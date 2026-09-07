Hirtelen óriásit ugrott a forint, de a feketeleves még csak most jön: erre a dologra figyel most mindenki

A kamatcsökkentések esetleges leállításáról szóló piaci értesülés jelentős lökést adott a forintnak a múlt hét végén. A hazai deviza sorsát azonban a következő napokban több meghatározó esemény is alakítja majd, köztük a kedden érkező hazai inflációs adat, valamint a nemzetközi jegybankok közelgő iránymutatásai, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a Magyar Nemzeti Bank szeptember 22-i kamatdöntő ülése előtt.

Hétfő reggel az euró jegyzése 362,5, míg a dolláré 312,2 forint körül alakul, miután a hazai fizetőeszköz eseménydús napokat zárt.

A múlt hét fordulópontját egy csütörtöki sajtóértesülés hozta el, a Bloomberg információi szerint ugyanis a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szeptemberben lezárhatja a nyári kamatcsökkentési ciklust, az alapkamatot 5,5 százalékon tarthatja, az inflációs célját pedig 3-ról 2,5 százalékra mérsékelheti. A hírre a forint azonnal szárnyalni kezdett, és az euró árfolyama a 367 forintos szintről rövid idő alatt 362 alá esett. Bár péntekre a lendület némileg alábbhagyott, és a forint veszített az erejéből, a múlt heti erősödés így is figyelemre méltó volt.

A befektetők figyelme ezen a héten már az új makrogazdasági adatokra irányul, amelyek közül a legfontosabb a kedd reggel megjelenő augusztusi hazai inflációs mutató. Bár az elmúlt hónapokban a vártnál enyhébb árnyomás jellemezte a magyar gazdaságot – júliusban közel tízéves mélypontra, 1,2 százalékra esett a ráta –, az elemzők most enyhe, 1,4 százalékos gyorsulásra számítanak. Ezt a havi áremelkedést szinte kizárólag az üzemanyagárak drágulása húzhatja felfelé.

Ennek az adatnak kiemelt jelentősége van a szeptember 22-i jegybanki ülés előtt, ahol az MNB a friss Inflációs jelentését is bemutatja. A nyári hónapok során a Monetáris Tanács összesen 75 bázispontos kamatvágást hajtott végre, a fő kérdés most az, maradt-e még tér a további lazításra. Egy a vártnál alacsonyabb augusztusi infláció újra felerősítheti a kamatvágási várakozásokat, ami jellemzően gyengíti a forintot, míg egy magasabb mutató megerősítené a kamatok szinten tartásáról szóló forgatókönyvet, támogatva a hazai devizát.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A hazai események – köztük a kedden érkező költségvetési gyorstájékoztató – mellett a nemzetközi környezet is feszült marad. Az emelkedő olajárak és a globális kötvénypiaci hozamok többéves csúcsra emelkedése nyomást gyakorol a piacokra.

A héten a külföldi jegybanki döntések is erősen mozgatják majd a szálakat, csütörtökön az Európai Központi Bank kamatdöntése, pénteken pedig az augusztusi amerikai inflációs adat lesz a fókuszban. Ez utóbbi átárazhatja az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed jövő heti lépéseivel kapcsolatos várakozásokat, ami a dollár árfolyamán keresztül közvetve a forintra is komoly hatással lehet.