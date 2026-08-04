Erről a HungaroMet Zrt. számolt be keddi Facebook-bejegyzésében.
Láthatatlan gyilkosok lephetik el a magyarok hűtőit a melegben: rendkívüli figyelmeztetést adtak ki
A tartós hőség és a villamosenergia-rendszer fokozott terhelése miatt kiemelten fontos odafigyelni az élelmiszerek megfelelő tárolására, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A hatóság szerint a nyári melegben a nem megfelelően hűtött élelmiszerekben gyorsabban szaporodhatnak el a kórokozók, ami növeli az élelmiszer-eredetű megbetegedések kockázatát.
Az NKFH közleménye szerint nem önmagában egy esetleges áramszünet jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem az, hogy az élelmiszerek mennyi ideig maradnak megfelelő hőmérséklet nélkül. Különösen a húsok, húskészítmények, halak, tejtermékek, tojásos ételek és készételek esetében kell körültekintően eljárni.
A hatóság azt javasolja, hogy a hűtőszekrény hőmérséklete ne haladja meg az 5 Celsius-fokot. Érdemes rendszeresen ellenőrizni a készülék működését, és arra is figyelni, hogy ne legyen túlzsúfolva, mert ez akadályozhatja a hideg levegő megfelelő áramlását.
Az NKFH szerint célszerű a hűtő tartalmát is tudatosan elrendezni. A gyakran használt élelmiszereket érdemes könnyen elérhető helyre tenni, így rövidebb ideig marad nyitva a hűtő ajtaja. Emellett ajánlott rendszeresen átnézni a készleteket, és először a rövidebb fogyaszthatósági idejű termékeket felhasználni.
A hatóság azt is tanácsolja, hogy minden háztartás készüljön fel egy esetleges átmeneti áramszünetre. Egy hűtőtáska, néhány hűtőakku vagy lefagyasztott vizes palack segíthet abban, hogy szükség esetén tovább hidegen maradjanak a romlandó élelmiszerek. Ha megszűnik az áramszolgáltatás, az NKFH szerint a legfontosabb, hogy a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtaját csak a legszükségesebb esetben nyissuk ki. Minden ajtónyitás növeli a belső hőmérsékletet, ami rontja a hűtést igénylő élelmiszerek biztonságát.
Az áram visszatérése után érdemes ellenőrizni a hűtő működését, és felmérni, hogy a romlandó élelmiszerek mennyi ideig lehettek nem megfelelő hőmérsékleten. A hatóság szerint ilyenkor nemcsak az áramszünet időtartamát kell figyelembe venni, hanem azt is, milyen hőmérsékleten tárolták az adott élelmiszert, illetve mennyire érzékeny a romlásra.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az NKFH arra is felhívta a figyelmet, hogy egy élelmiszer biztonságosságát nem lehet kizárólag az illata, az íze vagy a külseje alapján megítélni. Egyes veszélyes baktériumok, például a szalmonella, a Listeria monocytogenes vagy az E. coli jelenléte nem okoz feltétlenül érzékszervi elváltozást. A hatóság szerint nem ajánlott elfogyasztani az élelmiszert, ha nem ismert, mennyi ideig volt megfelelő hűtés nélkül, megváltozott a szaga, az állaga vagy a külseje, sérült vagy felpúposodott a csomagolása, illetve bármilyen kétség merül fel a fogyaszthatóságával kapcsolatban.
Az NKFH hangsúlyozta, hogy továbbra is alapvető fontosságú a megfelelő konyhai higiénia. Ételkészítés előtt és után alaposan kezet kell mosni, a nyers húsokat el kell különíteni a fogyasztásra kész élelmiszerektől, és mindig tiszta konyhai eszközöket kell használni.
A hatóság szerint néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető az élelmiszerbiztonsági kockázat még a tartós hőség és a fokozott energiaigény időszakában is.
Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke megismételte korábbi felhívását, amelyben a templomok megnyitását kérte a nap legmelegebb óráiban
A miniszter szerint a folyadékpótlás, az árnyék és a veszélyeztetett csoportok védelme most életet menthet.
A nagyvárosokban délután és este az egészségügyi határértéket is meghaladhatja a talajközeli ózon szintje.
Ilyet még nem tapasztalt a WHO: sosem terjedt korábban ennyire gyorsan ez a járvány, védőoltás sincs ellene
Már 3532 igazolt fertőzöttet és 1556 halálos áldozatot tartanak nyilván a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
A meghibásodott klímaberendezés miatt hétvégén szünetel az új betegek felvétele a keszthelyi intenzív osztályon.
Ha létezik olyan egészségügyi tanács, amely generációk óta változatlanul velünk él, akkor az minden bizonnyal a bőséges folyadékfogyasztás.
Időzített bomba ketyeg a magyarok táskájában a hőségben: pillanatok alatt megvan a baj, ezzel kevesen számolnak
A nyári hőség nemcsak a szervezetet terheli meg, hanem a gyógyszerek biztonságos tárolását is megnehezítheti.
Kutyául szenvednek a kutyák és macskák is a nagy hőségben: így védheted meg kiskedvenced a hőgutától
Négylábú kedvenceink testhőszabályzása eltér a miénktől, hiszen ők nem tudnak izzadni. Így tartós hőség esetén gyorsabban kiszáradnak, hőgutát is kaphatnak.
Így vesznek babaápolási cuccokat 20%-kal olcsóbban az élelmes magyar anyukák: nem titok, csak ez kell hozzá
A babaápolási termékeken kívül önsegélyező szolgáltatás részeként igénybevehető a születési kiadások támogatása is.
Vizsgálat kezdődik végre a magyar kórházakban: kiderülhet, mitől betegszenek meg annyian, amikor bekerülnek
A cél, hogy egységes módszertannal gyűjtött adatok álljanak rendelkezésre egyes kiemelt jelentőségű, az intenzív terápiás ellátással összefüggő fertőzésekről.
Ez lehet a kiút az egyre romló egészségügyi rendszerből? A magyarok fele már így csinálja: nem bízzák másra az egészségüket
A magyarok az európai átlagnál nyitottabbak a mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazására.
Rengeteg szülő elköveti ezt az apró hibát: évtizedekkel később az egészségével fizethet érte a gyerekük
Egy új kutatás szerint a kétéves kor előtti alacsony cukorfogyasztás évtizedekkel később jelentősen, akár 23 százalékkal is csökkentheti a demencia kialakulásának kockázatát.
Megdöbbentő adatot közölt a közegészségügyi intézet: már tízezer ember halt meg a hőséghullámok következtében Németországban
Július 19-ig országszerte 9800, a hőhullámmal összefüggő halálesetet regisztráltak.
Az egyre hosszabb és forróbb európai nyarak ideális feltételeket teremtenek a fertőző betegségek terjedéséhez.
Három magánkút vizében is többszörösen meghaladta a mangánszint az ivóvízre előírt határértéket.
A korai felismerés sok esetben életet menthetne, de az európai összehasonlítás szerint a hazai daganatszűrési rendszer jelentős fejlesztésre szorul. Mutatjuk!
Alattomos fertőzés terjed a magyar kertekben: kiadták a riasztást, komoly veszélyben a kedvenceink is
A kullancsok egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek, nem csak az emberek, a háziállatok számára is.
Több étrend-kiegészítőt is visszahívott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a forgalomból.
-
Letarolták az európai kiskereskedelmet: már minden második megvásárolt termék ebbe a kategóriába tartozik
A saját márkás termékek népszerűsége töretlen.