Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
Vásárlás

Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek

Pénzcentrum
2026. február 19. 12:20

Hétéves növekedési programot jelentett be az Auchan Magyarország: a vállalat 2032-ig a forgalom megháromszorozását és országos lefedettségű, több formátumra épülő üzlethálózat kiépítését tűzte ki célul. A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak. Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Gyere el te is és találkozz Gézával, illetve a retail-tech piac nagyágyúival személyesen is. Részletek jelentkezés ITT!

A lánc első lépésként a jelenlegi 19 hipermarketet alakítja át. Az eladóterek optimalizálása mellett átrendezik a kínálatot, nagyobb hangsúlyt kapnak az élelmiszerek, a szezonális termékek, valamint a friss és pultos áruk. Az áruházak szerepe is bővül: a jövőben nemcsak értékesítési pontként, hanem szolgáltatási és logisztikai központként is működnek, támogatva az online és offline értékesítést.

Az Auchan jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal van jelen a magyar piacon. A bővülés során a nagy alapterületű áruházak mellett 70–150 négyzetméteres kényelmi üzleteket is nyitnak, elsősorban lakóövezetekben, közlekedési csomópontoknál és irodanegyedekben. Az új boltok nyitása 2027-től indul több ütemben, főként saját forrásból, de a terjeszkedést franchise-rendszer is segíti majd.

A vállalat az online értékesítést is fejleszti. Három belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomata szolgáltatás, amely a friss, hűtött és fagyasztott termékek átvételét is lehetővé teszi a nap 24 órájában.

A stratégia harmadik eleme a hatékonyság növelése. Megújul a mobilalkalmazás, és a cég mesterséges intelligenciát használ a beszerzésben, a készletgazdálkodásban és az operatív folyamatokban. A cél a költségek csökkentése, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb üzleti döntések támogatása egy erősen árérzékeny hazai piacon.

Az előzetes adatok szerint az Auchan Magyarország forgalma 2025-ben 542 milliárd forintra nőtt. Ebben jelentős szerepe van az egymillió aktív felhasználót meghaladó Bizalomkártya hűségprogramnak, amely a vásárlói lojalitást és a visszatérő forgalmat is erősíti.

Címlapkép: Auchan
