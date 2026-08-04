Láthatatlan gyilkosok lephetik el a magyarok hűtőit a melegben: rendkívüli figyelmeztetést adtak ki

A tartós hőség és a villamosenergia-rendszer fokozott terhelése miatt kiemelten fontos odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság szerint a nyári melegben a nem megfelelően hűtött élelmiszerekben gyorsabban szaporodhatnak el a kórokozók, ami növeli az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázatát.

Az NKFH közleménye szerint nem önmagában egy esetleges áramszünet jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy az élelmiszerek mennyi ideig maradnak megfelelő hőmérséklet nélkül. Különösen a húsok, húskészítmények, halak, tejtermékek, tojásos ételek és készételek esetében kell körültekintően eljárni.

A hatóság azt javasolja, hogy a hűtőszekrény hőmérséklete ne haladja meg az 5 Celsius-fokot. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a készülék működését, és arra is figyelni, hogy ne legyen túlzsúfolva, mert ez akadályozhatja a hideg levegő megfelelő áramlását.

Az NKFH szerint célszerű a hűtő tartalmát is tudatosan elrendezni. A gyakran használt élelmiszereket érdemes könnyen elérhető helyre tenni, így rövidebb ideig marad nyitva a hűtő ajtaja. Emellett ajánlott rendszeresen átnézni a készleteket, és először a rövidebb fogyaszthatósági idejű termékeket felhasználni.

A hatóság azt is tanácsolja, hogy minden háztartás készüljön fel egy esetleges átmeneti áramszünetre. Egy hűtőtáska, néhány hűtőakku vagy lefagyasztott vizes palack segíthet abban, hogy szükség esetén tovább hidegen maradjanak a romlandó élelmiszerek. Ha megszűnik az áramszolgáltatás, az NKFH szerint a legfontosabb, hogy a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját csak a legszükségesebb esetben nyissuk ki. Minden ajtónyitás növeli a belső hőmérsékletet, ami rontja a hűtést igénylő élelmiszerek biztonságát.

Az áram visszatérése után érdemes ellenőrizni a hűtő működését, és felmérni, hogy a romlandó élelmiszerek mennyi ideig lehettek nem megfelelő hőmérsékleten. A hatóság szerint ilyenkor nemcsak az áramszünet időtartamát kell figyelembe venni, hanem azt is, milyen hőmérsékleten tárolták az adott élelmiszert, illetve mennyire érzékeny a romlásra.

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Az NKFH arra is felhívta a figyelmet, hogy egy élelmiszer biztonságosságát nem lehet kizárólag az illata, az íze vagy a külseje alapján megítélni. Egyes veszélyes baktériumok, például a szalmonella, a Listeria monocytogenes vagy az E. coli jelenléte nem okoz feltétlenül érzékszervi elváltozást. A hatóság szerint nem ajánlott elfogyasztani az élelmiszert, ha nem ismert, mennyi ideig volt megfelelő hűtés nélkül, megváltozott a szaga, az állaga vagy a külseje, sérült vagy felpúposodott a csomagolása, illetve bármilyen kétség merül fel a fogyaszthatóságával kapcsolatban.

Az NKFH hangsúlyozta, hogy továbbra is alapvető fontosságú a megfelelő konyhai higiénia. Ételkészítés előtt és után alaposan kezet kell mosni, a nyers húsokat el kell különíteni a fogyasztásra kész élelmiszerektől, és mindig tiszta konyhai eszközöket kell használni.

A hatóság szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az élelmiszerbiztonsági kockázat még a tartós hőség és a fokozott energiaigény időszakában is.