2026. november 3. kedd Győző
8 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A bed with sweet peppers in the garden, a greenhouse.
HelloVidék

Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika

Pais-Horváth Szilvia
2026. november 3. 07:01 6 perc

A hét közepétől érkeznek a hajnali fagyok, de ezt még ne dobd ki a kertből! A paprika ugyanis megfelelő körülmények között átteleltethető, így jövőre újra teremhet, és még a palántavásárlást is megúszhatod. Bár a hazai konyhakertekben ez nem igazán bevett gyakorlat, egy kis odafigyeléssel megmenthetjük a kedvenc, jól bevált töveinket. A csilipaprika például különösen jó jelölt lehet, de nem mindegy, hogyan készítjük fel a télre, és hol tartjuk a hideg hónapokban. Mutatjuk is, mit kell tenni a fagyok előtt, és melyek a sikeres teleltetés legfontosabb lépései!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kevesen tudják idehaza, de paprika őshazájában évelő növény, a hazai kertekben azonban jellemzően egynyáriként termesztjük, hiszen a hideget és a fagyot rosszul viseli. Pedig néhány különösen jól bevált tő megmentése a következő szezonra is kifizetődő lehet. A teleltetett növények megfelelő gondozás mellett hamarabb indulhatnak fejlődésnek, mint a frissen nevelt palánták, így korábban is hozhatnak termést. A siker persze nem garantált: sok múlik a fajta adottságain, a növény egészségi állapotán és azon, milyen körülményeket tudunk biztosítani a téli hónapokban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Különösen azoknak érdemes próbálkozniuk, akik kis veteményesben, balkonon vagy magaságyásban kertészkednek, és nem szeretnének minden tavasszal új növényeket nevelni. Nem kell az egész paprikást megmenteni a télre: elsőre néhány erős, egészséges tövön is kipróbálhatjuk a módszert.

Miért érdemes átteleltetni a paprikát?

A paprika melegigényes növény, a tartós lehűlést és a fagyokat nem viseli jól. Ha szeretnénk megőrizni a kedvenc töveinket, még a hideg idő beállta előtt gondoskodnunk kell a téli menedékükről. Nem szükséges megvárni, amíg az első fagyok megcsípik a növényt: célszerű már akkor előkészülni, amikor az éjszakák tartósan hűvössé válnak.

Teleltetésre elsősorban azokat a növényeket válasszuk ki, amelyek egészségesek, erőteljesek, és a nyár folyamán jól teremtek. Ha volt olyan paprikánk, amelynek különösen ízlett a termése, vagy amelyik a kertünkben feltűnően jól teljesített, érdemes lehet megpróbálni átmenteni a következő évre. A beteg, legyengült, illetve kártevőkkel erősen fertőzött tövekkel nem érdemes kísérletezni.

Így készítsük fel a paprikát a télre

  1. Ássuk ki óvatosan a növényt! Ha a paprika a szabadföldben nevelkedett, ásóval vagy ültetőlapáttal óvatosan ássuk körbe, majd lehetőleg minél nagyobb, ép gyökérlabdával emeljük ki. A cél, hogy a gyökérzet a lehető legkisebb sérüléssel kerüljön át az új helyére. A növényt ültessük megfelelő méretű, vízelvezető nyílásokkal ellátott cserépbe. Használjunk jó vízáteresztő képességű, friss virágföldet, amelyben a gyökerek nem állnak tartósan nedves közegben. A cserép ne legyen indokolatlanul nagy, de a gyökérzet kényelmesen elférjen benne.
  2. Távolítsuk el a terméseket, és metsszük vissza a hajtásokat! A teleltetés előtt szedjük le a növényen maradt terméseket, virágokat és a sérült, beteg leveleket. A visszametszés mértékét a növény állapotához és a teleltetés módjához igazítsuk. Hűvös, nyugalmi teleltetés esetén a hajtásokat jelentősen vissza lehet vágni, de nem szükséges minden paprikát egyformán, pontosan 15–20 centiméteresre kurtítani. A metszéshez használjunk tiszta, éles metszőollót. A gyökerek visszavágására viszont nincs szükség pusztán azért, hogy a növény átteleljen: a fölösleges gyökérsérülések megnehezíthetik a begyökeresedést.
  3. Ellenőrizzük, nem viszünk-e be kártevőket! Mielőtt a paprika bekerül a téli helyére, alaposan vizsgáljuk át a levelek fonákját, a hajtások találkozását és a szár tövét. A levéltetvek, takácsatkák és más kártevők a lakásban is elszaporodhatnak, ráadásul a többi szobanövényt is megtámadhatják. Távolítsuk el a kártevőkkel fertőzött vagy beteg részeket, és szükség esetén alkalmazzunk a növényhez megfelelő, engedélyezett készítményt a használati útmutató szerint. A bevitel előtt a növényt és a cserepet is érdemes megtisztítani.

Hol teleltessük a megmentett paprika-töveket?

A siker egyik legfontosabb feltétele a megfelelő hely kiválasztása. Ha a növényt téli nyugalmi állapotban szeretnénk tartani, keressünk számára fagymentes, hűvös helyiséget. Egy világosabb pince, hűvös folyosó vagy fagymentes garázs is megfelelő lehet, ha a hőmérséklet stabil, és a növény nincs kitéve szélsőséges hidegnek.

A körülbelül 10–15 Celsius-fokos hőmérséklet jó kiindulópont lehet a nyugalmi teleltetéshez. Fontos azonban, hogy a körülmények a fajta igényeitől is függnek. A paprikának ilyenkor nincs szüksége olyan intenzív megvilágításra, mint a növekedési időszakban, de a teljes sötétség nem minden esetben ideális. Ha melegebb, világosabb helyen tartjuk, több fényre lesz szüksége ahhoz, hogy ne gyengüljön le és ne nyurguljon fel.

A két módszer között érdemes különbséget tenni: a hűvös helyen tartott növény növekedése lelassul, míg a meleg, napos ablakban teleltetett paprika tovább fejlődhet, de ehhez elegendő fényt és gondosabb ápolást kell biztosítanunk.

JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Télen a túl sok víz többet árthat, mint használ

A pihenő növény vízigénye jelentősen csökken, ezért az öntözést is vissza kell fogni. Hűvös környezetben a föld lassan szárad ki, a túlöntözés pedig a gyökerek károsodásához, rothadásához vezethet.

Ne automatikusan, naptár szerint locsoljunk, hanem előbb ellenőrizzük a föld nedvességét. Ha a közeg már kiszáradt, adjunk kevés vizet, de ne hagyjuk, hogy a cserép alátétjében tartósan megálljon a víz. Hűvös teleltetésnél akár két-három hét is eltelhet két öntözés között, de a pontos gyakoriságot a helyiség hőmérséklete és a föld állapota határozza meg. A téli nyugalmi időszakban tápoldatozni sem szükséges. A műtrágyázást hagyjuk a tavaszi újraindulásra, amikor a növény ismét hajtásokat fejleszt.

Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
EZ IS ÉRDEKELHET
Szomorú, mit művelt a nyár a magyar paprikával: ennyit kérnek most egy kiló kézműves őrleményért, nem lesz olcsó a karácsonyi halászlé
Drágább lesz a magyar pirospaprika karácsonyra? Milyen termést hozott az idei szezon, és megérezzük-e a pénztárcánkon is, hogy a paprikaföldeken egyre nehezebb boldogulni?

Tavasszal így indítsuk újra a paprikát

A tél végén, a nappalok hosszabbodásával fokozatosan készítsük fel a növényt az új növekedési időszakra. Március környékén – a növény állapotától és a helyi körülményektől függően – áthelyezhetjük egy melegebb, világosabb helyre. Ekkor kezdjük el óvatosan növelni az öntözést is. Amikor megjelennek az új, zöld hajtások, a növény ismét aktív növekedésnek indul. Ekkor már adhatunk neki mérsékelt mennyiségű tápoldatot is, a készítmény előírásai szerint. Ha a gyökerek teljesen benőtték a cserepet, vagy a föld állapota indokolja, friss közegbe is átültethetjük.

A szabadba azonban ne siessünk vele. A paprikát csak a fagyveszély elmúltával, a megfelelően felmelegedett időben ültessük vissza a kertbe. Előtte néhány nap alatt fokozatosan szoktassuk hozzá a kinti levegőhöz és a közvetlen napfényhez. Így kisebb eséllyel éri hirtelen stressz a téli pihenőből éppen magához térő növényt.

Ha sikerül a teleltetés, a megőrzött paprikatő a következő szezonban újra virágozhat és teremhet. A módszer nem minden esetben válik be, ezért elsőre tényleg elég néhány kedvenc növényünkkel próbálkozni. Ha viszont sikerrel járunk, jövő tavasszal nemcsak egy már jól bevált paprikánk lehet, hanem a palántanevelés egy részét is megspórolhatjuk.
Címlapkép: Getty Images
#zöldség #tél #kert #fagy #kertészet #kertészkedés #hellovidék #termesztés #kerti növények #hobbikertész #növények

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:07
08:04
07:57
07:45
07:33
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 2. 17:34 Hatalmas fordulat a tőzsdéken: váratlan hír rázta meg a piacokat, szakad az olaj, kilőtt a Telekom
november 2. 13:35 Kilőtt a forint: lélektani szint alá került az euró, a dollár is megroggyant
november 2. 10:45 Vége lehet az olcsó utazásnak: kétszámjegyű áremelésre készül a fapados óriás
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
Pénzcentrum
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
Sorsdöntő választás jön az Egyesült Államokban: Donald Trump jövője a tét, a hatását Magyarország is megérezheti
Durva különbség a magyar munkaerőpiacon: ezért nagyon nem mindegy, hány évesen keresel állást
Drámai drágulás és lakáshiány gyűrűzött be a szomszédba is: kilátástalan helyzetben az életkezdő fiatalok
Rejtélyes ugrás a magyar gazdaságban: 30 százalékkal nőtt a gépimport – egyetlen cég állhat mögötte?
NAPTÁR
Tovább
2026. november 3. kedd
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Fillérekért árulják a kertes házakat ebben a magyar faluban: egymillió forint sem kell a saját otthonhoz
2
16 órája
Ezen az eldugott baranyai álombirtokon él Demjén Ferenc: akkora, mint a Városliget, saját tó és évszázados fák veszik körül
3
5 napja
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
4
6 napja
Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
5
2 hete
Ne dobd ki a zöld paradicsomot, ha jönnek a fagyok: így érik be a lakásban, a maradékból isteni rántott paradicsom lesz
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelfedezeti biztosítás 2
azt a biztosításfajtát jelenti, melynél a biztosító a hitelkártyán keletkezett tartozást a kártyabirtokos súlyos balesete vagy halála esetén teljes mértékben kifizeti

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 06:28
Tesla, Dacia, Hyundai, BYD is fennakadt a teszten: iskolatáska fényvisszaverője zavarta meg a vészfékezőt, a szervizben kérdezz rá a szoftverfrissítésre
Pénzcentrum  |  2026. november 3. 05:32
Kossuth Lajos kalapját is ő készítette el újra: elárulta az egyik utolsó kalapkészítő mester, mennyit keresnek ma és kik rendelnek még kézzel varrt kalapot
Agrárszektor  |  2026. november 3. 07:04
Miért veszítettek almaexport-piacokat meghatározó termelő országok?