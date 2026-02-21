Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti

Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben. A Bankmonitor becslései szerint egy átlagos számlatulajdonos évi 50 ezer forintot fizet a bankjának, ám szélsőséges esetben ez az összeg a többszöröse is lehet. A jó hír az, hogy a rossz szokások elhagyásával, valamint egy kedvezőbb csomagra vagy bankra váltással ez a kiadás akár teljes egészében megspórolható.

Bár évi 50 ezer forint első hallásra nem tűnik drasztikus összegnek, érdemes a hazai átlagkeresetekhez viszonyítani. A KSH adatai alapján ez nagyjából két és fél munkanap nettó bérének felel meg. Vagyis ennyit dolgozik egy átlagos magyar azért, hogy fenntartsa a bankszámláját, holott egy néhány órás ügyintézéssel ez a pénz a zsebében maradhatna. Sőt, a díjemelések elkerülésével a megtakarítás évről évre növekedhet a Portfolio szerint.

A tisztánlátáshoz elengedhetetlen a saját költségek ismerete. Nem szükséges bonyolult táblázatokat vezetni év közben, hiszen a bankok januárban minden ügyfélnek megküldték az egységesített díjkimutatást. Ezt a dokumentumot jellemzően a netbanki felületek vagy mobilapplikációk 'Dokumentumok', 'Kivonatok' vagy 'Postaláda' menüpontjaiban érdemes keresni.

Idén újdonságként sokan egy kísérőlevelet is kaphattak, amelyben a bank egy kedvezőbb, házon belüli számlacsomagot ajánl. Ezt érdemes megfontolni, hiszen gyakran ezer forintokat is spórolhatunk vele havonta, ráadásul a bankváltással járó adminisztrációt is megússzuk. A jegybanki ajánlás szerint az ilyen belső váltásoknak díjmentesnek kellene lenniük, de erről érdemes előzetesen tájékozódni.

Még nagyobb megtakarítást eredményezhet azonban a bankváltás. Míg a meglévő ügyfeleknek a pénzintézetek ritkán adnak ajándékokat, az új ügyfeleket gyakran több tízezer forintos jóváírással csábítják.

Bár a bankváltás folyamata elsőre bonyolultabbnak tűnhet – új számlanyitás, kártyarendelés, megbízások átmozgatása –, az egyszerűsített bankváltás intézménye sokat segít. Ilyenkor az új pénzintézet intézi a csoportos beszedések és az állandó utalások áthozatalát a régi szolgáltatótól.

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az ingyenes bankszámla csak a magas jövedelműek kiváltsága. A szakértői számítások azonban rácáfolnak erre: tudatos használat mellett akár minimálbérrel rendelkezők is találhatnak olyan konstrukciókat (például a CIB, az UniCredit vagy az OTP kínálatában), ahol az első évben gyakorlatilag nulla forint a számlavezetés költsége. A kulcs mindig a feltételek teljesítése.

A legtöbb ingyenes csomag elvár egy bizonyos havi jóváírást – például 150 ezer forintot –, ami nem feltétlenül kell, hogy munkabér legyen. Az ingyenesség feltétele általában az is, hogy az utalásokat a drága bankfióki ügyintézés helyett netbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül intézzük.

Spórolhatunk az értesítéseken is: az éves szinten tízezres tételt jelentő SMS-ek helyett érdemes áttérni az ingyenes push-üzenetekre. Emellett ügyelni kell a készpénzfelvételre is, mivel a jogszabályi ingyenes lehetőségeken felüli készpénzhasználat jelentősen megdobja a költségeket.

Fontos változásokra is figyelni kell a közeljövőben. Bár a bankok önkéntes díjstopot vállaltak, több pénzintézet (például a K&H és az UniCredit) már jelezte, hogy az év második felében, júliustól érvényesíti az inflációkövető díjkorrekciót.

Pozitív változás ugyanakkor, hogy bővültek az ingyenes készpénzhez jutási lehetőségek. A havi két alkalomra vonatkozó ingyenes limit mellett megjelent a vásárlással egybekötött készpénzátvétel lehetősége is, ami különösen azoknak kedvez, akik eddig a készpénzhasználat miatt fizettek magas banki díjakat.

Összességében elmondható, hogy nem kell feltétlenül drasztikusan változtatni az életvitelen ahhoz, hogy faragjunk a költségeken. Egy alapos piaci körkép, a saját szokások apró korrigálása és a digitális megoldások előtérbe helyezése évente több tízezer forintot hagyhat a családok kasszájában.