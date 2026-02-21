2026. február 21. szombat Elenonóra
fekete korcs kutya pórázon félelemben
Egészség

Kiadták a vészjelzést, halálos betegség terjed a kutyák között a fővárosban: emberekre is veszélyes lehet

Pénzcentrum
2026. február 21. 11:26

Pozsonyban Giardia-fertőzés terjed a kutyák között, amely súlyos emésztőrendszeri tünetekkel jár, és különösen a kölykökre, valamint az idős állatokra jelent veszélyt. Mivel a betegség az emberre is átterjedhet, a szakemberek fokozott óvatosságra intenek.

A parazita elsősorban fertőzött széklettel terjed, lappangási ideje pedig 5–14 nap is lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kutyák hosszú ideig tünetmentesen is fertőzhetnek, anélkül, hogy bármilyen betegségre utaló jelet mutatnának - írja a Parameter.

Amikor a tünetek megjelennek, a gazdák leggyakrabban puffadást, hasi fájdalmat, fogyást és levertséget tapasztalhatnak kedvenceiken. A legjellemzőbb kórjelző a három napnál tovább tartó, kifejezetten bűzös, nyálkás vagy véres hasmenés.

Kapcsolódó cikkeink:

A fertőzés lefolyása a kölyökkutyák és az idős állatok esetében a legsúlyosabb. Náluk a betegség akár végzetes kimenetelű is lehet, a fejlődésben lévő egyedeknél pedig növekedési visszamaradást okozhat.

A veszély azonban nem korlátozódik a négylábúakra: a Giardia zoonózis, vagyis az embert is megfertőzheti, kellemetlen egészségügyi panaszokat okozva. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy mivel a fertőzöttség pusztán külső jelek alapján nem mindig állapítható meg, kulcsfontosságú a higiéniai szabályok betartása. A gazdáknak minden esetben gondosan fel kell takarítaniuk kutyájuk ürülékét, ezzel is gátolva a kórokozó további terjedését.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #fertőzés #kutya #betegség #higiénia #állat #háziállat #háziállatok #kutyák #állatok

