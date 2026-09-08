Teljesen befékezett a drágulás Magyarországon: újabb biztató adat érkezett

2026 augusztusában átlagosan 1,3 százalékkal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest 0,2 százalékos áremelkedést mért a Központi Statisztikai Hivatal.

Az élelmiszerek ára éves összevetésben 1,4 százalékkal csökkent. A vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 4,8 százalékos volt a mérséklődés. Az egyes termékek között ugyanakkor jelentős különbségek voltak. Az eszpresszókávé ára 6,7 százalékkal, a munkahelyi előfizetéses menü 6,4 százalékkal, a büféáruk 6,2 százalékkal drágultak egy év alatt.

Több élelmiszer ára jelentősen csökkent. A húskonzerv 27 százalékkal, a friss hazai és déligyümölcs 15,6 százalékkal, a vaj és vajkrém 15,5 százalékkal, a sertéshús 12,9 százalékkal, a sajt pedig 11,1 százalékkal került kevesebbe.

A szolgáltatások ára ezzel szemben 5 százalékkal emelkedett. A színház 17,6 százalékkal, a teherszállítás 13,9 százalékkal, a taxi 11 százalékkal drágult. A postai szolgáltatásokért 9,6 százalékkal, a testápolási szolgáltatásokért 8,3 százalékkal kellett többet fizetni.

A háztartási energia ára 4,3 százalékkal csökkent éves összevetésben. Ezen belül a vezetékes gáz 10,9 százalékkal lett olcsóbb, miközben az elektromos energia ára 1,4 százalékkal emelkedett.

A tartós fogyasztási cikkek ára 1,5 százalékkal nőtt. Az ékszerek ára 25,8 százalékkal emelkedett, a szobabútorok 2,6 százalékkal, a használt személygépkocsik pedig 2,2 százalékkal drágultak. A gyógyszerek és gyógyáruk ára 3,7 százalékkal, a járműüzemanyagoké 1,3 százalékkal nőtt egy év alatt.

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Egy hónap alatt is emelkedtek az árak

Júliushoz képest augusztusban 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Az élelmiszerek ára közben 0,2 százalékkal csökkent. A friss hazai és déligyümölcs 3,5 százalékkal, a friss zöldség 3,4 százalékkal, a tojás 2,9 százalékkal lett olcsóbb. A szolgáltatások ára egy hónap alatt 0,8 százalékkal nőtt. Az egyéb távolsági utazások 9,9 százalékkal, a taxi 8 százalékkal, a külföldi üdülés 2,5 százalékkal került többe.

A járműüzemanyagok ára júliusról augusztusra 0,6 százalékkal emelkedett, miközben a ruházkodási cikkek 2,5 százalékkal olcsóbbak lettek. A maginfláció augusztusban 2 százalékos volt éves összevetésben, a nyugdíjas fogyasztóiár-index pedig 0,9 százalékot ért el.