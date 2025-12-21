2025. december 21. vasárnap Tamás
5 °C Budapest
Egy nő tolja a bevásárlókocsit, hogy termékeket válasszon egy szupermarketben.
Vásárlás

Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán

Pénzcentrum
2025. december 21. 19:03

Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat hoztak a magyar háztartásoknak. Összegyűjtöttük a 2025 51. hetének legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, a gazdasági előrejelzésektől és befektetési lehetőségektől a társadalmi trendeken és elektronikai újdonságokon át a biztonsági és fogyasztóvédelmi témákig.

Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt reflektorfénybe kerültek, miközben a karácsonyi időszak és az év végi kiadások különleges helyzetet teremtettek a magyar háztartások számára. Az országban zajló változások – a gazdaság teljesítményétől a demográfiai kihívásokon át az elektronikai piac új trendjeiig – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hét eseményei szorosan összekapcsolódjanak a mindennapi életünkkel. A Pénzcentrum szerkesztősége ezúttal is összegyűjtötte a legfontosabb történéseket és elemzéseket, amelyekről érdemes tudni az év végén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A héten nemcsak a gazdasági előrejelzések és befektetési lehetőségek kaptak hangsúlyt, hanem a társadalmi és életmódbeli kérdések is. A munkavállalói helyzetek, az időskori ellátás, a biztonságos karácsonyi szokások, a termékvisszahívások, illetve az elektronikai és ajándékpiac legfrissebb trendjei egyaránt szerepet kaptak a heti összefoglalóban. A következő percekben áttekintjük, milyen kihívások és lehetőségek várták a magyarokat 2025 utolsó heteiben, és mire érdemes figyelni az évzárás közeledtével.

Ha el szeretnéd olvasni a cikket, kattints a címére, vagy a képes ajánlókra!

Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból

Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak - mondta a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Mint kifejtette: az újonnan forgalomba helyezett autók jelentős része ugyanis egyből el is hagyja az országot, mivel külföldi vállalkozók veszik meg őket a magas áfa biztosította árelőny miatt. A szakember szerint bár óriási bajban van az európai autóipar a kínai térnyerés miatt, de azért nem kell temetni a német gigacégeket. Hozzátette: a magyar autóipar akár nyertesen is kikerülhet a helyzetből, az Audi, BMW, Mercedes már most is a legfontosabb modelljeit készíti az itteni üzemekben.

Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
EZ IS ÉRDEKELHET
Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
EZ IS ÉRDEKELHET
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora idén sem kíméli a pénztárcánkat: még egy egyszerű menü elkészítése is több ezer forinttal drágább, mint egy éve.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Egyre többen érzik tehernek a karácsonyi főzést, ezért idén is számos budapesti étterem kínál elviteles ünnepi menüt.

Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál

Európa gyors ütemben öregszik, de a demográfiai változások hatása nem egyformán érinti az egyes országokat és régiókat. Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb időskori függőségi ráta mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. Különösen Észak-Magyarországon alacsony a születéskor várható élettartam, amely több mint tíz évvel marad el egyes nyugat-európai térségektől. A hazai adatok rávilágítanak arra, hogy az elöregedés kezelése nemcsak országos, hanem regionális szinten is stratégiai kérdés.

Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben
A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
EZ IS ÉRDEKELHET
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
Miközben az innováció tovább gyorsult, azt is lehet látni, hogy a vásárlók egyre tudatosabban mérlegelik, mikor és mire érdemes költeni.

Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat

A magyar gazdaság három éve lényegében stagnál, miközben az infláció tartósan magas maradt, és az elmúlt időszakban több ponton sem az történt, amit a klasszikus összefüggések alapján várni lehetett. Erről beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is. Szó esett arról, milyen mechanizmusokon keresztül jelenhet meg a választási és politikai kockázat a forint árfolyamában, milyen szerepe van ebben a kamatszintnek, és mit figyelhetnek a befektetők egy olyan helyzetben, amikor több lehetséges kimenetel van, de kevés a konkrétum.

Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat
EZ IS ÉRDEKELHET
Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat
Szoboszlai Arsenalnak rúgott találatától Dzsudzsák és Vitális szabadrúgásáig: ezek voltak szerintünk a naptári év legnagyobbjai.
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
EZ IS ÉRDEKELHET
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben
A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
EZ IS ÉRDEKELHET
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
„Kérem, ne betonozzák le!” – több helyi nyaralótulajdonos is aggodalmát fejezte ki az ikonikus Kisfaludy sétány jövője miatt Balatonakarattyán.

