2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lower section of young woman standing next to product aisle and choosing vegetables in the store. Young Asian woman doing grocery shopping in supermarket.
Vásárlás

Megszólalt Lázár János: radikális változásokat ígér a kiskereskedelemben - retteghetnek a boltláncok?

Pénzcentrum
2026. február 20. 19:29

Lázár János alig két hónappal a választások előtt ismét hadat üzent a külföldi kiskereskedelmi láncoknak, és radikális piaci átalakítást helyezett kilátásba április 12. utánra. A miniszter szerint a hazai termelők helyzetbe hozása érdekében elkerülhetetlen a határozott állami beavatkozás, amely háttérbe szorítja a nemzetközi szereplőket - írja elemzésében a Portfolio.

A kormány és a multinacionális láncok közötti feszültség nem új keletű. Ezt jól szemlélteti a közelmúltbeli Spar-ügy, valamint a szektor külföldi szereplőinek terjeszkedését és profitszerzését nehezítő intézkedések sora, mint például a kiskereskedelmi különadó, az árszabályozás vagy a plázastop. Lázár János egy battonyai lakossági fórumon arról beszélt, hogy a jelenlegi struktúrában indokolatlanul nagy mértékben drágulnak a termékek, mire a termelőtől a fogyasztóig eljutnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető szerint a megoldást a magyar termékek piaci pozíciójának határozott megerősítése jelentené. Érvelése szerint a külföldieket "le kell tolni, el kell nyomni, odébb kell tolni", mert enélkül a magyar vállalkozások nem tudnak érvényesülni.

A külföldi láncok mozgásterét már jelenleg is szigorú szabályok korlátozzák. A 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű egységeknél például nemcsak az új üzletek építése, hanem bizonyos átalakítások, sőt a funkcióváltások és az újranyitások is engedélykötelesek.

A hatósági jóváhagyás jellemzően akkor tagadható meg, ha a tervezett beruházás várható negatív hatásai meghaladják az előnyöket.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #piac #különadó #kiskereskedelem #spar #magyar termék #szabályozás #külföldi #lázár jános #politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:29
19:21
19:10
19:00
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
2026. február 20.
Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
2
1 hónapja
Elindult a lavina a magyar üzletekben: akik ezt észrevették, nagyon sokat nyertek a kasszáknál
3
3 hete
Óriási nyugdíjas kedvezményt jelentett be a hazai diszkontlánc: ez sok idősnek nagy segítség
4
1 hónapja
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
5
3 hete
Te is kaptál SMS-t erről a számról a napokban? Nehogy válaszolj, simán lenullázzák a bankszámlád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 19:00
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 18:00
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
Agrárszektor  |  2026. február 20. 19:29
Aggasztó dolog derült ki a magyar vizekről: ez komoly veszélyt jelenthet
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel