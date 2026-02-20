A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?
Lázár János alig két hónappal a választások előtt ismét hadat üzent a külföldi kiskereskedelmi láncoknak, és radikális piaci átalakítást helyezett kilátásba április 12. utánra. A miniszter szerint a hazai termelők helyzetbe hozása érdekében elkerülhetetlen a határozott állami beavatkozás, amely háttérbe szorítja a nemzetközi szereplőket - írja elemzésében a Portfolio.
A kormány és a multinacionális láncok közötti feszültség nem új keletű. Ezt jól szemlélteti a közelmúltbeli Spar-ügy, valamint a szektor külföldi szereplőinek terjeszkedését és profitszerzését nehezítő intézkedések sora, mint például a kiskereskedelmi különadó, az árszabályozás vagy a plázastop. Lázár János egy battonyai lakossági fórumon arról beszélt, hogy a jelenlegi struktúrában indokolatlanul nagy mértékben drágulnak a termékek, mire a termelőtől a fogyasztóig eljutnak.
A tárcavezető szerint a megoldást a magyar termékek piaci pozíciójának határozott megerősítése jelentené. Érvelése szerint a külföldieket "le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni", mert enélkül a magyar vállalkozások nem tudnak érvényesülni.
A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák. A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű egységeknél például nemcsak az új üzletek építése, hanem bizonyos átalakítások, sőt a funkcióváltások és az újranyitások is engedélykötelesek.
A hatósági jóváhagyás jellemzően akkor tagadható meg, ha a tervezett beruházás várható negatív hatásai meghaladják az előnyöket.
Újfajta vásárlási hitel tarolhat Magyarországon: egyre többen csavarodnak rá, de ésszel kell csinálni
Az egyik webáruházban, mely felújított mobilokat kínál, az elmúlt öt hónapban több mint félmilliárd forint értékű vásárlás történt részletfizetéssel.
A januári uborkaár új csúcsra ért, a spanyol termelési gondok egész Európában felborították a piacot.
Egy új kutatás szerint Magyarországon elsősorban a 35 év feletti, közepes vagy szerényebb anyagi helyzetű fogyasztók költekeznek a legmegfontoltabban.
Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak.
A hazai bolthálózat arról tájékoztatta vásárlóit, hogy a ROSSMANN Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) 2026.03.01. napjával módosulnak.
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá.
Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
