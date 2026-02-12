2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Budapest
Nő ellenőrzi a bevásárlólistát a mobiltelefonján az élelmiszerboltban. Középkorú nő élelmiszert vásárol egy szupermarketben.
Vásárlás

Ennyi volt, kivonul az egyik nagy élelmiszerlánc: már tárgyalnak is az üzletek eladásáról

Pénzcentrum
2026. február 12. 15:01

A francia Carrefour kiskereskedelmi lánc megerősítette, hogy kizárólagos tárgyalásokat kezdett a Pavăl Holding befektetési társasággal romániai üzletágának eladásáról. A 823 millió euró vállalatértékű tranzakció a cég 2025 elején elindított stratégiai portfólió-felülvizsgálatának része.

A francia kiskereskedelmi vállalat romániai jelenlétét teljes egészében értékesítené a helyi befektetői csoportnak. A vevőként megnevezett Pavăl család tulajdonában áll a román barkácspiacon piacvezető Dedeman áruházlánc is. Az ügyletről már decemberben élénk piaci találgatások láttak napvilágot, hivatalos megerősítésre azonban csak most került sor - írja a Retail Dail.

A Carrefour romániai hálózata jelentős méretű: összesen 478 üzletből áll, köztük 55 hipermarket, 191 szupermarket, 202 kisebb egység és 30 diszkont áruház. A romániai operáció 2024-ben és 2025-ben együttesen 3,2 milliárd eurós bruttó árbevételt hozott, ami a francia cégcsoport teljes bevételének mintegy 3,5 százalékát adja.

Kapcsolódó cikkeink:

A megállapodás véglegesítése a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzésétől függ. Ezek a jelenlegi menetrend szerint várhatóan 2026 második félévében érkezhetnek meg.

Alexandre Bompard, a Carrefour elnök-vezérigazgatója rámutatott, hogy az eladás jól mutatja: ütemterv szerint halad a 2025-ben elindított portfólió-áttekintés végrehajtása. Felidézte, hogy az elmúlt egy évben több jelentős tranzakciót is lezártak: visszavásárolták a Carrefour brazíliai leányvállalatának kisebbségi részvényeit, valamint értékesítették olaszországi leányvállalatukat. A cégcsoport stratégiai átalakulása keretében három kulcsfontosságú piacra kívánja összpontosítani tevékenységét. Bompard a megújított stratégiai terv részleteit a jövő szerdán ismerteti.

Ahogy korábban írtunk róla, a hazai vásárlókat is nagy veszteség érte, miután kiderült, hogy a Hervis kivonul Magyarországról, és eladja mind a 29 hazai üzletét a brit Frasers Groupnak. A váltás jelentős átalakulást hoz a sportpiacon, a boltok helyét új, prémium üzletek veszik át. A tranzakció a romániai leányvállalatot is érinti.
Címlapkép: Getty Images
