A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint a módosítás nem befolyásolja az effektív monetáris kondíciókat.
Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti
Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben. A Bankmonitor becslései szerint egy átlagos számlatulajdonos évi 50 ezer forintot fizet a bankjának, ám szélsőséges esetben ez az összeg a többszöröse is lehet. A jó hír az, hogy a rossz szokások elhagyásával, valamint egy kedvezőbb csomagra vagy bankra váltással ez a kiadás akár teljes egészében megspórolható.
Bár évi 50 ezer forint első hallásra nem tűnik drasztikus összegnek, érdemes a hazai átlagkeresetekhez viszonyítani. A KSH adatai alapján ez nagyjából két és fél munkanap nettó bérének felel meg. Vagyis ennyit dolgozik egy átlagos magyar azért, hogy fenntartsa a bankszámláját, holott egy néhány órás ügyintézéssel ez a pénz a zsebében maradhatna. Sőt, a díjemelések elkerülésével a megtakarítás évről évre növekedhet a Portfolio szerint.
A tisztánlátáshoz elengedhetetlen a saját költségek ismerete. Nem szükséges bonyolult táblázatokat vezetni év közben, hiszen a bankok januárban minden ügyfélnek megküldték az egységesített díjkimutatást. Ezt a dokumentumot jellemzően a netbanki felületek vagy mobilapplikációk 'Dokumentumok', 'Kivonatok' vagy 'Postaláda' menüpontjaiban érdemes keresni.
Idén újdonságként sokan egy kísérőlevelet is kaphattak, amelyben a bank egy kedvezőbb, házon belüli számlacsomagot ajánl. Ezt érdemes megfontolni, hiszen gyakran ezer forintokat is spórolhatunk vele havonta, ráadásul a bankváltással járó adminisztrációt is megússzuk. A jegybanki ajánlás szerint az ilyen belső váltásoknak díjmentesnek kellene lenniük, de erről érdemes előzetesen tájékozódni.
Még nagyobb megtakarítást eredményezhet azonban a bankváltás. Míg a meglévő ügyfeleknek a pénzintézetek ritkán adnak ajándékokat, az új ügyfeleket gyakran több tízezer forintos jóváírással csábítják.
Bár a bankváltás folyamata elsőre bonyolultabbnak tűnhet – új számlanyitás, kártyarendelés, megbízások átmozgatása –, az egyszerűsített bankváltás intézménye sokat segít. Ilyenkor az új pénzintézet intézi a csoportos beszedések és az állandó utalások áthozatalát a régi szolgáltatótól.
Sokan tévesen azt hiszik, hogy az ingyenes bankszámla csak a magas jövedelműek kiváltsága. A szakértői számítások azonban rácáfolnak erre: tudatos használat mellett akár minimálbérrel rendelkezők is találhatnak olyan konstrukciókat (például a CIB, az UniCredit vagy az OTP kínálatában), ahol az első évben gyakorlatilag nulla forint a számlavezetés költsége. A kulcs mindig a feltételek teljesítése.
A legtöbb ingyenes csomag elvár egy bizonyos havi jóváírást – például 150 ezer forintot –, ami nem feltétlenül kell, hogy munkabér legyen. Az ingyenesség feltétele általában az is, hogy az utalásokat a drága bankfióki ügyintézés helyett netbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül intézzük.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Spórolhatunk az értesítéseken is: az éves szinten tízezres tételt jelentő SMS-ek helyett érdemes áttérni az ingyenes push-üzenetekre. Emellett ügyelni kell a készpénzfelvételre is, mivel a jogszabályi ingyenes lehetőségeken felüli készpénzhasználat jelentősen megdobja a költségeket.
Fontos változásokra is figyelni kell a közeljövőben. Bár a bankok önkéntes díjstopot vállaltak, több pénzintézet (például a K&H és az UniCredit) már jelezte, hogy az év második felében, júliustól érvényesíti az inflációkövető díjkorrekciót.
Pozitív változás ugyanakkor, hogy bővültek az ingyenes készpénzhez jutási lehetőségek. A havi két alkalomra vonatkozó ingyenes limit mellett megjelent a vásárlással egybekötött készpénzátvétel lehetősége is, ami különösen azoknak kedvez, akik eddig a készpénzhasználat miatt fizettek magas banki díjakat.
Összességében elmondható, hogy nem kell feltétlenül drasztikusan változtatni az életvitelen ahhoz, hogy faragjunk a költségeken. Egy alapos piaci körkép, a saját szokások apró korrigálása és a digitális megoldások előtérbe helyezése évente több tízezer forintot hagyhat a családok kasszájában.
A külföldi pénzügyi eszközökben tartott lakossági vagyon 15 százalékkal bővült, ez új rekord a növekedésben.
Ma lejáró diszkontkincstárjegyekből a lakossági befektetők körülbelül 250 milliárd forintot kapnak.
Brutál zuhanásban vannak a hazai csúcsrészvények: megszólalt Balásy Zsolt, meglepő okot sejt mögötte
Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
A rövid ideig tartó, eufórikus hangulatot követően erőteljes korrekciós hullám futott át. Ez a folyamat elsősorban a spekulatív pozíciók hónap végi tömeges lezárásának eredménye.
Kiderült, amiről senki nem mert beszélni, 3 millió magyar élhet szegénységben: esélyük sincs kimászni belőle?
A hazai lakosság közel egyharmada él abszolút szegénységben az Európai Bizottság új mérési módszere alapján.
A részvénypiac forgalma 25,7 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Ezt rengeteg ember elrontja, ha pénzről van szó: nem csak a megélhetésük, de a párkapcsolat is pillanatok alatt odalehet
A pénzügyi kompatibilitás fontosabb lehet a kémiánál a párkapcsolatokban. Legalábbis sokan így gondolják.
A részvénypiac forgalma 27,2 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Mikor fizet a bank, ha banki csalások áldozatai vagyunk? Ennek járt utána a Pénzcentrum.
A nyugdíj-előtakarékosságban a túlzott óvatosság hosszú távon komoly anyagi hátránnyal járhat.
Az arany árfolyamának emelkedése az elmúlt évek egyik legerősebb tőkepiaci trendje volt, és a folyamat idén is folytatódhat.
A megkérdezettek közel ötöde pedig kifejezetten a pénzt és a megtakarításokat tartja a legnehezebb párkapcsolati témának.
Rengeteg magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a kincsek: durván berobbant a piacuk, egy vagyont fizetnek most értük
Különösen keresettek a rangos hazai és nemzetközi művészek alkotásai, valamint a ritka antik darabok.
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A korábbi hasonló periódusban a nyersanyagáraktól jobban függő modern ezüsttárgyak ára követte az ezüst világpiaci árának ingadozását.
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
Ugyanakkor közülük minden harmadik rövid időn belül feladja az elhatározását, és közel minden második csak részben tartja be a tervét.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén