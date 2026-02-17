2026. február 17. kedd Donát
Whitestown - 2022 novembere körül: SHEIN e-kereskedelmi elosztóközpont. A SHEIN a világ egyik legnagyobb divat- és kiegészítő kiskereskedője.
Vásárlás

Lehull a lepel a Shein mocskos kis titkairól: nincs tovább, elindult az uniós eljárás

Pénzcentrum
2026. február 17. 14:00

Az Európai Bizottság hivatalos eljárást indított a Shein online piactérrel szemben a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) alapján. A vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.

A Bizottság vizsgálata három fő területre fókuszál. Elsőként azt ellenőrzik, milyen rendszereket működtet a Shein az illegális termékek uniós értékesítésének megakadályozására. A közlemény külön kiemeli, hogy a platformon gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos anyagnak minősülő tartalom is felbukkant, például gyermekeket ábrázoló szexbabák formájában.

A második vizsgálati terület a platform függőséget okozó (addiktív) tervezési megoldásaira vonatkozik. A Bizottság kifogásolja, hogy a Shein pontrendszerrel és jutalmakkal ösztönzi a felhasználói aktivitást, ami negatívan befolyásolhatja a felhasználók mentális jóllétét, valamint sértheti az online fogyasztóvédelmi előírásokat. Az eljárás azt is feltárja, milyen kockázatkezelési intézkedéseket alkalmaz a vállalat ezen a téren.

Harmadrészt az ajánlórendszerek átláthatósága került górcső alá. A DSA értelmében a Sheinnek közzé kell tennie az ajánlórendszereiben alkalmazott fő paramétereket. Emellett minden egyes rendszerhez biztosítania kell legalább egy könnyen elérhető, profilalkotáson nem alapuló alternatívát.

Az eljárás megindítása felhatalmazza a Bizottságot további végrehajtási lépések megtételére, beleértve ideiglenes intézkedések elrendelését vagy a jogsértést megállapító határozat elfogadását. A testület emellett jóváhagyhatja a Shein által felajánlott kötelezettségvállalásokat is. A vizsgálatban részt vesz az ír médiahatóság is, mint a Shein uniós székhelye szerinti tagállam digitális szolgáltatási koordinátora.

A mostani döntést a Shein által benyújtott kockázatértékelési jelentések, valamint a Bizottság információkéréseire adott válaszok előzetes elemzése alapozta meg (ezekre 2024 júniusában, 2025 februárjában és 2025 novemberében került sor). A DSA szerinti eljárás nem érinti a fogyasztóvédelmi hatóságok hálózata (CPC) által vezetett összehangolt fellépést, sem az általános termékbiztonsági rendelet (GPSR) alapján folyó hatósági intézkedéseket.
Címlapkép: Getty Images
