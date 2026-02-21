2026. február 21. szombat Elenonóra
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Női kéz bankkártyát helyez be a bankautomatába (ATM), hogy hozzáférjen a bankszámla-szolgáltatásokhoz a városban. Készpénzfelvétel, számlák kifizetése, számlaegyenleg ellenőrzése, pénzátutalás, valutaváltás az ATM-ben. Önkiszolgáló ko
Megtakarítás

Itt a legális bankszámlatrükk, amivel tízezreket spórolhatsz: nem verik nagy dobra, de bárki meglépheti

Pénzcentrum
2026. február 21. 09:02

Januárban minden banki ügyfél megkapta a kötelező éves egységesített díjkimutatást, amelyből feketén-fehéren kiderül, pontosan mennyit költött számlavezetésre az elmúlt évben. A Bankmonitor becslései szerint egy átlagos számlatulajdonos évi 50 ezer forintot fizet a bankjának, ám szélsőséges esetben ez az összeg a többszöröse is lehet. A jó hír az, hogy a rossz szokások elhagyásával, valamint egy kedvezőbb csomagra vagy bankra váltással ez a kiadás akár teljes egészében megspórolható.

Bár évi 50 ezer forint első hallásra nem tűnik drasztikus összegnek, érdemes a hazai átlagkeresetekhez viszonyítani. A KSH adatai alapján ez nagyjából két és fél munkanap nettó bérének felel meg. Vagyis ennyit dolgozik egy átlagos magyar azért, hogy fenntartsa a bankszámláját, holott egy néhány órás ügyintézéssel ez a pénz a zsebében maradhatna. Sőt, a díjemelések elkerülésével a megtakarítás évről évre növekedhet a Portfolio szerint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tisztánlátáshoz elengedhetetlen a saját költségek ismerete. Nem szükséges bonyolult táblázatokat vezetni év közben, hiszen a bankok januárban minden ügyfélnek megküldték az egységesített díjkimutatást. Ezt a dokumentumot jellemzően a netbanki felületek vagy mobilapplikációk 'Dokumentumok', 'Kivonatok' vagy 'Postaláda' menüpontjaiban érdemes keresni.

Idén újdonságként sokan egy kísérőlevelet is kaphattak, amelyben a bank egy kedvezőbb, házon belüli számlacsomagot ajánl. Ezt érdemes megfontolni, hiszen gyakran ezer forintokat is spórolhatunk vele havonta, ráadásul a bankváltással járó adminisztrációt is megússzuk. A jegybanki ajánlás szerint az ilyen belső váltásoknak díjmentesnek kellene lenniük, de erről érdemes előzetesen tájékozódni.

Még nagyobb megtakarítást eredményezhet azonban a bankváltás. Míg a meglévő ügyfeleknek a pénzintézetek ritkán adnak ajándékokat, az új ügyfeleket gyakran több tízezer forintos jóváírással csábítják.

Bár a bankváltás folyamata elsőre bonyolultabbnak tűnhet – új számlanyitás, kártyarendelés, megbízások átmozgatása –, az egyszerűsített bankváltás intézménye sokat segít. Ilyenkor az új pénzintézet intézi a csoportos beszedések és az állandó utalások áthozatalát a régi szolgáltatótól.

Kapcsolódó cikkeink:

Sokan tévesen azt hiszik, hogy az ingyenes bankszámla csak a magas jövedelműek kiváltsága. A szakértői számítások azonban rácáfolnak erre: tudatos használat mellett akár minimálbérrel rendelkezők is találhatnak olyan konstrukciókat (például a CIB, az UniCredit vagy az OTP kínálatában), ahol az első évben gyakorlatilag nulla forint a számlavezetés költsége. A kulcs mindig a feltételek teljesítése.

A legtöbb ingyenes csomag elvár egy bizonyos havi jóváírást – például 150 ezer forintot –, ami nem feltétlenül kell, hogy munkabér legyen. Az ingyenesség feltétele általában az is, hogy az utalásokat a drága bankfióki ügyintézés helyett netbankon vagy mobilalkalmazáson keresztül intézzük.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Spórolhatunk az értesítéseken is: az éves szinten tízezres tételt jelentő SMS-ek helyett érdemes áttérni az ingyenes push-üzenetekre. Emellett ügyelni kell a készpénzfelvételre is, mivel a jogszabályi ingyenes lehetőségeken felüli készpénzhasználat jelentősen megdobja a költségeket.

