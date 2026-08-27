Meglepő fordulat a magyar konyhákban: egyre többen választják ezt a megoldást

Egy év alatt 47 százalékkal nőtt a Kifli.hu „Készételek és gyors fogások” kategóriájának forgalma. A vásárlók nemcsak több, de magasabb értékű terméket választanak a kategóriából, ami a minőségi, tudatos kényelmi megoldások erősödését jelzi.

Egyre kevésbé alkalmi szükségmegoldás a készétel rendelés – derül ki a Kifli.hu adataiból. Mostanra inkább olyanok keresik fel a „Készételek és gyors fogások” kategóriát, akiknél a választásban a gyorsaság mellett a minőség és a változatosság is fontos szerepet kap. Az elmúlt 12 hónapban 47 százalékkal erősödött a „Készételek és gyors fogások” kategória árbevétele. Az eladott tételek darabszáma is hasonló növekedést mutat – itt 41 százalékos keresletbővülést könyvelhetett el a cég. Ez a Kifli.hu teljes forgalmának 30 százalékos növekedését is meghaladta.

A növekedést sokkal inkább az hajtja, hogy aki készételt választ, az többet és magasabb értékben vásárol belőle. Az egy rendelésre jutó tételek száma 5 százalékkal, az egy tételre jutó érték pedig 8 százalékkal emelkedett. Az elmúlt 12 hónap legnépszerűbb kész főételei a HMMMaster tökfőzelék és a HELLO FOOD juhtúrós sztrapacska voltak.

A változást a kínálat átalakulása is követi. A Kifli.hu „Készételek és gyors fogások” kategóriája ma már tizenkét alkategóriát fog össze: a klasszikus gyors fogások mellett saláták és bowlok, levesek, növényi alapú és mentes ételek, valamint külön „Fit és egészséges” válogatás is elérhető. A választék az elmúlt két évben több mint harmadával bővült, így már szinte bármilyen étkezési helyzetre és igényre megoldást kínál.

Ahogy ősszel ismét pörgősebbé válnak a hétköznapok, a Kifli.hu szeptembertől további 40 új termékkel bővíti a kategóriát. Elsősorban olasz stílusú töltött és nem töltött tészták, kalóriacsökkentett készételek, valamint a Kifli Bisztró saját fejlesztésű, mediterrán stílusú fogásai érkeznek. A bővítés iránya erősíti, hogy egyre könnyebb a választás a vásárlók számára a tudatos termékek egyre bővülő mennyisége miatt.

A készételek sok vásárlónál rendszeres részei a bevásárlásnak. 2026 májusa és júliusa között a kategóriából rendelők 51 százaléka legalább kétszer, 21,6 százaléka pedig legalább négyszer vásárolt innen három hónap alatt.

„Sokáig a készételhez automatikusan az olcsó, kompromisszumos gyorskaja képzete társult. A vásárlási adatok ma már ennél jóval árnyaltabb képet mutatnak. Az új kínálattal azt szeretnénk megmutatni, hogy a gyorsan elérhető étel és a tudatos választás nem zárja ki egymást. Ez különösen fontos az iskolakezdési időszakban, amikor a családok számára elsődleges szempont az idő- és enregiamegtakarítás, de nem szeretnének lemondani a minőségi ételekről” – mondta Szabó Dániel, a Kifli.hu ügyvezetője.