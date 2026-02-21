A brit kormány kezdeményezte András herceg – polgári nevén Andrew Mountbatten-Windsor – trónöröklési jogának megvonását.
Visszakozhat Donald Trump? Kiszivárgott, mit suttognak az amerikai elnök fülébe a háttérben
Donald Trump az Iránnal szembeni katonai konfrontáció küszöbére sodorta az Egyesült Államokat, miközben tanácsadói arra sürgetik, hogy a novemberi félidős választások előtt inkább a szavazók számára legfontosabb gazdasági kérdésekre fókuszáljon. A helyzet rávilágít, hogy második elnöki ciklusának első tizenhárom hónapjában a külpolitika – különösen a nyers katonai erő alkalmazása – gyakran háttérbe szorította a belpolitikai ügyeket - tudósított a Reuters.
Trump nagyszabású csapatösszevonást rendelt el a Közel-Keleten, és előkészületeket tett egy esetleges, hetekig tartó iráni légicsapás-sorozatra. Mindezt anélkül lépte meg, hogy részletesen elmagyarázta volna az amerikai közvéleménynek, miért vezetné az országot az 1979-es iráni forradalom óta a legsúlyosabb katonai konfliktusba az Iszlám Köztársasággal. Egy magas rangú fehér házi tisztviselő szerint a kormányzaton belül nincs egységes támogatottsága a támadásnak.
A Fehér Ház tanácsadói és a republikánus kampánystáb egyaránt azt szeretné, ha Trump a gazdaságra összpontosítana. Egy e heti zárt körű megbeszélésen, amelyen több kormánytag is részt vett, ezt jelölték meg a legfontosabb kampánytémaként. A republikánusok a tavalyi személyi jövedelemadó-csökkentésekre, valamint a lakhatási és gyógyszerköltségek mérséklését célzó programokra kívánják építeni a kampányt.
A Venezuela elleni villámakció, amely megbuktatta Nicolás Maduro elnököt, még széles körű támogatást élvezett Trump "Amerika az első" mozgalmán belül. Irán azonban összehasonlíthatatlanul keményebb dió lenne. Rob Godfrey republikánus stratéga arra figyelmeztetett, hogy Trump politikai bázisa kifejezetten szkeptikus a külföldi katonai beavatkozásokkal szemben, hiszen a "véget nem érő háborúk" lezárása kifejezett kampányígéret volt.
Trump többször is kilátásba helyezte a katonai csapást, amennyiben Teherán nem jut megállapodásra az atomprogramjáról. Az Egyesült Államok tavaly júniusban már célba vette az iráni nukleáris létesítményeket, Irán pedig kemény megtorlást ígért egy újabb támadás esetére. Az elnök által megjelölt indokok azonban homályosak és változékonyak. Kezdetben az iráni tüntetők elleni véres fellépésre reagált fenyegetéssel, majd az atomprogram felszámolását, sőt a rezsimváltást is felvetette, anélkül, hogy tisztázta volna, miként kívánja mindezt légicsapásokkal elérni. Ez éles ellentétben áll például azzal, ahogyan George W. Bush 2003-ban részletesen megindokolta a közvéleménynek az iraki inváziót.
A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak aligha támogatnának egy újabb külföldi háborút, ráadásul Trump a megélhetési költségek csökkentése terén elért eredményeiről sem tudta meggyőzni a választókat. Egy közelmúltbeli Reuters-interjúban maga az elnök is elismerte, hogy pártja nehéz helyzetbe kerülhet a félidős választásokon. A közel-keleti erődemonstrációval ugyanakkor olyan kényszerpályára állt, amelyről jelentős iráni engedmények nélkül nehéz visszafordulni úgy, hogy ne tűnjön gyengének a nemzetközi porondon.
Hatalmas bejelentést tett az Európai Tanács elnöke: "nincs mese, el kell indítani Ukrajna EU-s csatlakozását!"
A magyar kormány Ukrajna uniós integrációját ellenző álláspontjára reagálva Costa felidézte: Budapest 2022-ben már hozzájárulását adta Ukrajna tagjelölti státuszához.
A két férfira egy művezető talált rá a föld alatti aknában – a mentők már csak az egyikükön tudtak segíteni.
Megnyílt Bécs első közösségi szupermarkete, a MILA nevű, szövetkezeti alapon működő élelmiszerbolt Meidlingben, a város 12. kerületében.
Az Oroszországban élő volt ukrán kormányfő szerint a NABU vizsgálata akár az elnök pozícióját is veszélybe sodorhatja.
Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállítást Ukrajnába, Brüsszel jövő héten egyeztet az ellátási zavarokról.
A király közölte: a törvénynek érvényesülnie kell, miközben a rendőrség aktív nyomozásról számolt be.
Súlyos kijelentést tett Oroszországról a német kancellár: ezért akarják még sokáig fenntartani az ukrajnai háborút
Merz lehetetlennek tartja a normális kapcsolatok helyreállítását Putyinnal.
A német kancellár szerint kötelező korhatárra lehet szükség a közösségi médiában a fiatalok védelme érdekében.
Ennyit Trump nagy béketervéről? Súlyos jelentés érkezett Európa csúcskémeitól az ukrajnai háború kapcsán
Több európai titkosszolgálati vezető szerint Moszkva nem érdekelt a gyors békében, a tárgyalások inkább időhúzásról szólnak.
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van
A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.
Fordulat az ukrán dízelügyben: megszólalt a lengyel állami olajcég, teljesen mást mondanak, mint Magyarország
A lengyel Orlen közölte: zavartalan az ellátás Magyarországon és Szlovákiában, sőt fokoznák az ukrán exportot.
A rendőrség egy norfolki férfit vett őrizetbe, a BBC értesülései szerint András hercegről van szó.
Az egész világ Donald Trumpra figyel: a katonaság már készen áll - csak egy parancsra várnak, és jöhet a brutális támadás
Izraelben is előkészületek folynak az Egyesült Államokkal közös csapásmérés lehetőségére.
Az ukrán elnök egy brit televíziós interjúban kategorikusan elutasította a területi engedmények lehetőségét.
A német kancellár határozottan elvetette a gondolatot, hogy országa önálló atomfegyver-programot indítson.
A tárgyalások a hivatalos diplomáciai csatornákat megkerülve zajlanak, ami arra utal, hogy Washington még mindig a 94 éves visszavonult vezetőt tartja Kuba tényleges irányítójának.
Szakértői elemzések szerint bár Teherán képes a tengeri forgalom megzavarására, a teljes zárlat technikai és gazdasági okokból gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Elképesztő üzletet kötött Donald Trump: rengeteg pénzről van szó, ez az ország lehet a vámháború nagy nyertese?
Jelentős japán befektetési hullám indul az Egyesült Államokban: 36 milliárd dollár értékben valósulnak meg energetikai és ipari projektek Ohio, Texas és Georgia államban.
