Slágerjátékok karácsonyra: hatalmas a kereslet ezekre az ajándékokra, minden gyerek erről álmodik 2025-ben

Már novemberben felpörgött a karácsonyi játékpiac, a vásárlók egy része pedig idén sem sajnálta a pénzt: a klasszikus LEGO-k, a társasjátékok és a közösségi médiából berobbant trendjátékok mellett akár több százezer forintos gyűjtői darabok is gazdára találtak. Miközben a családok továbbra is árérzékenyek és vadásszák az akciókat, a minőségért és az élményért azért hajlandóak többet is fizetni. A Pénzcentrum év végi játékpiaci körképében a Vatera, a REGIO JÁTÉK és az eMAG adatai alapján mutatjuk be, mik voltak a slágerjátékok a 2025-ös szezonban.

Az év végi időszak a játékpiac legfontosabb szezonja: ilyenkor dől el, mely trendek bizonyulnak valódi slágereknek, mennyire árérzékenyek a vásárlók, és hogy a klasszikus játékok vagy az új, digitális és közösségi médiából érkező impulzusok dominálnak-e inkább. A Pénzcentrum körképe három nagy szereplő, a Vatera, a REGIO JÁTÉK és az eMAG tapasztalatai alapján mutatja be, hogyan alakult a 2025-ös karácsonyi játékpiac Magyarországon.

Felfutó kereslet már novembertől: így indult a szezon

A Vatera tapasztalatai szerint a játékok iránti kereslet már novemberben látványosan megugrik, és ez a lendület decemberben is kitart. A piactéren évről évre jól látszik a karácsony előtti felfutás, amelyet nemcsak a gyermekeknek szánt ajándékok, hanem a gyűjtői vásárlások is erősítenek.

Hasonló trendeket lát az eMAG is: náluk a rendelési darabszámokban már tavasztól kora nyárig megjelenik egy enyhébb szezonális emelkedés, majd a következő nagy hullám novemberben érkezik meg. A Black Friday időszaka egyértelműen fordulópont, sokan ekkor szerzik be a karácsonyi ajándékokat, ami azt mutatja, hogy egyre többen terveznek előre, és nem hagyják az utolsó pillanatra a vásárlást.

A REGIO JÁTÉK adatai alapján a vásárlási időzítés ma már kettős: a szülők fele novemberben elkezdi a játékbeszerzést, minden harmadik család pedig már nyár végétől figyeli az akciókat. Ugyanakkor a last minute vásárlás továbbra is rendkívül erős, az áruházakban például a december 21-e hagyományosan az év egyik legforgalmasabb napja.

Mely játékok fogytak a legjobban?

A Vatera toplistáját idén karácsonykor a matchboxok és más játékautók vezették, szorosan mögöttük a LEGO és más építőjátékok következtek. Mindkét kategóriában jelentős a gyűjtők jelenléte, így az eladások nem kizárólag a gyermekeknek szánt ajándékokhoz köthetők.

A legkeresettebb kategóriák között szerepeltek a különféle, sok esetben gyűjthető játékfigurák, a játékbabák, valamint a társasjátékok is.

A retro és nosztalgikus darabok iránti érdeklődés továbbra is erős, különösen a régi villanyvasutak, lemezárugyári játékok, gombfoci-csapatok, matchboxok és makettjárművek esetében.

- emelték ki.

A REGIO JÁTÉK idei top termékei jól mutatják, hogy a klasszikus és modern játékok békésen megférnek egymás mellett. A legkeresettebb termékek között szerepelt. Íme a TOP 10 legépszerűbb játék az ő platformjukon:

Diavetítő

LEGO® Classic Nagy kreatív építőkészlet

LPS Hotel 6db-os készlet

What Did You Say? társasjáték

Falánk mókusok társasjáték

Repülő röfik társasjáték

Csip-Csirip - Minden madár társat választ társasjáték

Hitster Bingo

Szunyókáló vidra

Hot Wheels szabadesés pálya

A cég tapasztalatai szerint a társasjáték, a fejlesztő játék és a LEGO továbbra is a karácsonyi toplista élén áll. A 3 év alatti korosztálynál a készségfejlesztő játékok dominálnak, a 7–10 éveseknél a kreatív és LEGO-készletek, míg a tinédzsereknél a tudományos és elektronikus játékok kerülnek előtérbe.

Az eMAG-on idén karácsonykor mindent összevetve az építőkészletek voltak a legnépszerűbbek, különösen a felnőttek számára is vonzó tematikájú LEGO-szettek, például a növényeket, járműveket vagy ismert épületeket megjelenítő készletek. A top játékkategóriák 2025 karácsonyán az eMAG-on:

a játék építőkészletek

plüssjátékok

társasjátékok

interaktív játékok

és a játékfigurák voltak.

A plüssjátékok közül a vakdobozos, gyűjthető figurákra érkezett a legtöbb rendelés. A társasjátékoknál a klasszikus márkák (UNO, Scrabble, Gazdálkodj okosan) továbbra is erősek, de az otthoni nyomozós élményt kínáló Detective Dox is sok vásárlót vonzott.

Az interaktív játékok közül a ledes rajztábla, a táncszőnyeg és a robotkutya számított slágernek, míg a játékfigurák esetében a Gabby’s Dollhouse, a Mancs őrjárat, a Pokémon és a K-pop démonvadászok voltak a legkeresettebb tematikák.

Drága játékok és gyűjtői különlegességek

A Vatera külön kategóriában kezeli az antik, gyűjtői játékokat, ahol idén is komoly összegek cseréltek gazdát. A legdrágább eladások között szerepelt egy pedálos Moszkvics 370 ezer forintért, egy 1946-os, ritkaságnak számító magyar gyártású Roglin játékvasút 210 ezer forintért, valamint egy jó állapotú lemezárugyári építőszett és az 1959-es magyar válogatott plexi gombfoci-csapat készlete, egyaránt 200 ezer forintért.

- ecsetelték a Pénzcentrum kérdésére.

A hagyományos játékok között a legdrágábban egy LEGO Titanic készlet kelt el 240 ezer forintért, míg egy 16 darabos Transformers kollekcióért 226 ezer forintot fizettek. Egy 1993-as LEGO kalózhajó csaknem 200 ezer forintért talált gazdára, ahogyan egy bontatlan, mezőgazdasági járműveket tartalmazó Matchbox készlet is.

Mennyit költöttek a magyar családok játékokra?

A REGIO JÁTÉK adatai szerint a karácsonyi szezonban az online átlagkosárérték körülbelül 19 ezer forint, míg az áruházi vásárlásoknál 13 500 forint körül alakul.

Ez 4–5 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A legtöbb család gyermekenként 10–30 ezer forintot költ ajándékokra, a teljes háztartási ajándékkeret átlaga pedig 88 ezer forint.

- árulták el.

Az eMAG-on ennél alacsonyabb az átlagos rendelési érték: tavaly és az idei év eddigi részében is jellemzően 9–10 ezer forintért rendel játékot egy vásárló. A legmagasabb kosárértékek itt is jellemzően a Black Friday időszakához kötődnek.

A piaci szereplők egybehangzóan azt tapasztalják, hogy a vásárlók továbbra is árérzékenyek, tudatosan figyelik az akciókat, ugyanakkor a minőség, a tartósság és a fejlesztő jelleg miatt hajlandóak valamivel többet költeni.

Új trendek: TikTok-hatások, young adult LEGO és parti társasok

A 2025-ös karácsonyi szezon egyik legerősebb mozgatórugója a közösségi média, különösen a TikTok.

A REGIO JÁTÉK szerint az olyan trendek, mint a Labubu, az LPS, az „italian brainrot” vagy a K-pop démonvadászok teljesen új igényeket hoztak a gyerekeknél.

Emellett nagy lendületben van a LEGO® Botanicals és az F1 sorozat, valamint egyre népszerűbb a fiatal felnőtteknek szóló young adult LEGO® vonal is. A társasjátékoknál a felnőtteknek szánt parti- és zenés játékok, például a Hitster, különösen erős kategóriává váltak.

Az eMAG tapasztalatai szerint a zsákbamacska jellegű, gyűjthető figurák térhódítása, valamint a Rubik-kocka új generációs, különleges felépítésű modelljeinek népszerűsége is jól kirajzolódó trend.

A 2025-ös karácsonyi játékpiac képe összességében tehát sokszínű: a klasszikus játékok, a nosztalgikus és retro darabok, valamint a közösségi médiából érkező új trendek egyszerre vannak jelen. A vásárlók egyre tudatosabbak, figyelik az árakat és az akciókat, de nem mondanak le a minőségről és az élményről sem. Mindez azt mutatja, hogy a játék továbbra is az egyik legfontosabb karácsonyi ajándék, kortól függetlenül.