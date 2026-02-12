Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal januári közös elemzése, amely alapján a hazai használtautó-piac súlypontja egyértelműen a középkategóriára tolódott.
Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról
A francia Carrefour kiskereskedelmi lánc megerősítette, hogy kizárólagos tárgyalásokat kezdett a Pavăl Holding befektetési társasággal romániai üzletágának eladásáról. A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.
A francia kiskereskedelmi vállalat romániai jelenlétét teljes egészében értékesítené a helyi befektetői csoportnak. A vevőként megnevezett Pavăl család tulajdonában áll a román barkácspiacon piacvezető Dedeman áruházlánc is. Az ügyletről már decemberben élénk piaci találgatások láttak napvilágot, hivatalos megerősítésre azonban csak most került sor - írja a Retail Dail.
A Carrefour romániai hálózata jelentős méretű: összesen 478 üzletből áll, köztük 55 hipermarket, 191 szupermarket, 202 kisebb egység és 30 diszkont áruház. A romániai operáció 2024-ben és 2025-ben együttesen 3,2 milliárd eurós bruttó árbevételt hozott, ami a francia cégcsoport teljes bevételének mintegy 3,5 százalékát adja.
A megállapodás véglegesítése a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzésétől függ. Ezek a jelenlegi menetrend szerint várhatóan 2026 második félévében érkezhetnek meg.
Alexandre Bompard, a Carrefour elnök-vezérigazgatója rámutatott, hogy az eladás jól mutatja: ütemterv szerint halad a 2025-ben elindított portfólió-áttekintés végrehajtása. Felidézte, hogy az elmúlt egy évben több jelentős tranzakciót is lezártak: visszavásárolták a Carrefour brazíliai leányvállalatának kisebbségi részvényeit, valamint értékesítették olaszországi leányvállalatukat. A cégcsoport stratégiai átalakulása keretében három kulcsfontosságú piacra kívánja összpontosítani tevékenységét. Bompard a megújított stratégiai terv részleteit a jövő szerdán ismerteti.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Ahogy korábban írtunk róla, a hazai vásárlókat is nagy veszteség érte, miután kiderült, hogy a Hervis kivonul Magyarországról, és eladja mind a 29 hazai üzletét a brit Frasers Groupnak. A váltás jelentős átalakulást hoz a sportpiacon, a boltok helyét új, prémium üzletek veszik át. A tranzakció a romániai leányvállalatot is érinti.
Az év elején kiderült, hogy az első bolt a budapesti Fashion Streeten nyílik meg. Azóta már fel is matricázták a kirakatot.
A gyártó szerint nincs egészségügyi kockázat, a terméket blokk nélkül is visszaveszik az áruházak.
2026. január végére a tavalyi év novemberéhez képest 27 csirkehús-termék ára mérséklődött átlagosan 10,6 százalékkal.
A kakaó világpiaci ára drámai zuhanáson ment keresztül: a tavaszi, tonnánkénti 12 ezer dolláros rekordszintről mintegy 4 ezer dollárra esett vissza.
Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
A modern kiskereskedelem gyorsan változó környezete közepette egyre erőteljesebben kirajzolódik egy új paradigmaváltás: a „slow retail” trendje.
A Tesco‑Global Zrt. „Start a jövőért” programjának részeként rendezett aranyzseton-húzás különleges nyereményjátékot kínál a vásárlóknak.
A kiadvány a hűségprogram tagjai számára ingyenes, és felhasználható az üzletekben és a webshopban is.
A vállalat vezetése szerint a nehéz időszak után fordulat következhet a globális luxuspiacon.
A szakhatóság laboratóriuma webáruházaktól a bevásárlóközpontokig széles körben gyűjt mintákat, hogy kiszűrje a veszélyes termékeket.
Az IKEA visszahívja bizonyos NYMÅNE típusú falilámpáit, mert egy gyártási hiba miatt a kábelszigetelés nem megfelelő, és használat közben áramütésveszélyt okozhat.
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Bő egy hónap alatt másfélszeresére drágult a cukkini Magyarországon; igazából aranyáron mérik.
Óriási bejelentés érkezett a Kifli.hu-tól: rengeteg új magyar településre szállítanak ki mostantól, itt a friss lista
A Kifli.hu teljes kínálata elérhetővé válik az új kiszállítási területen, több mint 15 ezer termékkel.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
A 2026-os rendezvény ismét alkalmat ad arra, hogy együtt keressük a válaszokat a kiskereskedelem jövőjét formáló kérdésekre.
A gyorsan növekvő helyi kereskedelmi piacon a Wolt most átfogó akciótervvel próbálja rendezni a működését és a hatósági elvárásokhoz igazítani a szolgáltatásait.
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
A TikTokon felkapott édességek és üdítők költöznek be a Lidl polcaira.
Ezt sokan nem látják vásárláskor a boltok polcainál: most kiderült, mennyivel drágultak valójában a termékek itthon
A teljes inflációs kosárban szereplő szolgáltatások 6,7 százalékos drágulása jelentősen meghaladta a bolti árindex értékét.
Vége a trükközésnek a robotkasszánál: olyan dolgot vezetett be a Spar, ami egyből lebuktatja a mérleggel ügyeskedőket
A rendszer offline objektumfelismerést alkalmaz, és csak akkor készít képet, amikor a vásárló terméket helyez a mérlegre.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
Két év alatt közel 73 százalékkal drágult Magyarországon a mogyorós tejcsokoládé.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás