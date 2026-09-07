Brutális igazság derült ki a nyugdíjpénztárakról: hiába gyűlt össze rengeteg pénz, nagyon kevés maradhat a végén

Bár 2026 második negyedévében reálértéken is történelmi csúcsra, átlagosan 2,4 millió forintra nőtt az önkéntes nyugdíjpénztári számlákon lévő vagyon, ez az összeg a valóságban édeskevés a nyugdíjas évek érdemi finanszírozásához. Az évtizedek alatt felhalmozott megtakarítások a jelenlegi árakon számolva mindössze havi tízezer forint körüli kiegészítést jelentenének az időskori megélhetéshez - írja a Bankmonitor.

A legfrissebb adatok szerint soha nem látott magasságokba emelkedett az egy tagra jutó portfólióérték az önkéntes nyugdíjpénztárakban. A 2026 második negyedéves statisztikák alapján az átlagos állomány elérte a 2 402 635 forintot. Ha a Központi Statisztikai Hivatal inflációs mutatóival korrigáljuk a korábbi időszakokat, megállapítható, hogy a mostani összeg reálértéken is új rekordot jelent a 2013 óta vezetett idősorban, megdöntve a 2021 harmadik negyedévében beállított korábbi csúcsot.

A hangzatos rekordok ellenére a helyzet korántsem ad okot az ünneplésre. Ha feltételezzük, hogy a felhalmozott 2,4 millió forintos vagyon a nyugdíjas évek alatt pontosan az infláció mértékével megegyező hozamot termel – vagyis a vásárlóértéke változatlan marad –, egy húszéves nyugdíjasidőszakkal számolva ez havi szinten alig több mint 10 ezer forintos kiegészítést jelent. Ez az összeg napjainkban egyetlen szerényebb heti nagybevásárlást sem fedez.

Természetesen az átlagot lefelé húzzák a pályakezdők és a fiatalabbak kisebb befizetései, ezért érdemes a korosztályos bontást is megvizsgálni. A 2025. év végi adatok szerint a nyugdíjhoz legközelebb álló, 60 év feletti korosztály tagjai átlagosan 3 599 584 forintos megtakarítással rendelkeztek.

Ugyanazzal a húszéves időtávval számolva ez számukra havi 15 ezer forintos pluszjövedelmet biztosítana. Bár ez némileg kedvezőbb az átlagnál, egy alacsonyabb állami nyugdíj mellett ez az összeg sem garantál gondtalan időskort. A fiatalabb generációknál az átlagos vagyon értelemszerűen még alacsonyabb, a 45–59 éveseké 2,27 millió, a 30–44 éveseké 1,26 millió, míg a 30 év alattiaké kevesebb mint félmillió forint volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mindezek ellenére az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás továbbra is kiváló lehetőség marad, különösen a befizetések után igénybe vehető, 20 százalékos – évente legfeljebb 150 ezer forintos – adójóváírás miatt.

A jelenlegi számokból ugyanakkor egyértelműen az a kijózanító tanulság szűrhető le, hogy a statisztikai rekordot jelentő átlagos vagyon valójában egy nagyon alacsony bázisról induló, éppen csak elkezdett öngondoskodásnak felel meg. A nyugdíjba vonulás előtti életszínvonal érdemi fenntartásához a jövőben ennél nagyságrendekkel nagyobb megtakarításra lesz szükségük a munkavállalóknak.