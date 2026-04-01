2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Portland, OR, USA - 2022. ápr. 1.: Az Oregon állambeli Portland belvárosában lévő Nike Flagship Store-ban az utcán látják a Nike-rajongókat, akik épp most vásárolták meg az új kiadású tornacipőket a Nike zászlóshajó üzletében a nike
Vásárlás

Fájó pofont kapott a gigantikus cipőmárka: a keleti piacon dőlhet el a cég sorsa, nagyon borúsak a kilátások

Pénzcentrum
2026. április 1. 15:46

A Nike a vártnál jobb harmadik negyedéves bevételt ért el, de a befektetők mégsem reagáltak pozitívan az eredményekre. A cég kilátásai és a kínai piac gyengesége továbbra is nyomást helyez a vállalatra - írja a Reuters

A sportszergyártó árbevétele 11,28 milliárd dollár lett a február végével zárult negyedévben, ami gyakorlatilag stagnálást jelent éves alapon, ugyanakkor kissé meghaladta az elemzői várakozásokat. A működés több területen vegyes képet mutat. A nagykereskedelmi értékesítés 5 százalékkal nőtt, főként az észak-amerikai kereslet miatt, miközben a közvetlen értékesítés 4 százalékkal csökkent, elsősorban Európában és Kínában tapasztalt gyengébb kereslet miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyereség részvényenként 35 cent lett, ami meghaladta a várakozásokat, ugyanakkor a profitmarzs már a hatodik egymást követő negyedévben csökkent, főként a vámok és az erősebb akciózások miatt. A legnagyobb problémát továbbra is Kína jelenti. A régióban az értékesítés 10 százalékkal esett vissza, és a cég arra számít, hogy a következő negyedévben akár 20 százalékos csökkenés is jöhet. A visszaesés mögött a helyi versenytársak erősödése és a felhalmozódott készletek állnak.

A Nike jelenleg átalakítási folyamatban van. A vezetés csökkenti az akciókat, új termékekre helyezi a hangsúlyt, és a futás kategóriában már látható növekedést emelt ki. A vezérigazgató szerint azonban a fordulat lassabban halad a vártnál.

A piac reakciója ennek megfelelően negatív volt. A cég részvénye több mint 9 százalékot esett zárás után, miután a menedzsment 2–4 százalékos bevételcsökkenést jelzett előre a következő negyedévre, miközben az elemzők még növekedést vártak.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #cég #bevétel #profit #részvény #árbevétel #kína #befektetők #gazdasági hírek #elemzők #részvényárfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
PÉNZÜGYI KISOKOS
BUX
A budapesti részvénypiac mozgását jellemző mutató, 1992-ben indították, bázisértéke visszamenőleg 1,000 ponton került meghatározásra 1991 január első kereskedési napjának árfolyamain.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
