A LIDL szupermarket éjszaka világos és hívogató, kiemelve az üveghomlokzatot és a forgalmas vásárlói környezetet az esti órákban.
Vásárlás

Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van

Pénzcentrum
2026. január 13. 17:30

A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.

A hétvégén, illetve hétfő este teljes gőzzel elindult a legnagyobb és leghíresebb amerikai futball-liga, az NFL-rájátszása, egészen jó mérkőzésekkel, és rögtön a címvédő Eagles első körös kizuhanásával. A sportág minden évben egyre népszerűbb hazánkban is: egy hónap múlva rendezik a nagydöntőt, a Super Bowl-t, amelyre egész társaságok szoktak minden évben összegyűlni, hogy együtt nézzék a páratlan show-t és persze magát a meccset.

A Lidl vélhetően nem véletlenül időzítette mostanra legújabb szuperakcióját, ahol az NFL logójával ellátott rohákat lehet kapni, és még egy igazi meglepetés is helyet kapott a polcokon, ami a meccsnézéshez elengedhetetlen rágcsálnivaót szervírozza. Nézzük, miről is van szó, és mennyibe kerülnek ezek a termékek az akcióban!

Az akciós kiadványban külön oldalt kaptak az NFL-es termékek, és rögtön a fejlécből kiderül, hogy már hétfőtől lehet kapni ezeket. Az NFL-logós pulóver 4 999 forintba kerül, de vehetünk pólót is, ami egy ezressel olcsóbban, 3 999-ért vihető haza az üzletből. Van azonban egy kicsit más színű sportpóló is, ez annyiba kerül, mint a pulóver, vagyis 5 999 forint. Van még sportzokni is, ami a legolcsóbb termék: ez 1 598 forintért vihető haza.

Ha valaki sportolásra használná a termékeket, akár éppen a szokásos januári fogadalom, a több mozgás megvalósítása érdekében, az vehet rövidnadrágot 2 999 forintért, vagy épp melegítőalsót is - ennek ára azonban borsosabb, 5 999 forint

Végül pedig jöjjön a legdrágább termék, ami a már említett baráti meccsnézések alkalmával teet jó szolgálatot, de nem is ruhanemű: a "snacktartó sisak" 7 999 forintba kerül, egy kisebb és egy nagyobb rekesszel rendelkezik, vagyis akár két féle rágcsát is tehetünk bele egyszerre, amit elmajszolgatunk a meccsen. 

A Lidl ajánlata leginkább azoknak kedvezhet, akik a hivatalos szurkolói termékeket drágállják - igazuk is van, hiszen ezek ára kimondottan borsos tud olykor lenni. Érdemes viszont sietni, mert az akció, mint említettük, már hétfőn elkezdődött, és a sportág népszerűsége okán félő lehet, hogy nem találunk a méretünkben sportruházatot, ha ilyet szeretnénk.
Címlapkép: Getty Images
