Fából készült játékok, egy csokornyakkendős mackó, egy halom pelenka, egy cumisüveg és babakellékek a pelenkázóasztalon. Hely a szövegnek.
Fontos előfizetéstől búcsúzhatnak a magyar vásárlók: ennyi volt, márciustól végleg megszűnik

Pénzcentrum
2026. február 19. 09:29

A drogéria-parfüméria hálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak. Az ÁSZF legfontosabb változásai a pelenka előfizetés elérhetőségét, jótállási szabályok módosulását, és a chat felület elérhetőségét érintik - írták. Úgy tűnik, a pelenka előfizetés teljesen megszűnik.

Az új ÁSZF, ami már elérhető a honlapon, azt írja: 2026. március 1. napjától kezdődően már nem lesz lehetőség új pelenka előfizetés megrendelésére, és 2026. március 31. napjával a fennálló pelenka előfizetés megrendelések is törlésre kerülnek! Az új ÁSZF világossá teszi, hogy a pelenka előfizetés szolgáltatás 2026. március 31. napjával megszüntetésre kerül, 2026. március 31. napját követően pedig új pelenka előfizetés megrendelésére már nincs lehetőség. 

Mi a pelenka előfizetés szolgáltatás, amit hamarosan megszüntet a Rossmann?

A pelenka előfizetés szolgáltatás keretében a cég azt vállalta, hogy ingyenes házhozszállítás biztosításával, a mindenkor a webáruházban elérhető vételár ellenében, négyhetente automatikusan kiszállítják a vásárlók által összeállított pelenka, törlőkendő, illetve egyéb babatermékeket tartalmazó csomagot, anélkül, hogy a vásárlónak minden egyes alkalommal külön megrendeléseket kellene leadnia. Az előfizetőknek biztosították azt is, hogy a leadott előfizetésben szereplő termékek körét, a kiszállítás időpontját módosítsák az aktuális ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, illetve hogy előfizetésüket díjmentesen lemondhassák. 

A részletek az ÁSZF-ben olvashatók. Azoknak a vásárlóknak, akik 2026. március 1. napját megelőzően rendelték meg a pelenka előfizetés szolgáltatást, a drogérialánc 2026. március 31. napjáig szállítja ki a pelenka előfizetés szolgáltatás útján megrendelt és a vásárló által kifizetett termékeket. 2026. március 31. napján a pelenka előfizetés szolgáltatás teljes egészében megszüntetésre kerül, e dátumot követően a továbbiakban a ROSSMANN a 2026. március 1. napját megelőzően a pelenka előfizetés szolgáltatást megrendelő vásárlói számára sem teljesít kiszállítást, és valamennyi pelenka előfizetés megrendelés automatikusan törlésre kerül. 

Más változások is lesznek

A vásárlóknak küldött tájékoztatásban azt írják, a jótállási szabályok módosulását, és a chat felület elérhetőségét is érinti az ÁSZF-változás. A jótállás kapcsán több helyen kiegészítésre kerültek az általános szerződési feltételek: míg a március 1-ig hatályos szabályzat csak fogyasztókat említ, az új szabályzat már bizonyos vállalkozásokat is. "Amennyiben fogyasztóként, illetve szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró mikro-, kis-, vagy középvállalkozásként vásárolsz, a tartós fogyasztási cikk vásárlása esetén kötelesek vagyunk számodra átadni a jótállási jegyet elektronikus, vagy nyomtatott formában, lényeg az, hogy a jótállási határidő végéig biztosított legyen a jótállási jegy tartalmának jól olvashatósága" - írják egy helyen. A szövegben több apró megfogalmazás is módosult a jótállás kapcsán ezeken kívül.

Van rá esély, hogy a chatbottól is búcsúzhatnak a vásárlók: a március 1-től hatályos ÁSZF-ből ugyanis teljesen kikerült ez a szövegrész: "Az egyes kérdéseidet, már a honlapunkon található chatbot is igyekszik megválaszolni." Itt írták, hogy az oldalak jobb alsó sarkában látható piros ikonra kattintva, vagy a cég hivatalos facebook oldalán - üzenetküldés útján - elérhető chatbot is a vásárlók rendelkezésére áll. Bár konkrétan nem írtak olyat, hogy megszűnik a chatbot, abból, hogy teljesen kivették az erre vonatkozó részt az ÁSZF-ből, erre lehet következtetni. Előfordulhat az is, hogy átalakul vagy megújul ez a szolgáltatás, és majd a következő ÁSZF módosításban fogják ezt "közölni" a vásárlókkal. 

Címlapkép: Getty Images
