A vásár tartásának az ország sok településén nagy hagyománya van.
Fontos előfizetéstől búcsúzhatnak a magyar vásárlók: ennyi volt, márciustól végleg megszűnik
A drogéria-parfüméria hálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak. Az ÁSZF legfontosabb változásai a pelenka előfizetés elérhetőségét, jótállási szabályok módosulását, és a chat felület elérhetőségét érintik - írták. Úgy tűnik, a pelenka előfizetés teljesen megszűnik.
Az új ÁSZF, ami már elérhető a honlapon, azt írja: 2026. március 1. napjától kezdődően már nem lesz lehetőség új pelenka előfizetés megrendelésére, és 2026. március 31. napjával a fennálló pelenka előfizetés megrendelések is törlésre kerülnek! Az új ÁSZF világossá teszi, hogy a pelenka előfizetés szolgáltatás 2026. március 31. napjával megszüntetésre kerül, 2026. március 31. napját követően pedig új pelenka előfizetés megrendelésére már nincs lehetőség.
Mi a pelenka előfizetés szolgáltatás, amit hamarosan megszüntet a Rossmann?
A pelenka előfizetés szolgáltatás keretében a cég azt vállalta, hogy ingyenes házhozszállítás biztosításával, a mindenkor a webáruházban elérhető vételár ellenében, négyhetente automatikusan kiszállítják a vásárlók által összeállított pelenka, törlőkendő, illetve egyéb babatermékeket tartalmazó csomagot, anélkül, hogy a vásárlónak minden egyes alkalommal külön megrendeléseket kellene leadnia. Az előfizetőknek biztosították azt is, hogy a leadott előfizetésben szereplő termékek körét, a kiszállítás időpontját módosítsák az aktuális ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint, illetve hogy előfizetésüket díjmentesen lemondhassák.
A részletek az ÁSZF-ben olvashatók. Azoknak a vásárlóknak, akik 2026. március 1. napját megelőzően rendelték meg a pelenka előfizetés szolgáltatást, a drogérialánc 2026. március 31. napjáig szállítja ki a pelenka előfizetés szolgáltatás útján megrendelt és a vásárló által kifizetett termékeket. 2026. március 31. napján a pelenka előfizetés szolgáltatás teljes egészében megszüntetésre kerül, e dátumot követően a továbbiakban a ROSSMANN a 2026. március 1. napját megelőzően a pelenka előfizetés szolgáltatást megrendelő vásárlói számára sem teljesít kiszállítást, és valamennyi pelenka előfizetés megrendelés automatikusan törlésre kerül.
Más változások is lesznek
A vásárlóknak küldött tájékoztatásban azt írják, a jótállási szabályok módosulását, és a chat felület elérhetőségét is érinti az ÁSZF-változás. A jótállás kapcsán több helyen kiegészítésre kerültek az általános szerződési feltételek: míg a március 1-ig hatályos szabályzat csak fogyasztókat említ, az új szabályzat már bizonyos vállalkozásokat is. "Amennyiben fogyasztóként, illetve szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró mikro-, kis-, vagy középvállalkozásként vásárolsz, a tartós fogyasztási cikk vásárlása esetén kötelesek vagyunk számodra átadni a jótállási jegyet elektronikus, vagy nyomtatott formában, lényeg az, hogy a jótállási határidő végéig biztosított legyen a jótállási jegy tartalmának jól olvashatósága" - írják egy helyen. A szövegben több apró megfogalmazás is módosult a jótállás kapcsán ezeken kívül.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Van rá esély, hogy a chatbottól is búcsúzhatnak a vásárlók: a március 1-től hatályos ÁSZF-ből ugyanis teljesen kikerült ez a szövegrész: "Az egyes kérdéseidet, már a honlapunkon található chatbot is igyekszik megválaszolni." Itt írták, hogy az oldalak jobb alsó sarkában látható piros ikonra kattintva, vagy a cég hivatalos facebook oldalán - üzenetküldés útján - elérhető chatbot is a vásárlók rendelkezésére áll. Bár konkrétan nem írtak olyat, hogy megszűnik a chatbot, abból, hogy teljesen kivették az erre vonatkozó részt az ÁSZF-ből, erre lehet következtetni. Előfordulhat az is, hogy átalakul vagy megújul ez a szolgáltatás, és majd a következő ÁSZF módosításban fogják ezt "közölni" a vásárlókkal.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá.
Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
Az újjáépítési koncepció alapja az omnichannel szemlélet, amely a tisztán online működés mellett partneri fizikai jelenlétet is biztosít.
A szervezet úgy látja, ez a döntés a szabályozási környezet kiszámíthatatlanságát jelzi.
A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
Miközben az éves átlagos infláció 2,1, a havi pedig mindössze 0,3 százalék volt, azért bizonyos termékek ezeknél az adatoknál brutálisan nagyobb mértékben drágultak.
A cél az, hogy kiszűrjék azokat az árucikkeket, amelyek egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthetnek a magyar családok számára.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén