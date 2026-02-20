Több mint három hete áll a Barátság kőolajvezeték, és bár a magyar autósok az utóbbi hónapokban kedvező üzemanyagáraknak örülhettek, a helyzet jelentős drágulást hozhat a...
Brutális hatással van az árrésstop a magyar mezőgazdaságra: ebből elképesztően nagy baj lehet
Az árrésstop veszélyezteti a magyar termékek piaci pozícióját az üzletláncokban. A központi ártorzítás miatt a hazai almakészletek hamarabb kifogyhatnak, míg a paprikánál és a paradicsomnál a szezonális akciók elmaradása okozhat problémát. A kormányzati intézkedés következtében a nagy áruházláncok kínálatában növekedhet az import részaránya - írta a G7.
Az árrésstop bevezetésekor és későbbi meghosszabbításakor készített kormányzati hatástanulmányok nem ismertek. Ugyanakkor a központi árbeavatkozás olyan mellékhatásokat generál, amelyek ellentétesek a magyar termékek részarányának növelését célzó kormányzati törekvésekkel. Az intézkedés tartós fennmaradása esetén a hazai zöldség- és gyümölcstermékek térnyerése visszafordulhat olyan meghatározó kereskedelmi szereplőknél, mint az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a Spar, a Tesco, valamint az online piacon működő Kifli.hu.
Az alma esetében különösen látványosak a piactorzító hatások. Bár a termék csak decemberben került be az intézkedés hatálya alá, a vásárlók jelentős része tévesen úgy értelmezte a helyzetet, hogy az állam csökkentette és befagyasztotta az árakat. Ez a félreértés drasztikus keresletnövekedést eredményezett: egy nagy áruházlánc 50–70 százalékos forgalombővülést tapasztalt.
A valóságban az előírás csupán azt rögzíti, hogy a kereskedők legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhatnak a beszerzési ár felett. Ez nem zárja ki az áremelkedést, hiszen amennyiben a beszállító emeli az átadási árait, a fogyasztói ár is követheti a változást. Ahol korábban 10 százalék alatt volt a marzs, ott gyakorlatilag semmilyen árváltozás nem történik, csupán a kötelező jelölés kerül a termékre.
Az almaszezon augusztus-szeptemberben kezdődik, amikor a kereskedelmi láncok éves keretmegállapodásokat kötnek a termesztőkkel. Ezek a szerződések rugalmasak, heti szinten pontosítják a szállítási mennyiségeket. Normál esetben a lekötött hazai készletek májusig-júniusig elegendőek, azonban a megnövekedett kereslet miatt idén már márciusra kimerülhetnek a magyar források. Ezt követően a kereskedők kénytelenek lesznek importra, elsősorban lengyel beszerzésekre támaszkodni.
"Rugalmas tárgyalási folyamatot tartunk fenn a partnereinkkel, a piaci mozgásokra reagálva, a szezonalitást és a kínálati adottságokat figyelembe véve optimalizáljuk készleteinket. Az intézkedés azonban összességében nem a Magyarországon termelt áru értékesítésének kedvez" – nyilatkozta egy áruházlánc képviselője.
A kereskedők egyöntetűen állítják, hogy előnyben részesítik a magyar almát, ugyanakkor a nagy tömegben értékesített fajtáknál már jelenleg is jelentős a lengyel és szlovák import szerepe. A prémium kategóriás termékek szinte kizárólag Olaszországból és Franciaországból érkeznek. Paradox módon az árrésstop éppen a prémium termékek irányába tereli a keresletet, mivel csökken az árkülönbség a hagyományos és a magasabb kategóriás fajták között.
Az intézkedés hátrányosan érinti a hosszú távú termelői-kereskedelmi együttműködéseket is. A közös nemesítési és fejlesztési programok perspektívája megkérdőjeleződik, hiszen a maximált árrés miatt egyik fél sem tud magasabb profitot realizálni. Ráadásul a 10 százalékos vagy annál alacsonyabb árrésből a kereskedők nem tudnak akciókat finanszírozni, ami tovább rontja az értékesített mennyiség növelésének esélyeit.
A paprika és a paradicsom esetében még súlyosabb következmények várhatók. Ezeknek a termékeknek normál piaci körülmények között 25–30 százalék között mozog az árrése, amit a kormány egy éve 10 százalékra korlátoz. A szezonalitás itt fordított az almához képest: télen az import dominál, tavasszal és nyáron viszont megjelenik a hazai áru.
A nyári időszakban a termesztők értékesítési kényszerbe kerülnek. Ilyenkor jellemzőek a nagy leárazások, amelyek lehetővé teszik a jelentős mennyiségek gyors értékesítését. A hatósági korlátozás miatt azonban a kereskedők nem tudnak, és vélhetően nem is akarnak majd engedni a 10 százalékos árrésből. Ez azt eredményezheti, hogy az akciós árcsökkentés teljes terhét a beszállítóknak kell viselniük.
"Mindez hosszú távon oda vezethet, hogy a szezonális paprika és paradicsom időszakában a szokásosnál nagyobb teret kap az import, és ez akár a hazai termékek piacvesztésével is járhat" – figyelmeztetnek a Délkertész szakemberei.
A szövetkezet képviselői hangsúlyozzák, hogy számukra a hazai piac jelenti a legbiztosabb értékesítési csatornát, a legkiszámíthatóbb és legpontosabb fizetési fegyelemmel. Meggyőződésük szerint hosszú távon a magyar fogyasztók biztosíthatják a hazai termelők fennmaradását. Az árrésstop jelenlegi formája azonban ezzel ellentétes hatást vált ki: a magyar termelők exportra kényszerülhetnek, miközben a hazai boltok importból fedezik szükségleteiket.
