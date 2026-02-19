A Malibu 2 kódnevű eszköz egészségügyi és AI-funkciókat kaphat, de kemény verseny vár rá.
Óriási bejelentést tett az Auchan: rengeteg új üzlettel tarolnának Magyarországon, brutális hálózatot építenek
Hétéves növekedési programot jelentett be az Auchan Magyarország: a vállalat 2032-ig a forgalom megháromszorozását és országos lefedettségű, több formátumra épülő üzlethálózat kiépítését tűzte ki célul. A stratégia középpontjában a meglévő hipermarketek megújítása, kisebb kényelmi boltok indítása, valamint digitális és működési fejlesztések állnak. Vincze Géza, az Auchan Magyarország ügyvezető igazgatója is ott lesz a március 4-i RETAIL DAY konferencián. Gyere el te is és találkozz Gézával, illetve a retail-tech piac nagyágyúival személyesen is. Részletek jelentkezés ITT!
A lánc első lépésként a jelenlegi 19 hipermarketet alakítja át. Az eladóterek optimalizálása mellett átrendezik a kínálatot, nagyobb hangsúlyt kapnak az élelmiszerek, a szezonális termékek, valamint a friss és pultos áruk. Az áruházak szerepe is bővül: a jövőben nemcsak értékesítési pontként, hanem szolgáltatási és logisztikai központként is működnek, támogatva az online és offline értékesítést.
Az Auchan jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal van jelen a magyar piacon. A bővülés során a nagy alapterületű áruházak mellett 70–150 négyzetméteres kényelmi üzleteket is nyitnak, elsősorban lakóövezetekben, közlekedési csomópontoknál és irodanegyedekben. Az új boltok nyitása 2027-től indul több ütemben, főként saját forrásból, de a terjeszkedést franchise-rendszer is segíti majd.
A vállalat az online értékesítést is fejleszti. Három belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomata szolgáltatás, amely a friss, hűtött és fagyasztott termékek átvételét is lehetővé teszi a nap 24 órájában.
A stratégia harmadik eleme a hatékonyság növelése. Megújul a mobilalkalmazás, és a cég mesterséges intelligenciát használ a beszerzésben, a készletgazdálkodásban és az operatív folyamatokban. A cél a költségek csökkentése, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb üzleti döntések támogatása egy erősen árérzékeny hazai piacon.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az előzetes adatok szerint az Auchan Magyarország forgalma 2025-ben 542 milliárd forintra nőtt. Ebben jelentős szerepe van az egymillió aktív felhasználót meghaladó Bizalomkártya hűségprogramnak, amely a vásárlói lojalitást és a visszatérő forgalmat is erősíti.
Címlapkép: Auchan
A komrányzati döntések miatti szabályozási bizonytalanság miatt kiszoruló nyugati láncok helyére keletről jöhetnek új szereplők. Egy azonban biztos: a fogyasztó a lábával szavaz!
Az Aldi és a Lidl látogatottsága az átlagosnál dinamikusabban nő, amit a vállalatok nagyszabású boltnyitási programokkal igyekeznek kihasználni.
2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben.
Az uniós vizsgálat középpontjában az illegális termékek forgalmazása, a platform függőséget okozó kialakítása és az ajánlórendszerek átláthatatlansága áll.
A gyártók állítása szerint az indukciós főzőlapok gyorsak, biztonságosak és kevés energiát fogyasztanak, mely ígéretek méltán teszik népszerűvé ezt a típust.
Hűségkártyalázban égnek a magyar vásárlók? Most végre kiderül, tényleg csak így éri meg vásárolni a boltokban
Újabb közös kutatást indít a Pénzcentrum és a Debreceni Egyetem, ezúttal a hűségkártyák világát vesszük górcső alá.
Az Uber 2026-ban jelentős európai terjeszkedést tervez ételkiszállítási üzletágában, hét új országban jelenik meg.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/7. heti nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a majd 2,5 milliárd forintot.
Steffi Graf újra kilép a nyilvánosság elé. A Lidl reklámarca lesz, a sportmárkát fogja vinni.
Nem kell ide árrésstop sem: kegyetlen árcsökkentést vezettek be a boltok, itt az olcsósított termékek listája
Miközben az infláció éves átlaga alig haladta meg a 2 százalékot, és havi szinten is csupán 0,3 százalékos volt a drágulás, több termék ára jelentősen...
Veszélyes ásványvizeket hívtak vissza a magyar boltokból: meg ne idd, ha vettél ilyet, inkább azonnal vidd vissza
Két népszerű, 1,5 literes szénsavmentes ásványvizet hívnak vissza mikrobiológiai nem megfelelőség miatt.
A felújítás és nagygép-vásárlás ma már nem presztízs, hanem racionális döntés: a magyarok a megtérülést és energiahatékonyságot nézik.
Azonnal leállították ennek az étrend-kiegészítőnek az értékesítését, ha te is vettél ilyet, semmiképp se fogyaszd el
A Candida Support étrend-kiegészítő visszahívásra került, mert nem engedélyezett összetevőt tartalmazott.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén