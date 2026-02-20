Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

Lázár János alig két hónappal a választások előtt ismét hadat üzent a külföldi kiskereskedelmi láncoknak, és radikális piaci átalakítást helyezett kilátásba április 12. utánra. A miniszter szerint a hazai termelők helyzetbe hozása érdekében elkerülhetetlen a határozott állami beavatkozás, amely háttérbe szorítja a nemzetközi szereplőket - írja elemzésében a Portfolio.

A kormány és a multinacionális láncok közötti feszültség nem új keletű. Ezt jól szemlélteti a közelmúltbeli Spar-ügy, valamint a szektor külföldi szereplőinek terjeszkedését és profitszerzését nehezítő intézkedések sora, mint például a kiskereskedelmi különadó, az árszabályozás vagy a plázastop. Lázár János egy battonyai lakossági fórumon arról beszélt, hogy a jelenlegi struktúrában indokolatlanul nagy mértékben drágulnak a termékek, mire a termelőtől a fogyasztóig eljutnak.

A tárcavezető szerint a megoldást a magyar termékek piaci pozíciójának határozott megerősítése jelentené. Érvelése szerint a külföldieket "le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni", mert enélkül a magyar vállalkozások nem tudnak érvényesülni.

A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák. A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű egységeknél például nemcsak az új üzletek építése, hanem bizonyos átalakítások, sőt a funkcióváltások és az újranyitások is engedélykötelesek.

A hatósági jóváhagyás jellemzően akkor tagadható meg, ha a tervezett beruházás várható negatív hatásai meghaladják az előnyöket.