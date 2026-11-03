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Állj, ki ne húzd! Sok hobbikertész elköveti ezt a végzetes hibát: íme a trükk, amivel jövőre is terem a paprika
A hét közepétől érkeznek a hajnali fagyok, de ezt még ne dobd ki a kertből! A paprika ugyanis megfelelő körülmények között átteleltethető, így jövőre újra teremhet, és még a palántavásárlást is megúszhatod. Bár a hazai konyhakertekben ez nem igazán bevett gyakorlat, egy kis odafigyeléssel megmenthetjük a kedvenc, jól bevált töveinket. A csilipaprika például különösen jó jelölt lehet, de nem mindegy, hogyan készítjük fel a télre, és hol tartjuk a hideg hónapokban. Mutatjuk is, mit kell tenni a fagyok előtt, és melyek a sikeres teleltetés legfontosabb lépései!
Kevesen tudják idehaza, de paprika őshazájában évelő növény, a hazai kertekben azonban jellemzően egynyáriként termesztjük, hiszen a hideget és a fagyot rosszul viseli. Pedig néhány különösen jól bevált tő megmentése a következő szezonra is kifizetődő lehet. A teleltetett növények megfelelő gondozás mellett hamarabb indulhatnak fejlődésnek, mint a frissen nevelt palánták, így korábban is hozhatnak termést. A siker persze nem garantált: sok múlik a fajta adottságain, a növény egészségi állapotán és azon, milyen körülményeket tudunk biztosítani a téli hónapokban.
Különösen azoknak érdemes próbálkozniuk, akik kis veteményesben, balkonon vagy magaságyásban kertészkednek, és nem szeretnének minden tavasszal új növényeket nevelni. Nem kell az egész paprikást megmenteni a télre: elsőre néhány erős, egészséges tövön is kipróbálhatjuk a módszert.
Miért érdemes átteleltetni a paprikát?
A paprika melegigényes növény, a tartós lehűlést és a fagyokat nem viseli jól. Ha szeretnénk megőrizni a kedvenc töveinket, még a hideg idő beállta előtt gondoskodnunk kell a téli menedékükről. Nem szükséges megvárni, amíg az első fagyok megcsípik a növényt: célszerű már akkor előkészülni, amikor az éjszakák tartósan hűvössé válnak.
Teleltetésre elsősorban azokat a növényeket válasszuk ki, amelyek egészségesek, erőteljesek, és a nyár folyamán jól teremtek. Ha volt olyan paprikánk, amelynek különösen ízlett a termése, vagy amelyik a kertünkben feltűnően jól teljesített, érdemes lehet megpróbálni átmenteni a következő évre. A beteg, legyengült, illetve kártevőkkel erősen fertőzött tövekkel nem érdemes kísérletezni.
Így készítsük fel a paprikát a télre
- Ássuk ki óvatosan a növényt! Ha a paprika a szabadföldben nevelkedett, ásóval vagy ültetőlapáttal óvatosan ássuk körbe, majd lehetőleg minél nagyobb, ép gyökérlabdával emeljük ki. A cél, hogy a gyökérzet a lehető legkisebb sérüléssel kerüljön át az új helyére. A növényt ültessük megfelelő méretű, vízelvezető nyílásokkal ellátott cserépbe. Használjunk jó vízáteresztő képességű, friss virágföldet, amelyben a gyökerek nem állnak tartósan nedves közegben. A cserép ne legyen indokolatlanul nagy, de a gyökérzet kényelmesen elférjen benne.
- Távolítsuk el a terméseket, és metsszük vissza a hajtásokat! A teleltetés előtt szedjük le a növényen maradt terméseket, virágokat és a sérült, beteg leveleket. A visszametszés mértékét a növény állapotához és a teleltetés módjához igazítsuk. Hűvös, nyugalmi teleltetés esetén a hajtásokat jelentősen vissza lehet vágni, de nem szükséges minden paprikát egyformán, pontosan 15–20 centiméteresre kurtítani. A metszéshez használjunk tiszta, éles metszőollót. A gyökerek visszavágására viszont nincs szükség pusztán azért, hogy a növény átteleljen: a fölösleges gyökérsérülések megnehezíthetik a begyökeresedést.
- Ellenőrizzük, nem viszünk-e be kártevőket! Mielőtt a paprika bekerül a téli helyére, alaposan vizsgáljuk át a levelek fonákját, a hajtások találkozását és a szár tövét. A levéltetvek, takácsatkák és más kártevők a lakásban is elszaporodhatnak, ráadásul a többi szobanövényt is megtámadhatják. Távolítsuk el a kártevőkkel fertőzött vagy beteg részeket, és szükség esetén alkalmazzunk a növényhez megfelelő, engedélyezett készítményt a használati útmutató szerint. A bevitel előtt a növényt és a cserepet is érdemes megtisztítani.
Hol teleltessük a megmentett paprika-töveket?
A siker egyik legfontosabb feltétele a megfelelő hely kiválasztása. Ha a növényt téli nyugalmi állapotban szeretnénk tartani, keressünk számára fagymentes, hűvös helyiséget. Egy világosabb pince, hűvös folyosó vagy fagymentes garázs is megfelelő lehet, ha a hőmérséklet stabil, és a növény nincs kitéve szélsőséges hidegnek.
A körülbelül 10–15 Celsius-fokos hőmérséklet jó kiindulópont lehet a nyugalmi teleltetéshez. Fontos azonban, hogy a körülmények a fajta igényeitől is függnek. A paprikának ilyenkor nincs szüksége olyan intenzív megvilágításra, mint a növekedési időszakban, de a teljes sötétség nem minden esetben ideális. Ha melegebb, világosabb helyen tartjuk, több fényre lesz szüksége ahhoz, hogy ne gyengüljön le és ne nyurguljon fel.
A két módszer között érdemes különbséget tenni: a hűvös helyen tartott növény növekedése lelassul, míg a meleg, napos ablakban teleltetett paprika tovább fejlődhet, de ehhez elegendő fényt és gondosabb ápolást kell biztosítanunk.
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Télen a túl sok víz többet árthat, mint használ
A pihenő növény vízigénye jelentősen csökken, ezért az öntözést is vissza kell fogni. Hűvös környezetben a föld lassan szárad ki, a túlöntözés pedig a gyökerek károsodásához, rothadásához vezethet.
Ne automatikusan, naptár szerint locsoljunk, hanem előbb ellenőrizzük a föld nedvességét. Ha a közeg már kiszáradt, adjunk kevés vizet, de ne hagyjuk, hogy a cserép alátétjében tartósan megálljon a víz. Hűvös teleltetésnél akár két-három hét is eltelhet két öntözés között, de a pontos gyakoriságot a helyiség hőmérséklete és a föld állapota határozza meg. A téli nyugalmi időszakban tápoldatozni sem szükséges. A műtrágyázást hagyjuk a tavaszi újraindulásra, amikor a növény ismét hajtásokat fejleszt.
Tavasszal így indítsuk újra a paprikát
A tél végén, a nappalok hosszabbodásával fokozatosan készítsük fel a növényt az új növekedési időszakra. Március környékén – a növény állapotától és a helyi körülményektől függően – áthelyezhetjük egy melegebb, világosabb helyre. Ekkor kezdjük el óvatosan növelni az öntözést is. Amikor megjelennek az új, zöld hajtások, a növény ismét aktív növekedésnek indul. Ekkor már adhatunk neki mérsékelt mennyiségű tápoldatot is, a készítmény előírásai szerint. Ha a gyökerek teljesen benőtték a cserepet, vagy a föld állapota indokolja, friss közegbe is átültethetjük.
A szabadba azonban ne siessünk vele. A paprikát csak a fagyveszély elmúltával, a megfelelően felmelegedett időben ültessük vissza a kertbe. Előtte néhány nap alatt fokozatosan szoktassuk hozzá a kinti levegőhöz és a közvetlen napfényhez. Így kisebb eséllyel éri hirtelen stressz a téli pihenőből éppen magához térő növényt.
Ha sikerül a teleltetés, a megőrzött paprikatő a következő szezonban újra virágozhat és teremhet. A módszer nem minden esetben válik be, ezért elsőre tényleg elég néhány kedvenc növényünkkel próbálkozni. Ha viszont sikerrel járunk, jövő tavasszal nemcsak egy már jól bevált paprikánk lehet, hanem a palántanevelés egy részét is megspórolhatjuk.
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