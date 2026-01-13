Napok óta lehetetlen útszóró sót kapni Budapesten és vonzáskörzetében, a legtöbb áruházban készlethiány lépett fel.
Amerikai sztártermékek érkeznek a Lidl polcaira: ölre mennek értük a vásárlók, ilyen akció ritkán van
A Lidl ezúttal az NFL-rajongóknak kedvez akcióival, vélhetően nagyon sokan vadásszák majd ezeket a ruhákat az üzletekben.
A hétvégén, illetve hétfő este teljes gőzzel elindult a legnagyobb és leghíresebb amerikai futball-liga, az NFL-rájátszása, egészen jó mérkőzésekkel, és rögtön a címvédő Eagles első körös kizuhanásával. A sportág minden évben egyre népszerűbb hazánkban is: egy hónap múlva rendezik a nagydöntőt, a Super Bowl-t, amelyre egész társaságok szoktak minden évben összegyűlni, hogy együtt nézzék a páratlan show-t és persze magát a meccset.
A Lidl vélhetően nem véletlenül időzítette mostanra legújabb szuperakcióját, ahol az NFL logójával ellátott rohákat lehet kapni, és még egy igazi meglepetés is helyet kapott a polcokon, ami a meccsnézéshez elengedhetetlen rágcsálnivaót szervírozza. Nézzük, miről is van szó, és mennyibe kerülnek ezek a termékek az akcióban!
Az akciós kiadványban külön oldalt kaptak az NFL-es termékek, és rögtön a fejlécből kiderül, hogy már hétfőtől lehet kapni ezeket. Az NFL-logós pulóver 4 999 forintba kerül, de vehetünk pólót is, ami egy ezressel olcsóbban, 3 999-ért vihető haza az üzletből. Van azonban egy kicsit más színű sportpóló is, ez annyiba kerül, mint a pulóver, vagyis 5 999 forint. Van még sportzokni is, ami a legolcsóbb termék: ez 1 598 forintért vihető haza.
Ha valaki sportolásra használná a termékeket, akár éppen a szokásos januári fogadalom, a több mozgás megvalósítása érdekében, az vehet rövidnadrágot 2 999 forintért, vagy épp melegítőalsót is - ennek ára azonban borsosabb, 5 999 forint.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Végül pedig jöjjön a legdrágább termék, ami a már említett baráti meccsnézések alkalmával teet jó szolgálatot, de nem is ruhanemű: a "snacktartó sisak" 7 999 forintba kerül, egy kisebb és egy nagyobb rekesszel rendelkezik, vagyis akár két féle rágcsát is tehetünk bele egyszerre, amit elmajszolgatunk a meccsen.
A Lidl ajánlata leginkább azoknak kedvezhet, akik a hivatalos szurkolói termékeket drágállják - igazuk is van, hiszen ezek ára kimondottan borsos tud olykor lenni. Érdemes viszont sietni, mert az akció, mint említettük, már hétfőn elkezdődött, és a sportág népszerűsége okán félő lehet, hogy nem találunk a méretünkben sportruházatot, ha ilyet szeretnénk.
Lerántjuk a leplet az ALDI diszkontok nagy trükkjéről: íme a boltok tervezőinek féltve őrzött térképe
Január 17-én újranyitja bajai üzletét az Aldi, az alkalomra pedig egy szokatlanul részletes bolttérképet is közzétettek az akciós kiadványban.
Az online szupermarket új logisztikai központjának köszönhetően jelentősen bővítette kiszállítási területét.
Extra díjat vezet be a Wolt: már ezért is fizetni kell, ezt jobb, ha mindenki tudja, aki most rendelne
Az országot megbénító havazás a futárokat sem kíméli, a Wolt időjárási díjat vezetett be a kiszállításoknál.
A bioélelmiszer-piac növekedési pályán van: három év alatt dinamikusan bővült a forgalom, miközben folyamatosan csökkent az árkülönbség a hagyományos termékekhez képest.
Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem
Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára.
Az egyik népszerű hazai áruházlánc ezúttal a friss csirkehúsok árát viszi le jelentősen: a beszerzési költségek csökkenését a fogyasztói árakban is érvényesíti.
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Hiába nőtt papíron a kiskereskedelmi forgalom 2025 végén, a számok mögött továbbra is óvatosság és bizonytalanság húzódik meg a magyar boltokban.
Egykor szinte észrevétlenül csúszott át a kezünkön, ma viszont már komoly összegeket is kérhetnek érte.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség közleménye szerint kiábrándító adatot közölt a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról a Központi Statisztikai hivatal.
A december végén bejelentett kínai vámok az uniós tejtermékekre végül akkora sokkot okoztak, hogy az európai tejpiac gyakorlatilag összeomlott.
Telepakolta a 2. heti akcióját fürdőszobabútorokkal a Lidl. Mutatjuk az olcsósított termékek listáját!
A kiskereskedelmi vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról.
A probléma először decemberben került napvilágra, amikor a vállalat önkéntesen visszahívott két terméket.
Jelentősen drágultak a dohánytermékek Horvátországban a jövedéki adó emelése miatt, ami cigarettánként akár 77 forinttal is növelheti az árakat.
A magyar pálinkapiac a tavalyi évben jelentős visszaesést szenvedett el, amelynek hátterében elsősorban a kedvezőtlen időjárás és a megváltozott fogyasztói szokások állnak.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026-tól: így nőnek a cigaretta árak januárban - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rengeteg magyar bukhatja el a kedvezményét január 1-től: durván változik a hűségpontok beváltásának rendszere a Decathlonban 2026-ban
A sportáruházlánc a hűségprogramban résztvevőknek küldött tájékoztatóban felhívja a figyelmet, hogy január 1-től milyen módosítások léptek érvénybe.
A Penny statisztikája alapján 2025-ben 5-ből 4 kosárba került valamilyen tejtermék.