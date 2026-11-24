Miért fizetnénk egy wellnesshétvégéért, ha akár egy egész szállodát is vehetnénk? Persze ehhez nem árt, ha akad a kert végében elásva néhány százmillió, esetleg egy kisebb lottóötös. Gödön ugyanis 990 millió forintért kínálnak eladásra egy komplett wellness- és sportközpontot, amelyben nemcsak 21 szoba, hanem úszómedence, szaunák, bowlingpályák, squashterem, étterem és rendezvényhelyszín is helyet kapott. A Budapesttől mindössze 25 kilométerre található Aphrodite Hotel nem éppen egy szokványos eladó ingatlan: a leendő tulajdonosnak gyakorlatilag egy komplett turisztikai és rekreációs vállalkozás lehet az ölébe pottyanó lehetőség.

Nem újkeletű, hogy izgalmas ingatlanhirdetésekbe botlunk: még tavasszal a Vas megyei Szelestén kínáltak eladásra egy régóta bezárt gyógyfürdőt, most pedig egy egészen más kategóriájú ingatlanon akadt meg a szemünk. Gödön egy működő wellnesshotel és sportkomplexum keresi új tulajdonosát, méghozzá 990 millió forintos áron. De lássuk, mit is kínálnak ennyi pénzért!

A Facebookon talált hirdetés szerint az ingatlan nettó alapterülete 2155 négyzetméter, a hozzá tartozó telek pedig 6443 négyzetméteres. A háromszintes épületben 21 szoba található, amelyek többsége akadálymentesen is megközelíthető. A szállodához recepció, étterem, kávézórész és a parkra néző terasz is tartozik.

Az Aphrodite Hotel Gödön, a Nemeskéri-Kiss kúria szomszédságában, ősfás parkban található, Budapesttől nagyjából 25 kilométerre. A Hungaroring sincs messze: a Booking.com adatai szerint mindössze 17 kilométerre fekszik a versenypályától. Vagyis akár egy főváros környéki wellnesshétvégéhez, akár egy nagyobb turisztikai vagy üzleti vállalkozáshoz is érdekes helyszín lehet.

Medencék, szaunák, bowling: itt aztán nem csak aludni lehet

A szolgáltatások listáját böngészve hamar kiderül, hogy az Aphrodite Hotel jóval több egy hagyományos szálláshelynél. A wellnessrészlegben fűtött, ellenáramoltatós, élményelemekkel és fénytechnikával felszerelt fedett úszómedence, súlyfürdőmedence, kültéri medencék és gyermekmedence is helyet kapott. Aki inkább a szaunázásra vagy a kényeztetésre szavaz, finn szaunák, gőzkabinok, infraszaunák és masszázsrészleg közül választhat.

A sportolni vágyóknak sem kell beérniük egy szobabiciklivel: teljesen felszerelt edzőterem, aerobik- és spinningterem, kétsávos bowlingpálya, valamint két squashpálya is található az épületben. Utóbbiak a hirdetés szerint még hivatalos versenyek megrendezésére is alkalmasak.

A komplexumban külön rendezvénytermet is kialakítottak saját hangtechnikával, a gyerekeknek pedig játszórészleget rendeztek be. A korábbi szolgáltatások között Helen Doron angol nyelvoktatás is szerepelt.

Geotermikus fűtés, napelemek: a fenntartásra sem mindegy, mennyit kell költeni

Egy ekkora épületnél persze nem mindegy, mennyibe kerül a működtetés. A hirdetés szerint ezen a téren is igyekeztek korszerű megoldásokat alkalmazni: a fűtést 21 geotermikus talajszonda és hőszivattyú biztosítja, két tartalék gázkazánnal kiegészítve. A fitneszrészlegben mennyezeti hűtés-fűtés és padlófűtés működik, a szállodarészben pedig radiátoros hőleadókat alakítottak ki.

Az épületet 50 kWh teljesítményű napelemes rendszerrel és a medencék fűtését segítő napkollektorokkal is felszerelték. A műszaki infrastruktúrához saját transzformátorállomás is tartozik. A vendégek autóinak 60 férőhelyes felszíni parkolót biztosítanak, a szállodát pedig parkosított, ősfás környezet veszi körül.

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Kórház, rehabilitációs központ vagy céges üdülő is lehet belőle

A hirdető nem ragaszkodik ahhoz, hogy az új tulajdonos feltétlenül szállodaként működtesse tovább az ingatlant. A meglévő infrastruktúra alapján ugyanis többféle hasznosítási lehetőséget is felvázoltak: akár magánkórház, járó- és fekvőbeteg-ellátást biztosító egészségügyi intézmény, rehabilitációs központ, céges üdülő vagy rekreációs központ, de akár rendezvényközpont is kialakítható az épületben.

Persze egy ilyen beruházásnál a vételár csak az első komoly tétel: az üzemeltetés, az esetleges átalakítások és a személyzet biztosítása is jelentős költségekkel járhat. Az viszont kétségtelen, hogy a gödi ingatlan adottságai többféle üzleti elképzeléshez is alapot adhatnak.

Mennyibe kerülne itt egy wellnesshétvége egy négytagú családnak?

Közben annak is utánanéztünk, mennyiért lehetne vendégként kipróbálni a szállodát. A hotel honlapján közzétett 2026-os utószezoni árlista szerint egy standard szoba egy éjszakára 26 900 forintba kerül. A kétágyas szobához a hat év feletti gyerekeknek pótágy kérhető, ennek ára éjszakánként 5000 forint.

Egy két felnőttből és két, 14 év alatti gyermekből álló családnak így a szállás, a reggeli és a parkolás együtt nagyjából 49–52 ezer forint körül jöhet ki egy éjszakára, attól függően, hogy a gyerekek betöltötték-e már a 12. életévüket. A reggeli ugyanis a 12 év alattiaknak 2000, az idősebbeknek 3500 forint fejenként, a parkolás pedig autónként és éjszakánként 1000 forint. Ez egy Budapest környéki, wellness- és sportlehetőségekkel felszerelt szállodánál első ránézésre nem tűnik különösebben elszállt árnak. Aki viszont már a szilveszteri kikapcsolódást tervezgetné, annak érdemes más ajánlat után néznie: a közzétett árlista december 22-ig érvényes, az év végi időszakra külön ajánlatot kell kérni.

Van azonban egy fontos részlet, amit foglalás előtt nem árt észben tartani. A hotel honlapján jelenleg felújítási és fejlesztési munkálatokról tájékoztatnak, emiatt a beltéri medence használata átmenetileg szünetel. A bowlingpályák és a fitneszterem viszont továbbra is működnek, ezért érdemes előzetesen érdeklődni arról, hogy a többi wellness-szolgáltatásból éppen mi vehető igénybe.

A gödi Aphrodite Hotel tehát nem egyszerűen egy 21 szobás szálloda: a közel egymilliárd forintos vételárért egy komplett, többféle módon hasznosítható wellness- és sportkomplexumot kínálnak. Már csak az a kérdés, ki lát benne akkora fantáziát, hogy előteremtse hozzá a 990 millió forintot.