20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja

A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével. Öt nagy biztosító adatai alapján 2024-ben is a tűzesetek vitték a prímet, nem ritkán több tízmillió forintos kifizetésekkel, de a csúszós utakon bekövetkező balesetek és a téli sportok sérülései is markánsan megjelentek a statisztikákban

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
EZ IS ÉRDEKELHET
Óriási csapda ez az új vallás: egyre több magyar sétál bele, nagyon megbánhatják
A Pénzcentrum év végi boldogságkutatásának apropóján vizsgáljuk, hogyan vált az önismeret és a pszichológia sokak számára az „új vallássá”.
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
EZ IS ÉRDEKELHET
Hallani sem akarnak erről a magyarok 2025-ben: teljesen mást akarnak, vakarhatják a fejüket odafent
Vámháborútól banki költségekig, fagyiáraktól pihenőnapig: számos témában kérdeztük az olvasók véleményét 2025-ben is.
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
EZ IS ÉRDEKELHET
Brutális társadalmi katasztrófa érik Magyarországon: erre még nagyon ráfázhatunk
Mitől lesz egy társadalom valóban élhető? És miért marad le Európa harmada ezen a téren? Megmutatjuk!

Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre

2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz, miközben egyre látványosabban erősödött a prémium és az AI-képes eszközök iránti kereslet. A karácsonyi időszakban különösen pörögtek a gamer termékek, a kis háztartási gépek és az Apple-ökoszisztéma darabjai, ugyanakkor több szegmensben, például a fizikai adathordozóknál vagy egyes konzoloknál már visszaesést látnak a kereskedők. Körképünkben a legnagyobb hazai elektronikai áruházak mondják el, mi fogyott a legjobban 2025-ben, mennyire lettek árérzékenyek a vásárlók, és mire számítanak 2026-ban.

Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez idén a legnépszerűbb társasjáték: sok fa alatt ott lapulhat 2025-ben, még nem késő beszerezni
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
EZ IS ÉRDEKELHET
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Hányan küzdenek vízszegénységgel hazánkban? És hogyan lehetne tisztább a víz? Mi van, ha túl sok vagy túl kevés? Mutatjuk!
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
EZ IS ÉRDEKELHET
Megdöbbentek a magyar családok: észrevétlenül olvad el a bankban tartott megtakarításuk
2025-ben is több tízezer olvasónk osztotta meg velünk véleményét a Pénzcentrum kutatásaiban.

Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt

Már nem sok ideje maradt azoknak a dolgozóknak, akik szeretnék a lehető legjobban kihasználni a 20%-os személyi jövedelemadó visszatérítés lehetőségét az egészségpénztári, vagy nyugdíjpénztári megtakarításán keresztül. A pénztártagok jellemzően december végén utalnak nagyobb összegeket számláikra és ez nem véletlen, hiszen a visszatérítéshez elég befizetést teljesíteni, az összegeket elkölteni ráérnek jövőre is. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai önkéntes pénztárakat, hogy alakult a 2025-ös év, mire költenek a megtakarítók az egészségpénztárakból és sokan használták-e fel lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításukat. 

Leesik az állad: döbbenetes a védőnők fizetése 2025-ben Magyarországon, ezt te sem gondoltad volna
EZ IS ÉRDEKELHET
Leesik az állad: döbbenetes a védőnők fizetése 2025-ben Magyarországon, ezt te sem gondoltad volna
A védőnők bére ugyan nőtt, de a pótlékok megvonása miatt sokan még kevesebbet vihetnek haza, mint korábban.
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
EZ IS ÉRDEKELHET
Villámgyorsan tönkremehet az ünnep, ha ezt elfelejted 2025-ben: nem éri meg kockáztatni
Sokan, éppen amikor végre letették a stresszt és nyugalomban ünnepelnének, betegszenek le év végére, vagy pont karácsonykor kapnak el valamit a rokonoktól. A patika meg zárva van.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
EZ IS ÉRDEKELHET
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.

Rémesen veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltok: baromfihúsok, zöldség-gyümölcsök, édesség is a listán

2025-ben már több mint félszáz termékvisszahívást rendelt el a hatóság Magyarországon - derül ki a Nébih lapunkkal közölt adataiból. A problémák túlnyomó része élelmiszert érintett, elsősorban mikrobiológiai szennyeződés, idegen anyagok jelenléte vagy nem jelölt allergének miatt. Az elmúlt évekhez képest pedig elmondható, enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon idén.

Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
EZ IS ÉRDEKELHET
Teszt! Ezt tudja Magyarország egyik legolcsóbb új autója: megéri megvenni 2025-ben?
A Pénzcentrum 2025-ös autótesztjei a belépőszintű kisautóktól az elektromos és hibrid SUV-okig átfogó képet adtak arról, mit tudnak valójában az új modellek a mindennapokban.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
EZ IS ÉRDEKELHET
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
A közösségi médiában mindenki utazik és mindenki boldognak tűnik – de vajon tényleg így van?

 

 

 
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #befektetés #nyugdij #élelmiszer #nébih #megtakarítás #baromfi #gazdaság #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #penzcentrum #allergén #édesség #élelmiszerbiztonság #heti összefoglaló #zöldség-gyümölcs

