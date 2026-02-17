Óriási razzia indul a magyar boltokban: erre vadásznak a hatóságok, a legtöbb üzlet érintett

2026-ban is országos ellenőrzéseket tart a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a hagyományos üzletekben, hogy megvédje a fogyasztók pénzügyi érdekeit és visszaszorítsa a megtévesztő árfeltüntetést. A tavalyi vizsgálatok szerint a szabálytalanságok még mindig gyakoriak, ezért a hatóság célja az átláthatóbb árazás és a jogkövető kereskedelmi magatartás erősítése.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és az irányítása alá tartozó kormányhivatalok 2026-ban is országos ellenőrzéssorozatot tartanak a hagyományos kereskedelmi egységekben. A vizsgálatok célja a fogyasztók anyagi érdekeinek hatékonyabb védelme, valamint a megtévesztő árfeltüntetési és értékesítési gyakorlatok visszaszorítása.

Az egész évet felölelő ellenőrzések fókuszában az árfeltüntetési előírások betartása áll, különösen az akciós árak jogszerű és egyértelmű kommunikációja. A hatóság elsősorban azokat az üzleteket vizsgálja, ahol a vásárlók napi és heti bevásárlásaikat intézik, illetve azokat, amelyeknél korábban már tapasztaltak szabálytalanságokat.

A kormányhivatalok 2025-ben országosan több mint kétezer üzletet ellenőriztek, és az esetek valamivel több mint egyharmadában találtak jogszabálysértést vagy hiányosságot. Ez továbbra is indokolja a célzott és rendszeres hatósági jelenlétet. Az ellenőrzésekhez mintegy kétezer próbavásárlás is kapcsolódott, amelyek révén a hatóság valós vásárlási helyzetekben vizsgálhatta a kereskedelmi gyakorlatokat.

A leggyakoribb problémák az eladási ár és az egységár hibás feltüntetéséhez, a mérlegek hitelesítésének hiányához, valamint a vásárlók könyvének nem megfelelő elhelyezéséhez kötődtek. Több esetben hiányosnak bizonyult a fogyasztók tájékoztatása a vállalkozások székhelyéről, illetve a panaszügyintézés helyéről és elérhetőségeiről is.

A feltárt jogsértések miatt a fogyasztóvédelmi hatóság összesen több mint 300 millió forint bírságot szabott ki. Az NKFH tapasztalatai szerint bár sok vállalkozás igyekszik jogkövetően működni, az árazás és a fogyasztói tájékoztatás területén továbbra is rendszeresen visszatérnek a problémák.

A hatóság célja, hogy az ellenőrzések nyomán átláthatóbbá váljon az árazási gyakorlat, mérséklődjön a fogyasztók megtévesztésének kockázata, és erősödjön a jogkövető piaci magatartás. Az NKFH egyben arra ösztönzi a kereskedőket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a korrekt árfeltüntetésre és a pontos fogyasztói tájékoztatásra, ezzel is támogatva a tisztességes versenyt és a vásárlói bizalom erősítését.