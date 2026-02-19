2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Kivágott felvétel egy fiatal nőről, aki okostelefont használ, miközben szünetet tart a városi bevásárlásban.
Vásárlás

Brutálisan kiköltekeznek a magyarok 2026-ban: kevesen fontolják meg, mi is kell nekik valójában

Pénzcentrum
2026. február 19. 12:34

Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban. A felmérés eredményei alapján ez a réteg képviseli a tudatos pénzügyi magatartás mintáját a hazai vásárlók körében. Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Gyere el te is és találkozz Andrással, illetve a retail piac nagyágyúival személyesen is. Részletek, jelentkezés ITT!

Az Árukereső kutatásában résztvevők háromnegyede legfeljebb havi 600 ezer forintos jövedelemmel rendelkezik, míg minden negyedik megkérdezett 250 ezer forintnál kevesebb összegből kénytelen kijönni havonta. A válaszadók 72 százaléka a 35 évesnél idősebb korosztályba tartozik.

A pénzügyi tudatosság magas szintjére utal, hogy a felmérésben szereplők 87 százaléka jellemezte pozitívan saját vásárlási szokásait. Ők úgy nyilatkoztak, hogy vagy rendkívül megfontoltan, vagy legalábbis kiegyensúlyozott módon költekeznek. Érdekes azonban, hogy a tudatos hozzáállás ellenére a résztvevők 57 százaléka elismerte: akciós termékek láttán gyakrabban engednek a vásárlási késztetésnek. Emellett közel egyharmaduk, mintegy 32 százalék számolt be arról, hogy utólag megbánást érez, amikor felesleges dolgokra költött.

A kutatási eredmények egyértelműen jelzik, hogy a szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró fogyasztók körültekintőbben osztják be bevételeiket. Számukra az Árukereső platformja hasznos eszköz, mivel az ár- és termékösszehasonlító funkciók támogatják a megalapozott vásárlási döntések meghozatalát.

A felmérés adatai egyúttal azt sugallják, hogy a fiatalabb generációk tagjai, valamint a magasabb keresetűek nagyobb arányban hajlanak a spontán vásárlásra. Míg a fiatalabbaknál ez komoly pénzügyi kockázatot jelenthet – tekintve bizonytalan anyagi hátterüket –, addig a jómódúak esetében a stabil pénzügyi háttér miatt ez nem veszélyezteti az anyagi biztonságot.

A magyar vásárlók nagy része kifejezetten tudatosan költ, de az adatokból is látszik, hogy mindenki ki van téve a kedvezmények csábításának. Az a cél, hogy a vásárlók minden élethelyzetben a legjobb árakat és ajánlatokat találhassák meg, ezzel támogatva a tudatos döntéshozatalt, kortól és bevételtől függetlenül

– fogalmazott Szták András, az Árukereső.hu ügyvezető igazgatója.
Címlapkép: Getty Images
