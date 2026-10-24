Betelt a pohár a Blaha Lujza téren: rendőrök és közterületesek járőröznek majd

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Fokozzák a rendőri és rendészeti jelenlétet a Blaha Lujza téren, a jövőben ugyanis naponta két olyan páros ügyel majd a rendre a fővárosi csomópontban, amelynek tagjai egy rendőr és egy közterület-felügyelő. A lépéstől a VIII. kerület egyik legforgalmasabb és közbiztonsági szempontból régóta kritikus területének javulását várják – tájékoztatott Pikó András, Józsefváros polgármestere Facebook-bejegyzésében.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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