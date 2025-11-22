Fillérekért eljuthatsz Európa legszebb karácsonyi vásáraiba: ezt kár lenne kihagyni

Az adventi időszakban különleges élményt nyújt a bécsi karácsonyi vásárok varázslatos hangulata. Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai. Az adventi időszak szombatjain pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül.

A nagyobb utasforgalom miatt szombatonként, november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án újra közlekedik az Advent EuroCity járat Budapest és Bécs között. A vonat 8:01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18:04-kor a bécsi főpályaudvarról. Jegyek normál díjszabás szerint érhetők el, és ajánlott minél hamarabb megvásárolni őket a kedvező árakért.

A bécsi adventi járaton kívül a railjet vonatokkal a müncheni, salzburgi és linzi, a Hungária EuroCityvel a prágai és pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető, akár akkor is érdemes ezeket választani, ha csak egy napra utaznánk.

Budapestről az online elérhető START Europa jegyeket érdemes választani, melyek már 13 eurótól megvásárolhatók a teljes szakaszra. A jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek. A 6 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak, míg a 6 és 14 év közötti gyermekek mindössze 5 euróért válthatnak gyerekjegyet egy felnőttjegy mellé.

A railjet vonatokon bisztrószakasz szolgálja az utasok étkezését, míg az EuroCity járatokon az Utasellátó étkezőkocsijai különleges ünnepi menüvel várják az utazókat. Idén a levesek ünnepi fűszerezéssel készülnek, például a halászlé és a tejszínhabos szegfűszeges szilvaleves. Az étlapon szerepel többek között karácsonyi hidegtál, belga gofri, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, de olyan klasszikusok, mint a halászlé vagy a töltött káposzta is megtalálhatók az adventi kínálatban. A jól ismert karácsonyi burgerünk is újra elérhető lesz idén adventkor. Desszertként ajánljuk ünnepi pohárkrémjeinket, melyek zserbós vagy gesztenyés tiramisu ízben kaphatók, de akár egy klasszikus mákos vagy diós bejgli is tökéletes választás. Téli italkínálatban forralt bor és forró rumos tea is szerepel.