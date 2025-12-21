A tavalyi év vége kiemelten forgalmas volt a SZÉP kártyás költések szempontjából – decemberben az ételházhozszállítási szolgáltatásokra költöttek legtöbbet a kártyabirtokosok.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt kiemelt figyelmet kaptak, miközben a karácsonyi készülődés és az év végi kiadások új kihívásokat hoztak a magyar háztartásoknak. Összegyűjtöttük a 2025 51. hetének legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, a gazdasági előrejelzésektől és befektetési lehetőségektől a társadalmi trendeken és elektronikai újdonságokon át a biztonsági és fogyasztóvédelmi témákig.
Az év utolsó heteiben a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok egyaránt reflektorfénybe kerültek, miközben a karácsonyi időszak és az év végi kiadások különleges helyzetet teremtettek a magyar háztartások számára. Az országban zajló változások – a gazdaság teljesítményétől a demográfiai kihívásokon át az elektronikai piac új trendjeiig – mind hozzájárultak ahhoz, hogy a hét eseményei szorosan összekapcsolódjanak a mindennapi életünkkel. A Pénzcentrum szerkesztősége ezúttal is összegyűjtötte a legfontosabb történéseket és elemzéseket, amelyekről érdemes tudni az év végén.
A héten nemcsak a gazdasági előrejelzések és befektetési lehetőségek kaptak hangsúlyt, hanem a társadalmi és életmódbeli kérdések is. A munkavállalói helyzetek, az időskori ellátás, a biztonságos karácsonyi szokások, a termékvisszahívások, illetve az elektronikai és ajándékpiac legfrissebb trendjei egyaránt szerepet kaptak a heti összefoglalóban. A következő percekben áttekintjük, milyen kihívások és lehetőségek várták a magyarokat 2025 utolsó heteiben, és mire érdemes figyelni az évzárás közeledtével.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Csalókák a statisztikák, a magyar autópiac nem teljesített olyan jól 2025-ben, mint a mit a számok mutatnak - mondta a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke. Mint kifejtette: az újonnan forgalomba helyezett autók jelentős része ugyanis egyből el is hagyja az országot, mivel külföldi vállalkozók veszik meg őket a magas áfa biztosította árelőny miatt. A szakember szerint bár óriási bajban van az európai autóipar a kínai térnyerés miatt, de azért nem kell temetni a német gigacégeket. Hozzátette: a magyar autóipar akár nyertesen is kikerülhet a helyzetből, az Audi, BMW, Mercedes már most is a legfontosabb modelljeit készíti az itteni üzemekben.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
Európa gyors ütemben öregszik, de a demográfiai változások hatása nem egyformán érinti az egyes országokat és régiókat. Magyarországon az uniós átlagnál kedvezőbb időskori függőségi ráta mögött jelentős területi különbségek húzódnak meg. Különösen Észak-Magyarországon alacsony a születéskor várható élettartam, amely több mint tíz évvel marad el egyes nyugat-európai térségektől. A hazai adatok rávilágítanak arra, hogy az elöregedés kezelése nemcsak országos, hanem regionális szinten is stratégiai kérdés.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
A magyar gazdaság három éve lényegében stagnál, miközben az infláció tartósan magas maradt, és az elmúlt időszakban több ponton sem az történt, amit a klasszikus összefüggések alapján várni lehetett. Erről beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. A beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is. Szó esett arról, milyen mechanizmusokon keresztül jelenhet meg a választási és politikai kockázat a forint árfolyamában, milyen szerepe van ebben a kamatszintnek, és mit figyelhetnek a befektetők egy olyan helyzetben, amikor több lehetséges kimenetel van, de kevés a konkrétum.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével. Öt nagy biztosító adatai alapján 2024-ben is a tűzesetek vitték a prímet, nem ritkán több tízmillió forintos kifizetésekkel, de a csúszós utakon bekövetkező balesetek és a téli sportok sérülései is markánsan megjelentek a statisztikákban
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025 is izgalmas évet hozott az elektronikai piacon: a magyar vásárlók továbbra is előszeretettel nyúltak a játékkonzolokhoz, okostelefonokhoz és laptopokhoz, miközben egyre látványosabban erősödött a prémium és az AI-képes eszközök iránti kereslet. A karácsonyi időszakban különösen pörögtek a gamer termékek, a kis háztartási gépek és az Apple-ökoszisztéma darabjai, ugyanakkor több szegmensben, például a fizikai adathordozóknál vagy egyes konzoloknál már visszaesést látnak a kereskedők. Körképünkben a legnagyobb hazai elektronikai áruházak mondják el, mi fogyott a legjobban 2025-ben, mennyire lettek árérzékenyek a vásárlók, és mire számítanak 2026-ban.
