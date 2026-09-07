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Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Hirtelen óriásit ugrott a forint, de a feketeleves még csak most jön: erre a dologra figyel most mindenki

Pénzcentrum
2026. szeptember 7. 10:31

A kamatcsökkentések esetleges leállításáról szóló piaci értesülés jelentős lökést adott a forintnak a múlt hét végén. A hazai deviza sorsát azonban a következő napokban több meghatározó esemény is alakítja majd, köztük a kedden érkező hazai inflációs adat, valamint a nemzetközi jegybankok közelgő iránymutatásai, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a Magyar Nemzeti Bank szeptember 22-i kamatdöntő ülése előtt.

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Hétfő reggel az euró jegyzése 362,5, míg a dolláré 312,2 forint körül alakul, miután a hazai fizetőeszköz eseménydús napokat zárt.

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A múlt hét fordulópontját egy csütörtöki sajtóértesülés hozta el, a Bloomberg információi szerint ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberben lezárhatja a nyári kamatcsökkentési ciklust, az alapkamatot 5,5 százalékon tarthatja, az inflációs célját pedig 3-ról 2,5 százalékra mérsékelheti. A hírre a forint azonnal szárnyalni kezdett, és az euró árfolyama a 367 forintos szintről rövid idő alatt 362 alá esett. Bár péntekre a lendület némileg alábbhagyott, és a forint veszített az erejéből, a múlt heti erősödés így is figyelemre méltó volt.

A befektetők figyelme ezen a héten már az új makrogazdasági adatokra irányul, amelyek közül a legfontosabb a kedd reggel megjelenő augusztusi hazai inflációs mutató. Bár az elmúlt hónapokban a vártnál enyhébb árnyomás jellemezte a magyar gazdaságot – júliusban közel tízéves mélypontra, 1,2 százalékra esett a ráta –, az elemzők most enyhe, 1,4 százalékos gyorsulásra számítanak. Ezt a havi áremelkedést szinte kizárólag az üzemanyagárak drágulása húzhatja felfelé.

Ennek az adatnak kiemelt jelentősége van a szeptember 22-i jegybanki ülés előtt, ahol az MNB a friss Inflációs jelentését is bemutatja. A nyári hónapok során a Monetáris Tanács összesen 75 bázispontos kamatvágást hajtott végre, a fő kérdés most az, maradt-e még tér a további lazításra. Egy a vártnál alacsonyabb augusztusi infláció újra felerősítheti a kamatvágási várakozásokat, ami jellemzően gyengíti a forintot, míg egy magasabb mutató megerősítené a kamatok szinten tartásáról szóló forgatókönyvet, támogatva a hazai devizát.

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A hazai események – köztük a kedden érkező költségvetési gyorstájékoztató – mellett a nemzetközi környezet is feszült marad. Az emelkedő olajárak és a globális kötvénypiaci hozamok többéves csúcsra emelkedése nyomást gyakorol a piacokra.

A héten a külföldi jegybanki döntések is erősen mozgatják majd a szálakat, csütörtökön az Európai Központi Bank kamatdöntése, pénteken pedig az augusztusi amerikai inflációs adat lesz a fókuszban. Ez utóbbi átárazhatja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed jövő heti lépéseivel kapcsolatos várakozásokat, ami a dollár árfolyamán keresztül közvetve a forintra is komoly hatással lehet.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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