Fiatal nő pihen a kanapén otthon, mobilalkalmazáson hallgat zenét
Vásárlás

Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni

Pénzcentrum
2026. február 19. 20:06

A Rejoy felújított mobilokat értékesítő webáruházban az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel. A Klarna "Buy Now, Pay Later" szolgáltatásának köszönhetően mára minden ötödik tranzakció részletekben történő fizetéssel valósul meg. Blaumann Bence, a Rejoy országigazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Gyere el te is és találkozz Bencével, illetve a retail-tech piac nagyágyúival személyesen is. Részletek, jelentkezés ITT!

A magyarországi felújítottmobil-piac jelentős változáson ment keresztül a Klarna fizetési megoldásának megjelenésével. A Rejoynál korábban csupán elenyésző arányban választották a vásárlók a részletfizetést, azonban a svéd fintech cég tavaly ősszel bevezetett szolgáltatása óta látványosan megnőtt az igény erre a fizetési módra. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók három egyenlő, kamatmentes havi részletben egyenlítsék ki tartozásukat bankkártyás fizetéssel, mindezt minimális adminisztrációs teher mellett.

A részletfizetést választó ügyfelek jellemzően a magasabb árkategóriájú, újabb készülékeket részesítik előnyben. Különösen keresettek az iPhone 15 és 16-os szériák prémium változatai, a Pro és Pro Max modellek. Ezeket a vásárlók elsősorban újszerű, kiváló esztétikai állapotban rendelik meg. Emellett továbbra is nagy népszerűségnek örvend a 2020-ban megjelent MacBook Air. Bár ez már néhány éves modell, hosszú akkumulátoros üzemidejének és megbízható teljesítményének köszönhetően versenyképes maradt.

A nemrég megjelent fizetési lehetőség a hagyományos áruhitelekhez képest gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést tesz lehetővé, miközben az online kereskedők számára növeli az átlagos kosárértéket és mérsékli a kosárelhagyási arányt. A konstrukció lényege, hogy a vásárlók nem fizetnek kamatot a részletfizetésért. A tranzakciós költségeket a kereskedő – jelen esetben a Rejoy – állja a Klarna felé fizetett jutalék formájában.

Úgy látjuk, hogy a magyar vásárlók esetében a tudatosság és az ár-érték arány válik a legfontosabb szemponttá. Ügyfeleink egyre inkább keresik a transzparens és rugalmas fizetési lehetőségeket, különösen a nagyobb értékű kategóriák, így az elektronikai eszközök esetében

– nyilatkozta Lukasz Dwulit, a Klarna közép- és kelet-európai piacokért felelős vezetője. 

A Rejoy jelenleg akár 600 ezer forint értékű termékek megvásárlására is lehetőséget biztosít a Klarna részletfizetési szolgáltatásával. Ez a limit széles termékválasztékot tesz elérhetővé, beleértve a legújabb iPhone modelleket, a nagyobb tárhellyel rendelkező iPhone 16 Pro Max készülékeket, valamint a nagy teljesítményű MacBook laptopokat is.
Címlapkép: Getty Images
