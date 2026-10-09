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Csíkháború! Kegyetlenül ráfázhat ez a divatmárka: bíróság elé rángatja az Adidas
Védjegybitorlás miatt indított pert az Adidas az ausztrál White Fox divatmárka ellen, mivel a cég olyan négycsíkos mintázatú ruhadarabokat értékesít, amelyek a német sportszergyártó szerint megtévesztésig hasonlítanak az ikonikus háromcsíkos logójukra.
A német sportszeróriás a szövetségi bíróságon benyújtott keresetében azt állítja, hogy már március óta többször is felszólította a sydney-i székhelyű céget a négycsíkos termékek forgalmazásának és reklámozásának leállítására, ám a White Fox nem volt hajlandó eleget tenni a kérésnek. Az Adidas hangsúlyozta, hogy a háromcsíkos dizájn 1957 óta védjegyoltalom alatt áll Ausztráliában, és jelentős, értékes piaci hírnévvel bír.
A kereset szerint a White Fox azzal, hogy négy azonos szélességű, párhuzamos csíkot helyezett el a termékein, az Adidas hírnevéből próbál tőkét kovácsolni. A sportszergyártó azt is sérelmezi, hogy a White Fox egyes reklámfotóin a modellek eredeti Adidas-termékeket – például cipőket – viselnek a négycsíkos ruhadarabok mellett, ami azt a látszatot keltheti a fogyasztókban, hogy a két márka között hivatalos együttműködés áll fenn - tudósított a BBC.
Különösen figyelemre méltó az Adidas által benyújtott egyik bizonyíték, amely szerint egy 2025. júniusi online hirdetésben a White Fox zoknikat bemutató modell rózsaszín Adidas-cipőt viselt. A per megindítása után néhány nappal a cipőn látható csíkokat digitálisan módosították, előbb egyet eltávolítottak, majd egy héttel később mindhárom csíkot eltüntették a képről.
A White Fox ügyvédei a pénteki tárgyaláson tagadták a védjegybitorlást. Bár hivatalos ellenkérelmet még nem nyújtottak be, jelezték, hogy érvelésükben arra kívánnak hivatkozni, hogy más ismert ausztrál márkák – köztük a Cotton On, a Sportscraft és a Glassons – szintén értékesítenek hasonló, dekoratív csíkos mintázatú ruhákat.
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Az Adidas kártérítést is követel, és azt kéri, hogy a White Fox fizesse meg a szóban forgó termékekből származó teljes nyereséget, a kamatokkal és a perköltségekkel együtt. A német cég 2025-ben 24,8 milliárd eurós árbevételt ért el, de a White Fox sem számít elhanyagolható szereplőnek, hiszen a 2025 júniusáig tartó üzleti évben 542 millió ausztrál dolláros árbevételt könyvelt el, ami a 2022-es érték négyszerese. A tárgyalást a bíróság jövő év elejére tűzte ki, a per várhatóan három-négy napig tart majd.
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