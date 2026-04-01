Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások

A Nike a vártnál jobb harmadik negyedéves bevételt ért el, de a befektetők mégsem reagáltak pozitívan az eredményekre. A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra - írja a Reuters.

A sportszergyártó árbevétele 11,28 milliárd dollár lett a február végével zárult negyedévben, ami gyakorlatilag stagnálást jelent éves alapon, ugyanakkor kissé meghaladta az elemzői várakozásokat. A működés több területen vegyes képet mutat. A nagykereskedelmi értékesítés 5 százalékkal nőtt, főként az észak-amerikai kereslet miatt, miközben a közvetlen értékesítés 4 százalékkal csökkent, elsősorban Európában és Kínában tapasztalt gyengébb kereslet miatt.

A nyereség részvényenként 35 cent lett, ami meghaladta a várakozásokat, ugyanakkor a profitmarzs már a hatodik egymást követő negyedévben csökkent, főként a vámok és az erősebb akciózások miatt. A legnagyobb problémát továbbra is Kína jelenti. A régióban az értékesítés 10 százalékkal esett vissza, és a cég arra számít, hogy a következő negyedévben akár 20 százalékos csökkenés is jöhet. A visszaesés mögött a helyi versenytársak erősödése és a felhalmozódott készletek állnak.

A Nike jelenleg átalakítási folyamatban van. A vezetés csökkenti az akciókat, új termékekre helyezi a hangsúlyt, és a futás kategóriában már látható növekedést emelt ki. A vezérigazgató szerint azonban a fordulat lassabban halad a vártnál.

A piac reakciója ennek megfelelően negatív volt. A cég részvénye több mint 9 százalékot esett zárás után, miután a menedzsment 2–4 százalékos bevételcsökkenést jelzett előre a következő negyedévre, miközben az elemzők még növekedést vártak.