A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
Brutálisan kiköltekeznek a magyarok 2026-ban: kevesen fontolják meg, mi is kell nekik valójában
Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban. A felmérés eredményei alapján ez a réteg képviseli a tudatos pénzügyi magatartás mintáját a hazai vásárlók körében. Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Gyere el te is és találkozz Andrással, illetve a retail piac nagyágyúival személyesen is. Részletek, jelentkezés ITT!
Az Árukereső kutatásában résztvevők háromnegyede legfeljebb havi 600 ezer forintos jövedelemmel rendelkezik, míg minden negyedik megkérdezett 250 ezer forintnál kevesebb összegből kénytelen kijönni havonta. A válaszadók 72 százaléka a 35 évesnél idősebb korosztályba tartozik.
A pénzügyi tudatosság magas szintjére utal, hogy a felmérésben szereplők 87 százaléka jellemezte pozitívan saját vásárlási szokásait. Ők úgy nyilatkoztak, hogy vagy rendkívül megfontoltan, vagy legalábbis kiegyensúlyozott módon költekeznek. Érdekes azonban, hogy a tudatos hozzáállás ellenére a résztvevők 57 százaléka elismerte: akciós termékek láttán gyakrabban engednek a vásárlási késztetésnek. Emellett közel egyharmaduk, mintegy 32 százalék számolt be arról, hogy utólag megbánást érez, amikor felesleges dolgokra költött.
A kutatási eredmények egyértelműen jelzik, hogy a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró fogyasztók körültekintőbben osztják be bevételeiket. Számukra az Árukereső platformja hasznos eszköz, mivel az ár- és termékösszehasonlító funkciók támogatják a megalapozott vásárlási döntések meghozatalát.
A felmérés adatai egyúttal azt sugallják, hogy a fiatalabb generációk tagjai, valamint a magasabb keresetűek nagyobb arányban hajlanak a spontán vásárlásra. Míg a fiatalabbaknál ez komoly pénzügyi kockázatot jelenthet – tekintve bizonytalan anyagi hátterüket –, addig a jómódúak esetében a stabil pénzügyi háttér miatt ez nem veszélyezteti az anyagi biztonságot.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A magyar vásárlók nagy része kifejezetten tudatosan költ, de az adatokból is látszik, hogy mindenki ki van téve a kedvezmények csábításának. Az a cél, hogy a vásárlók minden élethelyzetben a legjobb árakat és ajánlatokat találhassák meg, ezzel támogatva a tudatos döntéshozatalt, kortól és bevételtől függetlenül
– fogalmazott Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá.
Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén