
Címlapkép: Getty Images
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