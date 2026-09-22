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Rendkívüli bejelentés a magyar boltokról: küszöbön az árrésstop eltörlése, erre kell készülniük a vásárlóknak
A hazai élelmiszerelőállítókat és forgalmazókat képviselő szervezetek közösen kérik a Kormánytól az árrésstop kivezetését. A szakma örömmel fogadta, hogy a Kormány vizsgálja az árrésstop kivezetésének lehetőségét. Elérkezett az idő a piactorzító intézkedés mihamarabbi kivezetésére. Az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az árrésstop kivezetésére. A kivezetés mellett szól az is, hogy hosszabb távon minden piackorlátozó, torzító intézkedés negatív hatásokat gerjeszt.
Az élelmiszerelőállítókat és forgalmazókat tömörítő szakmai szervezetek üdvözlik Magyar Péter miniszterelnök bejelentését, miszerint a Kormány vizsgálja az árrésstop kivezetésének kérdéskörét.
2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítására került bevezetésre az árrésstop intézménye, amely a szabályozás alá vont számos élelmiszerre 10%-ban maximalizálta az alkalmazható árrést. Az ilyen és ehhez hasonló piactorzító intézkedések kapcsán már sokszor bebizonyosodott, hogy a fenntartásuk hosszabb távon más problémákat generálnak, ezért a szükségszerű alkalmazást minél rövidebb, átmeneti időre kell korlátozni.
A jelenlegi inflációs környezetben nincs szükség az árrésstop fenntartására. A KSH adatai és az MNB elemzései szerint a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz viszonyítottan, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8%-kal csökkent. Az árréstop intézkedés további fenntartása ezért szükségtelen.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) nyári elemzése alapján az árrésstop kivezetés mellett is a 3 százalékos cél alatt maradna az infláció 2026-ban és 2027-ben, 2028-ban pedig elérné a célszintet. Tehát az intézkedés kivezetése nem veszélyezteti az árstabilitást.
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Az árrésstop fenntartása ugyanakkor nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piaci alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban és ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszerelőállítóknak.
Mindezekre tekintettel az alábbi szakmai szervezetek közösen kérik a Kormányt az árrésstop azonnali kivezetésére:
- Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége,
- Magyar Ásványvíz,
- Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség,
- Magyar Édességgyártók Szövetsége,
- Magyar Húsiparosok Szövetsége,
- Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség,
- Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége,
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
- Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács.
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