Indul a visszaszámlálás: ide menekítik spórolt pénzüket az élelmes magyarok még az év vége előtt
Már nem sok ideje maradt azoknak a dolgozóknak, akik szeretnék a lehető legjobban kihasználni a 20%-os személyi jövedelemadó visszatérítés lehetőségét az egészségpénztári, vagy nyugdíjpénztári megtakarításán keresztül. A pénztártagok jellemzően december végén utalnak nagyobb összegeket számláikra és ez nem véletlen, hiszen a visszatérítéshez elég befizetést teljesíteni, az összegeket elkölteni ráérnek jövőre is. A Pénzcentrum megkérdezte a hazai önkéntes pénztárakat, hogy alakult a 2025-ös év, mire költenek a megtakarítók az egészségpénztárakból és sokan használták-e fel lakáscélra a nyugdíjpénztári megtakarításukat.
2025-ben már több mint félszáz termékvisszahívást rendelt el a hatóság Magyarországon - derül ki a Nébih lapunkkal közölt adataiból. A problémák túlnyomó része élelmiszert érintett, elsősorban mikrobiológiai szennyeződés, idegen anyagok jelenléte vagy nem jelölt allergének miatt. Az elmúlt évekhez képest pedig elmondható, enyhén nőtt a szükséges intézkedések száma, az átlagosnál több esetben kellett visszahívni terméket Magyarországon idén.
A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.
Hivatalos! Rendkívüli zárvatartás jön a magyar boltokban: itt a lista, mindegyik üzlet és pláza érintett
A legtöbb kiskereskedelmi lánc december 24-én zárva tart, vagy legfeljebb délig fogad vásárlókat. Karácsony mindkét napján és újévkor jellemzően zárva lesznek az üzletek.
Bolti és éttermi halászleveket kóstolt vakteszten a TikTokon ismert magyar szakács, brgs_thamek, hogy kiderüljön, melyik éri meg igazán az árát.
Kiderült az igazság, ezért nem robban a luxuskereskedelem Budapesten: Prága és Bécs fényévekkel előttünk
Budapest turisztikai vonzerejét elsősorban a város épített öröksége, kulturális kínálata és gasztronómiája határozza meg, nem pedig a prémium kategóriás üzletek száma.
A korábbi tendenciákhoz hasonlóan idén is az ingyenes hirdetések voltak a legkeresettebbek a használtpiacon, de nagy értékű áruk is szép számmal találtak gazdára.
Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni
A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen...
Az ünnepek közeledtével minden évben újra felmerül a dilemma: élő vagy műfenyő kerüljön az otthonokba.
Karácsonyfaárusok szerint évek óta visszatérő gond, hogy az ünnepek közeledtével egyre több fenyőfa tűnik el a standokról:
Tavaly 10 milliónál is több palackot váltottunk vissza egy-egy napon a karácsonyi ünnepek után.
Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Itt a bejelentés, új világmárka érkezik Magyarországra: ekkor nyit az első üzlet, indul el a webshop
A márka Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és Indiában is debütál franchise-partnerségeken keresztül
Egyre több panasz érkezik a fogyasztóvédőkhöz a csomagküldő cégek és webáruházak működésével kapcsolatban.
Az örökzöld retro játékokon túl minden évben rengeteg újdonság jelenik meg, amelyet nehéz nyomonkövetni és a kínálat is egyre csak nő. Megkönnyítjük a választást.
Míg tíz évvel ezelőtt főként az Iszlám Államhoz köthető szervezett terrortámadásokról beszélhettünk, addig az utóbbi években ezeket felváltották a magányos elkövetők merényletei.
Elképesztő csalásra derült fény: rengeteg magyart verhettek át ilyen termékekkel, bődületes pénzük bánta
Több mint ezer, ismert sportmárkák és külföldi klubcsapatok logójával ellátott hamis terméket találtak a pénzügyőrök egy vállalkozás székhelyén.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