Fontos változásokra is figyelni kell a közeljövőben. Bár a bankok önkéntes díjstopot vállaltak, több pénzintézet (például a K&H és az UniCredit) már jelezte, hogy az év második felében, júliustól érvényesíti az inflációkövető díjkorrekciót.

Pozitív változás ugyanakkor, hogy bővültek az ingyenes készpénzhez jutási lehetőségek. A havi két alkalomra vonatkozó ingyenes limit mellett megjelent a vásárlással egybekötött készpénzátvétel lehetősége is, ami különösen azoknak kedvez, akik eddig a készpénzhasználat miatt fizettek magas banki díjakat.

Összességében elmondható, hogy nem kell feltétlenül drasztikusan változtatni az életvitelen ahhoz, hogy faragjunk a költségeken. Egy alapos piaci körkép, a saját szokások apró korrigálása és a digitális megoldások előtérbe helyezése évente több tízezer forintot hagyhat a családok kasszájában.
Címlapkép: Getty Images
#mobilbank #bank #megtakarítás #díjemelés #költségek #bankok #készpénzfelvétel #online bankolás #lakossági pénzügyek #megtakarítások #bankmonitor

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:29
10:01
09:44
09:28
09:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 20. 16:50
Rég volt ilyen erős éve a Molnak: meddig tarthat ki a lendület?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. február 20. 19:03
Tömeges elbocsátás az RTL Magyarországnál - a PR-osztály nagy részét elküldték, 25 év után Böjte Piros is távozik
A Media1-nek több, egymástól független forrás is megerősítette, hogy csütörtökön létszámleépítés kez...
iO Charts  |  2026. február 20. 18:20
Mi az a DeFi (Decentralized Finance)? Útmutató a pénzügyek jövőjéhez
Összefoglaló A hagyományos pénzügyi rendszer (TradFi) közvetítőkre - bankokra, brókerekre és klíring...
Holdblog  |  2026. február 20. 08:49
A Boomerek bosszúja (by Zsiday)
Az adás, amelyben Zsolt felszólította a HOLD-at, hogy alakítson szakszervezetet, mert túl kemény a c...
ChikansPlanet  |  2026. február 20. 08:17
Új akkumulátorral forradalmasíthatja az elektromos járműveket egy finn cég
A finn Donut Lab egy olyan, járművek működtetésére alkalmas szilárdtest-akkumulátort fejlesztett ki,...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 21.
Kritikus ponthoz ért a magyar turizmus: lassan tényleg nem lesz, aki főzzön, felszolgáljon?
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 21.
Hiába nemzeti érték és "véres" politikai slágertermék, szép lassan kipusztul a disznóvágás Magyarországon
2026. február 20.
Ezek a leghidegebb magyar települések: itt nem ritka a -20 fok alatti hőmérséklet sem
2026. február 20.
Az igazi lakásbumm még csak most következik Magyarországon: ezzel számoljon, aki ingatlant venne 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 21. szombat
Elenonóra
8. hét
Február 21.
Nemzetközi Tobzoskanap
Február 21.
Az idegenvezetők világnapja
Február 21.
Az anyanyelv nemzetközi napja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 január: mikor jön a januári családi pótlék, írják jóvá az összeget?
2
1 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
2 hónapja
Iszonyú fontos levél jön a bankodtól hamarosan: ki ne dobd, rengeteg pénzről kell dönteni
4
2 hónapja
Így keresik itthon degeszre magukat az élelmes magyarok: a pénzük dolgozik helyettük, nekik már külföldre sem éri meg kimenni
5
1 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbiztosítás
a hitelezésből eredő kockázatok és károk fedezetéül szolgáló biztosítási forma. A biztosított mindig a hitelező.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:29
Nagyanyáink titkos magyar fűszerétől lesz igazán ízletes a zalai zsemlemártás: itt a hagyományos recept!
Pénzcentrum  |  2026. február 21. 10:01
Nyugdíj utalás 2026 március: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a márciusi nyugdíj
Agrárszektor  |  2026. február 21. 09:27
Kiadták a figyelmeztetést 7 megyére: ha itt laksz, erre fel kell készülnöd ma
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel