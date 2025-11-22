Egy nemzetközi rangsor szerint Budapest a világ egyik legstresszesebb városa: te is ezt érzed néha?
Fillérekért eljuthatsz Európa legszebb karácsonyi vásáraiba: ezt kár lenne kihagyni
Az adventi időszakban különleges élményt nyújt a bécsi karácsonyi vásárok varázslatos hangulata. Kényelmesen, kedvező jegyárakkal kicsivel több mint 2 és fél óra alatt elérhető Budapestről az osztrák főváros vonattal, ahová óránként indulnak railjetek és a MÁV-csoport EuroCity vonatai. Az adventi időszak szombatjain pedig ismét közlekedik Budapest és Bécs között az Advent EuroCity, amelynek étkezőkocsijában az Utasellátó ünnepi ételkínálattal készül.
A nagyobb utasforgalom miatt szombatonként, november 29-én, december 6-án, 13-án és 20-án újra közlekedik az Advent EuroCity járat Budapest és Bécs között. A vonat 8:01-kor indul a Keleti pályaudvarról, vissza pedig 18:04-kor a bécsi főpályaudvarról. Jegyek normál díjszabás szerint érhetők el, és ajánlott minél hamarabb megvásárolni őket a kedvező árakért.
A bécsi adventi járaton kívül a railjet vonatokkal a müncheni, salzburgi és linzi, a Hungária EuroCityvel a prágai és pozsonyi, míg a Hernád InterCitykkel a kassai vásár is elérhető, akár akkor is érdemes ezeket választani, ha csak egy napra utaznánk.
Budapestről az online elérhető START Europa jegyeket érdemes választani, melyek már 13 eurótól megvásárolhatók a teljes szakaszra. A jegyárak naponként és járatonként változnak, ezért ajánlott minél előbb megváltani azokat, és érdemes a hétköznapi utazásokat választani, mert jellemzően kevesebben veszik igénybe azokat, mint a hétvégi csúcsidőszak járatait, éppen ezért alacsonyabb árakon is elérhetők a jegyek. A 6 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak, míg a 6 és 14 év közötti gyermekek mindössze 5 euróért válthatnak gyerekjegyet egy felnőttjegy mellé.
A railjet vonatokon bisztrószakasz szolgálja az utasok étkezését, míg az EuroCity járatokon az Utasellátó étkezőkocsijai különleges ünnepi menüvel várják az utazókat. Idén a levesek ünnepi fűszerezéssel készülnek, például a halászlé és a tejszínhabos szegfűszeges szilvaleves. Az étlapon szerepel többek között karácsonyi hidegtál, belga gofri, francia hagymaleves sajtos pirítóssal, de olyan klasszikusok, mint a halászlé vagy a töltött káposzta is megtalálhatók az adventi kínálatban. A jól ismert karácsonyi burgerünk is újra elérhető lesz idén adventkor. Desszertként ajánljuk ünnepi pohárkrémjeinket, melyek zserbós vagy gesztenyés tiramisu ízben kaphatók, de akár egy klasszikus mákos vagy diós bejgli is tökéletes választás. Téli italkínálatban forralt bor és forró rumos tea is szerepel.
Szombat délelőttől újabb csapadékzóna érkezik délről, amely a Tiszántúl egy részének kivételével havazást hoz
A Pénzcentrum 2025. november 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Magyarországon már 40% nem engedhet meg magának egyhetes nyaralást. Miért ilyen rossz a helyzet nálunk? A CHART by Pénzcentrum bemutatja az okokat és az európai...
Az erdőgazdálkodó a közösségi médiában tette közzé a lakosság és a kirándulók tájékoztatását a közelgő korlátozásokról.
Így utaznak kispénzű magyarok télből a nyárba: elképesztő ez az úti cél, még olcsóbb is, mint tavaly volt
Vietnam ismét a legjobb ár-érték arányú hosszú távú úti célként szerepel egy friss utazási toplistán, és nem véletlenül.
Ez a 3 síterep lehet az idei tél sztárja: Budapesttől csak pár óra és nem is drága - Mégis kevés magyar fedezte fel eddig
Ahogy közeledik a síszezon, egyre több magyar család számolgatja, mennyibe kerülne egy gyors, hosszú hétvégés kiruccanás a hegyekbe.
Szombat délelőttig akár 15 centiméteres hó is hullhat a Bakonyban és az Északi-középhegység magasabb részein
Lengyelországban hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os szezon: rengetegen várták már.
Október 12-től fokozatosan élesedik, de az Európai Unió már régóta tervezte az új határregisztrációs rendszer bevezetését a schengeni övezet külső határain.
A Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat 45 főt érintő csoportos létszámleépítést jelentett be,
A Pénzcentrum 2025. november 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Jelentős havazás várható a Dunántúlon és az északi hegyvidékeken, miközben délnyugat felől több hullámban érkezik csapadék az országba.
Az első hópelyhek már megérkeztek Magyarországra, több helyen fehérbe borultak a tájak.
Figyelem! Veszélyes fertőzés terjed a népszerű karácsonyi vásároknál: borzasztóan légy óvatos, ha ide látogatsz 2025-ben
Prága és Brno karácsonyi vásárai minden évben magyarok tízezreit vonzzák, 2025-ben azonban nem árt az óvatosság, mivel Csehországban rekordmagasra emelkedett a hepatitis A fertőzések száma.
A modern autóbuszok a legújabb közlekedésbiztonsági technológiákkal is fel vannak szerelve.
A lakásépítések száma a 2000-es évek közepén érte el csúcspontját.
Vasárnap délelőtt még többfelé havazhat, mielőtt átmenetileg megszűnik a csapadék.
Egy hullámzó frontrendszer, majd a hétvégén egy mediterrán ciklon vonul át hazánk felett.
-
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.