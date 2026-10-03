2026. október 3. szombat Helga
25 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szekszárd, 2026. augusztus 6.Vásárló az Auchan felújított belvárosi üzletének REpont hulladékvisszaváltó automatájánál Szekszárdon a megnyitó napján, 2026. augusztus 6-án. Az 1400 négyzetméteres szupermarketben megújult a teljes be
Vásárlás

Áll a bál a palack visszaváltás rendszere körül: újra fellángoltak az indulatok, ez így már tarthatatlan

Portfolio
2026. október 3. 10:57

Komoly feszültséget okoz az élelmiszerüzletekben a palackvisszaváltási rendszer, mivel a készpénzes kifizetések miatt mindennapossá váltak a konfliktusok, a higiéniai problémák és a hosszú sorok. Bár a MOHU megszüntette volna a készpénzes kifizetést, a minisztérium ezt elutasította. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) most azt javasolja, hogy a kifizetéseket szervezzék ki a boltokból más helyszínekre, a kereskedők ugyanis nem tudják tovább egyedül viselni a rendszerrel járó szociális és biztonsági terheket - írta meg a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt hetekben fellángolt a vita a kiemelkedően magas visszaváltási aránnyal működő palackvisszaváltási rendszer árnyoldalairól. Különösen a fővárosban okoz egyre több panaszt a kukák feltúrása, valamint az automaták körüli állandó torlódás.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzet orvoslására a MOHU szeptember elején felvetette a készpénzes kifizetés megszüntetését, így az utalványokat csak levásárolni lehetett volna, a bankszámlás utalás és a jótékonysági felajánlás megtartása mellett. Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium azonban elutasította a javaslatot, mondván, a fogyasztóknak joguk van készpénzben visszakapni a betétdíjat akkor is, ha nincs bankszámlájuk, vagy nem akarnak vásárolni az adott üzletben.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség tapasztalatai szerint a készpénzes beváltás lehetősége rendkívül komoly terhet ró a boltokra. A készpénz vonzóvá tette az iparszerű palackgyűjtést, ami odáig vezetett, hogy az üzletek udvarán tárolt, már visszaváltott göngyöleget esetenként ellopják, majd újra megpróbálják beváltani, a maradékot pedig szétszórják a környéken.

Szintén mindennapos higiéniai problémát jelent, hogy az utalványok sokszor szennyezetten érkeznek a kasszákhoz, és gyakori az ittas vagy rossz higiéniai körülmények között élő személyek megjelenése a bolti terekben. Ez a többi vásárlóból is ellenérzést vált ki, a kialakuló konfliktusok kezelése pedig folyamatosan az áruházak személyzetére hárul.

A készpénzes kifizetés megszüntetése ellen az egyik legfőbb érv az volt, hogy a lépés azonnal létrehozna egy feketepiacot, ahol a gyűjtők áron alul, készpénzért adnák el az utalványokat más vásárlóknak. Az OKSZ szerint azonban egyfajta másodlagos piac már most is működik, ugyanis vendéglátóhelyek és rendezvényhelyszínek jutalékért bíznak meg embereket a felgyülemlett göngyöleg visszaváltásával. Ők esetenként több száz palackkal blokkolják az automatákat, drasztikusan megnövelve a várakozási időt.

A problémát súlyosbítja a rendszer strukturális sajátossága. A visszaváltások 80 százaléka ugyanis alig több mint 1600 nagyobb – 400 négyzetméternél tágasabb, így kötelezően automatát üzemeltető – üzletben összpontosul. Noha a MOHU szeptembertől sávos átalánydíjjal egészítette ki az automatás helyeknek fizetett palackonkénti 3,5 forintos kezelési díjat, a terhelés továbbra is ezen a szűk rétegen csapódik le.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az OKSZ éppen ezért nem a készpénzes kifizetés teljes eltörlését szorgalmazza, hanem annak térbeli leválasztását az élelmiszerüzletekről. Javaslatuk szerint különálló beváltópontokat kellene létrehozni olyan helyszíneken – például hulladékudvarokban vagy hajléktalanszállók környékén –, ahol a tömeges visszaváltás és a készpénzforgalom kevésbé zavarja a lakosságot és a vásárlókat. A szövetség hangsúlyozza, hogy a megfelelő modell kidolgozása nem a kereskedelem feladata, ahhoz a szociális szféra bevonására és a bevált külföldi példák vizsgálatára is szükség van.

A jelenlegi vita így már régen túlnőtt az 50 forintos betétdíj kifizetésének módján. A fő kérdés ma az, hogy a kereskedőknek meddig és milyen mértékben kell egyedül viselniük egy amúgy sikeresen elindult rendszer szociális, köztisztasági és biztonsági terheit.

Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
#vásárlás #készpénz #kereskedelem #visszaváltás #boltok #palack #üvegvisszaváltás #üvegvisszaváltó #Országos Kereskedelmi Szövetség #mohu #hulladékgazdálkodás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:57
10:35
10:17
10:05
09:25
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
október 1. 17:40 Vérfürdő a pesti tőzsdén: óriásit zuhant az OTP, lefújták a Mol nagy ügyletét
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 3.
Megdőlt a nagy őszi D-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról
2026. október 2.
Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
2026. október 3.
Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt
2026. október 2.
Kiderült a döbbenetes igazság a németországi lakáshelyzetről: a magyarok el sem hiszik, hogyan élnek kint a tömegek
2026. október 2.
Drága a szolgáltatás, rossz a munkahely, mégsem váltasz? Mondd el, mi tart vissza!
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 3. szombat
Helga
40. hét
Október 3.
Európai Madármegfigyelő Napok (okt 2-3)
Október 3.
A gyaloglók világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Vég-kiárusításba kezdett a Lidl: a bolti átlagár harmadáért vásárolhatsz be ezekből a csemegékből
2
4 hete
Most közölte a MOHU, leállás jön a visszaváltási rendszerben: rengeteg kifizetést érint
3
3 hete
Lépett a MOHU: új rendszert vezettek be a palackvisszaváltásnál
4
2 hete
Szavaztak a palackvisszaváltás teljes átalakításáról: egyértelmű a döntés, erre lehet készülni
5
1 hónapja
Óriási változás az üvegvisszaváltásoknál Magyarországon: ezentúl így nem fizetnének a palackok után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kettős biztosítás
ugyanazon vagyontárgyra vagy személyre kötött, egyidejűleg fennálló, azonos kockázatokra vonatkozó két szerződés. Vagyonbiztosítás esetében a második szerződés általában túlbiztosítást okoz, és így semmissé válik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 10:05
Tepsis őszi retrofinomságok a nagyi konyhájából: 3 magyaros desszert, ami a sparheltben az igazi
Pénzcentrum  |  2026. október 3. 09:25
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2026 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Agrárszektor  |  2026. október 3. 10:02
Óriási csapást kapott Európa: ezt a pusztítást Magyarország sem ússza meg