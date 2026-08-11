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fotó: Foodora
Vásárlás

Bejelentette a foodora: hatalmas újdonság közeleg, így vásárolhatnak be a budapestiek mostantól akár az éjszaka közepén is

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 11:03

A foodora és a MANNA ABC, Budapest non-stop üzlethálózata stratégiai partnerséget kötött. A gyorskereskedelmi hálózat dinamikus növekedésének köszönhetően a fővárosban már a nap 24 órájában, akár késő éjszaka is gyorsan és kényelmesen rendelhetők élelmiszerek a foodorán keresztül.

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A foodora tovább bővíti gyorskereskedelmi szolgáltatását Budapesten: a platformon először, a nap 24 órájában működő élelmiszer-kiszállítás is elérhető lesz. Az új szolgáltatás a főváros ismert, éjjel-nappal nyitva tartó üzlethálózatával, a MANNA ABC-vel létrejött stratégiai partnerség eredménye. A fővárosban kiválasztott tíz üzlet teljes lefedettséget biztosít, így a foodora közel 250 ezer aktív felhasználója Budapesten a nap során bármikor rendelhet élelmiszert, készételeket vagy alapvető háztartási termékeket.l

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Az online vásárlási szokások folyamatosan változnak: a fogyasztók egyre inkább az azonnali, kényelmes és rugalmas megoldásokat keresik.

„A Quick Commerce az online kereskedelem legdinamikusabban növekvő szegmense, amely alapjaiban különbözik a hagyományos e-kereskedelemtől. Míg a klasszikus webáruházaknál a vásárlás előre tervezést igényel, és a kiszállítás akár napokkal később történik meg, addig a Quick Commerce a vásárlók azonnali igényeire reagál, és perceken belül eljuttatja hozzájuk a megrendelt termékeket” – mondta Andrés Sciarrotta, a foodora magyarországi Q-Commerce igazgatója.

A foodora budapesti felhasználói eddig is rendelhettek ételt a nap 24 órájában. Az új partnerségnek köszönhetően mostantól élelmiszerek és mindennapi háztartási termékek is éjjel-nappal elérhetők, teljessé téve ezzel a fővárosi 0–24 órás kiszállítási kínálatot.

Ahol a személyes vásárlás élménye találkozik a digitális rendelés kényelmével

A MANNA ABC Budapest egyik legmegbízhatóbb, éjjel-nappal nyitva tartó üzlethálózata, most a foodora logisztikai és technológiai hátterével egészíti ki szolgáltatásait. „A MANNA ABC számára mindig is az volt a legfontosabb, hogy vásárlóinkat ott és akkor szolgáljuk ki, amikor szükségük van ránk” – hangsúlyozta Papp András, a MANNA ABC vezérigazgatója. 

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Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a MANNA ABC összesen 16 üzletet működtet Budapesten, a szolgáltatás induláskor 10, stratégiailag kiválasztott üzlet lesz elérhető. A hálózat kialakítása városi logisztikai adatok alapján történt annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb lefedettséget biztosítsa a fővárosban, miközben elkerüli a kiszállítási területek átfedéseit. Ez a működési modell gyors futárkiküldést, rövid szállítási időt és a nap 24 órájában elérhető élelmiszer-kiszállítást tesz lehetővé Budapest egész területén.

Az együttműködésnek köszönhetően a foodora vásárlói a MANNA ABC jól ismert kínálatából, az üzletekben megszokott árakon rendelhetnek bármely napszakban. Így sem a háztartási cikkek váratlan hiánya, sem a késő esti nassolási vágy nem jelent többé akadályt.
Címlapkép: Getty Images
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